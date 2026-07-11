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पीरियड्समध्ये कोल्ड ड्रिंक पिणं योग्य की धोकादायक? जाणून घ्या सत्य

मासिक पाळी या समस्येला महिलांना प्रत्येक महिन्याला सामोरे जावे लागते आणि मासिक पाळीच्या वेळी वेदना होणे हे फार नैसर्गिक आहे असे अनेकांना वाटते. अनेकजण मासिक पाळीच्या वेळी थंड पदार्थ किंवा शीतपेये पिणे योग्य कि अयोग्य यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 11, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:48 PM IST
पीरियड्समध्ये कोल्ड ड्रिंक पिणं योग्य की धोकादायक? जाणून घ्या सत्य
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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पीरियड्समध्ये कोल्ड ड्रिंक पिणं योग्य की धोकादायक? जाणून घ्या सत्य
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