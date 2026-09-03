/भारतात वय सारखं असूनही दोन व्यक्ती इतक्या वेगळ्या का दिसतात? डॉक्टरांनी सांगितलं नेमकं कारण, शरीरात दडलंय रहस्य

आपण अनेकदा पाहतो की, दोन समान वयाच्या व्यक्त ज्यांची जीवनशैली वरकरणी सारखीच असली, तरी त्यांच्या शरीराची रचना (body composition) मात्र खूप वेगळी असू शकते. एखादी व्यक्ती अद्यापही तरुण दिसत असते, तर एखादी व्यक्ती त्याच्या वयापेक्षा जास्त मोठी दिसत असते. या फरकांसाठी अनेकदा अनुवांशिकतेला (genetics) कारणीभूत मानले जाते. पण शरीराच्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक म्हणजे 'स्नायूंचे प्रमाण' (muscle mass) असू शकते.
अमेरिकेतील 'बोर्ड-सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट' डॉ. रवी के. गुप्ता यांनी 1 सप्टेंबरला इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी याचं नेमकं कारण उलगडत याचा शरिराशी कसा संबंध आहे याचा उलगडा केला आहे.
"बारकाईने पहा, डाव्या बाजूला दिसणारे लोक हे सामान्य भारतीय आहेत. यांचंही वयही सारखंच आहे. आम्ही घरीच जेवतो, बाहेरचे खात नाही आणि सकस आहार घेतो. खरं सांगायचं तर, आमच्या घरात तुम्हाला असेच लोक पाहायला मिळतील," असं व्हिडीओच्या सुरुवातीला ऐकू येतं.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अगदी समान वयाच्या लोकांमध्येही शारीरिक स्वरूप आणि शरीर रचनेत लक्षणीय फरक असू शकतो. “समान वय. समान जीवनशैली. शरीर रचना मात्र खूप वेगळी. पण एक गोष्ट पूर्णपणे वेगळी असते. हा फरक मुख्यतः स्नायूंच्या प्रमाणामुळे असतो,” असे डॉ. गुप्ता म्हणाले.
“सुमारे वयाच्या तिशीत, स्नायूंचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागते. यासाठी, या वयात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि प्रोटीन खूप महत्त्वाचे आहेत,” असे डॉ. गुप्ता म्हणाले. ही घट केवळ स्नायूंची सुस्पष्टता किंवा शारीरिक ताकद कमी होण्यापुरती मर्यादित नाही. सांगाड्याचे स्नायू हालचालींना आधार देण्यात, स्थिरता राखण्यात आणि शरीराला दैनंदिन कामे करण्यास मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
शरीराचा आकार, ताकद किंवा वृद्धत्वातील फरक अनुवांशिकतेमुळे आहेत असे मानणे सोपे असते. तथापि, शारीरिक हालचाल, पोषण आणि स्नायूंचे प्रमाण टिकवून ठेवणे यांसारखे जीवनशैलीतील घटक देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. "पण आपण याला सहजपणे अनुवांशिकता म्हणतो," असे डॉ. गुप्ता म्हणाले. लोकांच्या वृद्धत्वातील फरकांचे मूल्यांकन करताना स्नायूंचा ऱ्हास कसा दुर्लक्षित केला जातो, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
कमी स्नायूंचे प्रमाण केवळ दिसण्यापेक्षा अधिक गोष्टींवर परिणाम करू शकते. कमी झालेली ताकद दैनंदिन हालचाली अधिक कठीण बनवू शकते आणि जसजसे वय वाढते तसतसे संतुलन आणि हालचाल कमी होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. "कमी स्नायूंचे प्रमाण म्हणजे हाडे कमकुवत होणे, संतुलन बिघडणे आणि म्हातारपणात मागे पडण्याची भीती," असे डॉ. गुप्ता म्हणाले.
याचा मुख्य निष्कर्ष सोपा आहे: उत्तम प्रकारे वृद्ध होणे म्हणजे केवळ आरोग्यदायी आहार घेणे किंवा वजन स्थिर ठेवणे नव्हे. ताकद आणि स्नायूंचे प्रमाण टिकवून ठेवणे हे देखील वाढत्या वयात सक्रिय आणि स्वतंत्र राहण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
डॉ. रवी के. गुप्ता हे 'बोर्ड-सर्टिफाइड' ऑन्कोलॉजिस्ट (कर्करोगतज्ज्ञ) आहेत. त्यांनी पीजीआयएमएस (PGIMS) रोहतक येथून एमबीबीएस (MBBS) पूर्ण केले आणि त्यानंतर अमेरिकेतील मियामी येथील लार्किन मेडिकल सिस्टममध्ये 'इंटर्नल मेडिसिन'मध्ये एमडी (MD) केले; तिथे त्यांनी 'चीफ रेसिडेंट' म्हणूनही काम केले.