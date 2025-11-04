English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एक महिना सलग मीठ न खाल्ल्यास काय होईल? शरीराला नुकसान होणार की फायदा

आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून अनेकदा आहारात बदल करणे गरजेचे ठरते. अशावेळी जर एक महिना मीठ खाणे बंद केल्यास काय परिणाम होतो? हे समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 4, 2025, 08:40 PM IST
एक महिना सलग मीठ न खाल्ल्यास काय होईल? शरीराला नुकसान होणार की फायदा

हल्ली प्रत्येकजणच आपल्या आरोग्याच्याबाबतीत अतिशय सतर्क झाले आहेत. अगदी मीठ आणि साखरेवर अनेकांनी कंट्रोल करण्याचा विचार केला आहे. साखर किंवा गोड खाणं सोडणं ही गोष्ट अनेकजण करतात. पण तब्बल 30 दिवस सलग मीठ न खाणं हा मोठा निर्णय आहे. मीठ सोडल्यामुळे शरीरात काय बदल होतात. हे बदल सकारात्मक की नकारात्मक असतील हे समजून घेणं गरजेचं असतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बरेच लोक त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मीठाचे सेवन कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे सोडून देण्याचा विचार करतात. पण हे योग्य आहे का? 

मीठ शरीरासाठी आवश्यक आहे. ते सोडियम आणि क्लोराईडचा मुख्य स्रोत आहे, जे पेशींच्या योग्य कार्यासाठी आवश्यक आहेत. सोडियम रक्तदाब, स्नायूंचे आकुंचन आणि मज्जातंतूंच्या सिग्नलच्या प्रसारणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. जास्त मीठ सेवन केल्याने उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

दिवसातून किती मीठ सेवन करावे?

बहुतेक आरोग्य तज्ञ शिफारस करतात की प्रौढ व्यक्तीने दिवसातून सुमारे 5 ग्रॅम सोडियम सेवन करावे, जे सुमारे एक चमचे मीठाइतके आहे. तथापि, बहुतेक लोक यापेक्षा खूप जास्त मीठ वापरतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते.

मीठ पूर्णपणे सोडून दिल्यावर काय परिणाम होतो? 

जर एखाद्याने महिनाभर मीठ पूर्णपणे सोडून दिले तर त्यांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. प्रथम, शरीरात सोडियमची कमतरता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे हायपोनेट्रेमिया (कमी सोडियम) होऊ शकते. यामुळे स्नायू कमकुवत होणे, थकवा, डोकेदुखी आणि गोंधळ यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

शिवाय, शरीरात आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्सची कमतरता जाणवू शकते, ज्यामुळे स्नायू पेटके आणि हृदयाच्या लयीत असामान्यता येऊ शकते. दीर्घकाळ मीठ नसणे हार्मोनल संतुलनावर देखील परिणाम करू शकते, ज्यामुळे थायरॉईड आणि अधिवृक्क ग्रंथींचे कार्य बिघडू शकते.

एकूणच मीठाचे सेवन मर्यादित करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते, परंतु ते पूर्णपणे कमी करणे योग्य नाही. जर तुम्हाला मीठाचे सेवन कमी करायचे असेल तर हळूहळू ते करणे चांगले. संतुलित आहार घ्या आणि जर तुम्हाला मीठाच्या कमतरतेमुळे काही समस्या येत असतील तर वैद्यकीय सल्ला घ्या. म्हणून, मीठाशिवाय जीवन जगण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा विचार करणे महत्वाचे आहे.

FAQ 

झिरो सॉल्ट डायट म्हणजे काय?

झिरो सॉल्ट डायट म्हणजे आहारात मीठ (सोडियम क्लोराईड) पूर्णपणे टाळणे किंवा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात घेणे. या आहारात नैसर्गिकरित्या अन्नात असलेला सोडियम वगळता कोणतेही अतिरिक्त मीठ वापरले जात नाही.

 झिरो सॉल्ट डायट कोणासाठी उपयुक्त आहे?

हा आहार पुढील लोकांसाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपयुक्त ठरू शकतो:

उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure) असलेले लोक

किडनीचे आजार (Kidney Disease) असलेले रुग्ण

हृदयविकार (Heart Disease) असलेले लोक

शरीरात सूज किंवा पाणी धरून ठेवण्याची समस्या असलेले लोक

पूर्णपणे मीठ बंद करणे सुरक्षित आहे का?

नाही, सर्वांसाठी ते सुरक्षित नाही. आपल्या शरीराला थोड्या प्रमाणात सोडियमची गरज असते – ते स्नायू, नर्व्ह आणि द्रव संतुलनासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे झिरो सॉल्ट डायट फक्त डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखालीच करावा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
मीठ न खाण्याचे परिणाम काय आहेतसोडियम शरीराला आवश्यक आहे कामीठ हे औषध आहे कासमुद्री मीठ खाण्याचे फायदेHabit Of Eating Salads Without Adding Salt

इतर बातम्या

'काय रे, मुलीला कुठे पाठवतोस?' दिप्ती शर्माच्या व...

स्पोर्ट्स