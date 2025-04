लघवी पिण्याच्या बाबतीत डॉक्टर काय म्हणतात? परेश रावल यांनी केलाय स्वतःचं मूत्र पिण्याचा दावा!

परेश रावल हे सध्या आपल्या मुलाखतीतील एका विधानामुळे चर्चेत आहे. 27 एप्रिल रोजी लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या पायाच्या दुखापतीबद्दल सांगितलं आहे. या दुखापतीवर उपाय म्हणून 15 दिवस आपली लघी प्यायले. यामुळे त्यांना होणारा त्रास लवकर बरा झाला. यापुढे परेश रावल सांगतात की, जेव्हा मी माझी लघवी प्यायचो तेव्हा मी असा विचार करायचो की, मी Beer पिअत आहे.

Please don't drink your urine (or others) because a Bollywood actor says so.

There is no scientific evidence to support the idea that drinking urine provides any health benefits.

In fact, consuming urine can be harmful, potentially introducing bacteria, toxins, and other… https://t.co/lSyr2p25uY

— TheLiverDoc (@theliverdr) April 27, 2025