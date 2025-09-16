सार्वजनिक शौचालयात हँड ड्रायरचा वापर करताय? हात स्वच्छ करण्याच्या नादात 'या' गोष्टी घरी घेऊन याल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अनेक सार्वजनिक शौचालयात हँड ड्रायरचा वापर करणे अतिशय सामान्य गोष्ट आहे. पण याचा सर्रास वापर करणे शरीरासाठी घातक असते. याबाबत माहिती असणे अत्यंत गरजेचे असते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 05:43 PM IST
Hand Dryer in Public Toilet Risk: मॉल, सिनेमा हॉल, ऑफिस किंवा विमानतळांमध्ये सार्वजनिक शौचालये वापरताना, बहुतेक लोक हात धुल्यानंतर हात सुकविण्यासाठी हँड ड्रायर वापरतात. ते आधुनिक आणि सोपे दिसते, परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की ही सुविधा तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते? अनेक संशोधनांमधून असे दिसून आले आहे की हँड ड्रायरमधून बाहेर पडणारी हवा केवळ हात कोरडे करत नाही तर बॅक्टेरिया आणि विषाणू देखील पसरवते. हँड ड्रायर वापरण्याचे तोटे, त्याच्याशी संबंधित रोग, ते कोणी टाळावे याबद्दल जाणून घ्या. 

हँड ड्रायर वापरण्याचे तोटे

जंतूंचा जलद पसरतात 

हँड ड्रायर हाय-स्पीड हवा सोडतात. ही हवा शौचालयाच्या पृष्ठभागावरून वर येणारे बॅक्टेरिया खेचते आणि फ्लशिंग करते आणि तुमच्या हातांवर स्थिर होते. म्हणजेच, हात धुतल्यानंतरही ते घाणेरडे होऊ शकतात.

बुरशीजन्य आणि विषाणूजन्य संसर्गाचा धोका

गरम आणि दमट हवा बॅक्टेरिया आणि बुरशीच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करते. म्हणून, हँड ड्रायरचा सतत वापर त्वचेचा संसर्ग आणि विषाणूजन्य आजारांना कारणीभूत ठरू शकतो.

ऍलर्जी आणि त्वचेच्या समस्या
हँड ड्रायरची गरम हवा त्वचा कोरडी करते. संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांना अॅलर्जी, खाज सुटणे आणि कोरडेपणा यासारख्या समस्या येऊ शकतात.

ध्वनी प्रदूषण
बहुतेक हँड ड्रायर खूप मोठा आवाज करतात, ज्यामुळे दीर्घकाळात मुले आणि वृद्धांच्या श्रवण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

कोणते रोग होऊ शकतात?

१. अन्न विषबाधा करणारे बॅक्टेरिया (ई. कोलाय, साल्मोनेला): हे सार्वजनिक शौचालयांमध्ये अधिक आढळतात आणि हँड ड्रायरच्या हवेतून सहजपणे हातांपर्यंत पोहोचतात.

२. फ्लू आणि सर्दी विषाणू: हवेत असलेले विषाणू हातांद्वारे तोंड आणि नाकात पोहोचू शकतात आणि फ्लू होऊ शकतात.

३. त्वचेचा संसर्ग: बॅक्टेरियाशी सतत संपर्क आल्याने त्वचेवर पुरळ किंवा बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो.

४. दमा किंवा अ‍ॅलर्जीच्या समस्या: ज्यांना श्वसनाचे आजार आहेत त्यांना ड्रायरमधून बाहेर पडणाऱ्या हवेमुळे जास्त नुकसान होऊ शकते.

कुणी वापरू नये?

१. मुले आणि वृद्धांनी हँड ड्रायर वापरू नये, कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती कमकुवत असते.

२. संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांनीही ते टाळावे, कारण गरम हवा त्वचा अधिक कोरडी करू शकते.

३. दमा किंवा अ‍ॅलर्जीच्या रुग्णांनीही ते टाळावे, कारण धूळ आणि जंतू असलेली हवा त्यांची स्थिती बिघडू शकते.

४. रुग्णालयात येणाऱ्या आणि रुग्णांनीही ते टाळावे जेणेकरून संसर्गाचा धोका कमी होईल.

हँड ड्रायरसाठी चांगले पर्याय

१. पेपर टॉवेल: अनेक संशोधनांनुसार, पेपर टॉवेल हा हात सुकविण्यासाठी सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे. तो जंतू पसरू देत नाही आणि लगेच ओलावा शोषून घेतो.

२. टिश्यू पेपर किंवा नॅपकिन: प्रवास करताना तुमच्या बॅगेत टिश्यू ठेवणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

३. वैयक्तिक हँड टॉवेल: जर तुम्हाला दररोज सार्वजनिक शौचालय वापरायचे असेल, तर तुमच्यासोबत एक छोटा हँड टॉवेल ठेवा.

४. हवेत कोरडे करणे: जर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल, तर ड्रायर वापरण्यापेक्षा हवेत हलवून हात वाळवणे अधिक सुरक्षित आहे.
 

