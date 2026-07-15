/थायरॉईड आहे की नाही? डॉक्टरांनी सांगितली घरगुती ट्रिक, जाणून घ्या सोपी पद्धत

Thyroid Test : थायरॉईड का होते काय खाल्ल्याने होते हे घरगुती सल्ले आपल्याला आपल्या घरातील जवळचे व्यक्ती देत असतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का थायरॉईड कसा ओळखायचा? थायरॉईड ही शरीरामधील अशी एक ग्रंथी आहे जी हार्मोन्स तयार करते. थायरॉईड ही घशाच्या पुढील भागात असलेली फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी असते. थायरॉईड ही ग्रंथी अंतःस्रावी प्रणालीचा भाग आहे आणि हार्मोन्सद्वारे ती शरीराच्या अनेक महत्वांच्या भागांवर नियंत्रण ठेवत असते. थायरॉईडच्या संदर्भात काही समस्या असल्यास हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते आणि त्यामुळे मग शरीरात वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होत असतात. थायरॉईड एखादी समस्या तुम्हाला असल्यास ती लवकरात लवकर ओळखणे गरजेचे आहे यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
इंस्टाग्राम अकाउंटवर फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद यांनी व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये त्यांनी थायरॉईड कसा तपासता येईल यासंदर्भात माहिती दिली आहे. फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद यांनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, थायरॉईडच्या आजाराचे निदान होत नाही पण सुरुवातीचे लक्षणे दिसू शकतात त्यामुळे अशावेळी डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. महिलांमध्ये थायरॉईडच्या समस्या जास्त आढळतात त्यामुळे सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.
थायरॉईड तपासण्यासाठी आरशासमोर उभे राहा आणि मानेच्या पुढच्या भागावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्हाला तुमच्या कॉलरबोनच्या वरच्या भागाकडे पाहायचे आहे. त्यानंतर तुमचे डोके थोडे वरती उचला, आता पाण्याचा एक घोट घ्या आणि तो गिळा. यावेळी तुमच्या घशात काही गाठी, सूज किंवा असामान्यता आहे का ते तपासा. डॅाक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही प्रक्रिया काही काळ पुन्हा करावी आणि जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक वेळी सारखाच परिणाम मिळत आहे की नाही हे समजू शकेल.
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ही प्रक्रिया करताना जर तुम्हाला काही असमान्य गोष्ट, एखादी गाठ किंवा सूज आढळल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. थायरॉईडच्या काही गाठी निरुपद्रवी थायरॉईडचा आकार, स्वरूप आणि पोत याकडे लक्ष देणे देखील महत्त्वाचे आहे, यासंदर्भात सविस्तर माहिती येण्यासाठी आणि थायरॉईड खरच आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी तुम्हाला डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
हृदयाचे ठोके सामान्यपेक्षा जास्त वाढ होणे, त्याचबरोबर झोपायला त्रास होणे. वजन कमी होणे हे कोणत्याही कारणाशिवाय घडू शकते, उष्णता संवेदनशीलता सुरू होते. थायरॉईड असल्यास त्वचेवर जास्त घाम येणे, अस्वस्थता जाणवू लागते. तर महिलांची मासिक पाळी अनियमित होऊ लागते.
हायपोथायरॉईडीझमच्या हृदयाचे ठोके कमी होतात आणि शरीराला थकवा देखील जाणवू लागतो. त्याचबरोबर कोणत्याही कारणाशिवाय वजन वाढते, त्वचा थंडीला संवेदनशील होते. एवढेच नाही तर त्वचा कोरडी होते आणि महिलांना मासिक पाळीत जास्त रक्तस्राव होऊ लागतो.
डॅाक्टरांनी शेअर केलेला व्हिडिओ