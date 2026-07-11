/पीरियड्समध्ये कोल्ड ड्रिंक पिणं योग्य की धोकादायक? जाणून घ्या सत्य

मासिक पाळी या समस्येला महिलांना प्रत्येक महिन्याला सामोरे जावे लागते आणि मासिक पाळीच्या वेळी वेदना होणे हे फार नैसर्गिक आहे असे अनेकांना वाटते. मासिक पाळीच्या काळामध्ये अनेकांना प्रचंड वेदना होत असतात. पिरियड्स येण्याआधी किंवा आल्यानंतर पोटात गोळे येणे, पाठदुखी आणि थकवा यांसारख्या समस्या सामान्य आहेत. अनेकजण कामावर जात असणाऱ्या महिला या मासिक पाळी आल्यानंतर त्यांना एवढा त्रास होत असतो की त्यांना दोन तीन दिवस कामावर सुट्टी घ्यावी लागते. अनेकजण पिरियड्सच्या वेळी होत असलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी थंड पदार्थ किंवा शीतपेये पितात पण हे आपल्या शरीरासाठी योग्य आहे का? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
थंड पदार्थ किंवा शीतपेये पिल्याने प्यायल्याने मासिक पाळीच्या वेदना थेट वाढतात किंवा कमी होतात याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. मग त्याचा परिणाम शरीरावर होत नाही का? मासिक पाळीच्या वेळेला थंड शीतपेये प्यायल्याने त्यामध्ये असलेल्या जास्त साखर आणि कॅफीनमुळे काही महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढू शकते. त्यामुळे तुमच्या शरीरावर कोणते परिणाम होऊ शकतात यासंदर्भात या लेखामध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत.
जेव्हा आपल्याला मासिक पाळी येते आणि थंड पेये प्यायल्याने गर्भाशयाच्या वेदना थेट वाढत नाहीत पण त्यामध्ये असलेले साखर आणि कॅफीन उच्च प्रमाणामध्ये असते आणि त्यामुळे सूज, पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढणे अशा समस्या होतात. एखादी स्त्री कॅफीनसाठी संवेदनशील असेल, तर तिला अधिक वेदना किंवा जळजळ जाणवू शकते.
हे ही वाचा
जेव्हा पिरियड्स येतात त्यावेळी साखरयुक्त पेये पिणे टाळावे. शीतपेये, पॅकेज केलेले ज्यूस आणि एनर्जी ड्रिंक्समध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेमध्ये वेगाने चढ-उतार होऊ शकतात आणि थकवा व मनःस्थितीतील बदल वाढू शकतात. त्याचबरोबर मासिक पाळीच्या वेळी शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे डोकेदुखी, थकवा आणि स्नायूंचे पेटके वाढू शकतात. दिवसभर पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे. अनेकांना मासिक पाळीच्या वेळी सौम्य म्हणजेच कमी वेदना होतात त्यावर काय उपाय आहे?
मासिक पाळीच्या वेळी सौम्य वेदना सामान्य असू शकतात, परंतु जर वेदना इतक्या तीव्र असतील की दैनंदिन कामे करणे कठीण होत असेल किंवा दर महिन्याला वेदना असह्य होत असतील, तर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. मासिक पाळीच्या वेळी जर जास्त वेदना होत असतील तर पोटाच्या खालच्या भागावर गरम शेक द्या आणि हलका व्यायाम किंवा योगा करा त्याचबरोबर भरपूर पाणी प्या आणि संतुलित व पौष्टिक आहार घ्या.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.