/वेळीच ओळखा अंडाशयाचा कॅन्सर, सुरुवातीची ही चिन्हे अजिबात दुर्लक्षित करू नका

Symptoms of ovarian cancer : ओव्हेरियन (अंडाशयाचा) कॅन्सर हा कर्करोगाचा आजार हा महिलांच्या अंडाशयांना होणारा कॅन्सर आहे. हा कॅन्सरचा प्रकार 50 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांमध्ये आढळतो. कॅन्सर या आजारामुळे सर्वांच्याच मनात भिती निर्माण होत असते, ओव्हेरियन कॅन्सरचे निदान हे सहसा उशिरा होते पण जर हा आजाराचे निदान झाले असेल आणि समजले तर या आजारावर उपचार सुरु करता येतात. ओव्हेरियन कॅन्सरच्या गाठी अधिक पसरण्यापासून रोखता येते. अंडाशयाचा कॅन्सर कशामुळे होतो आणि युनायटेड किंगडमच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (NHS) ने या आजाराची कोणती लक्षणे आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अंडाशयाचा कर्करोग फॅलोपियन ट्यूब्स आणि पोटाच्या आतील आवरणापर्यंत पसरण्यापूर्वी त्याचे निदान करणे महत्त्वाचे आहे. अंडाशय कॅन्सरच्या लक्षणांबद्दल सांगायचे झाले तर पोट फुगणे किंवा पोट फुगल्यासारखे दिसणे. त्याचबरोबर पोटाच्या आजूबाजूच्या त्वचेला स्पर्श केल्यावर होणारी वेदना आणि कोमलता अशी लक्षणे असल्यास डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे गरजेचे आहे. अनेकदा भूक न लागणे आणि थोडेसे खाल्ल्यानंतर पोट भरल्यासारखे वाटणे ही एक धोक्याची घंटा असू शकते. लघवीला जाण्याची तीव्र इच्छा किंवा वारंवार लघवी होणे, त्याचबरोबर पचनामध्ये बिघाड आहे असे असल्याच डॅाक्टरांकडे जावे.
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अंडाशयाच्या कर्करोगाच्या लक्षणांमध्ये सातत्याने पाठदुखी त्याचचबरोबर बद्धकोष्ठता किंवा अतिसार, सतत सुस्त वाटणे, प्रयत्न न करता वजन कमी होणे, योनीतून असामान्य रक्तस्त्राव, दोन पाळींच्या मध्ये रक्तस्त्राव आणि मासिक पाळीत जास्त रक्तस्त्राव अशी लक्षणे असल्यात दुर्लक्ष न करता डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे.
ज्या महिलांच्या कुटुंबात अंडाशयाच्या कर्करोगाचा इतिहास आहे, त्यांनाही हा कर्करोग होऊ शकतो. एंडोमेट्रिओसिस किंवा मधुमेह असलेल्या महिलांनाही याचा धोका जास्त असतो. ज्या महिलांना कमी वयात मासिक पाळी सुरू होते, त्यांनाही धोका जास्त असतो. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी घेणाऱ्या, जास्त वजन असलेल्या आणि धूम्रपान करणाऱ्या महिलांना अंडाशयाच्या कर्करोगाचा धोका अधिक असतो. अंडाशयाच्या कर्करोगावरील उपचार कर्करोगाच्या आकारावर आधारित असतात. उपचार हे कर्करोगाचे स्थान, त्याचा प्रसार आणि रुग्णाचे सर्वसाधारण आरोग्य यावर अवलंबून असतात.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.