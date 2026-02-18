पुरुषांच्या 'त्या' लाजीरवाण्या क्षणाला लैंगिक आरोग्यच नाही तर..., संशोधनात आली माहिती समोर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Men Sexual Health News : अनेकदा पुरुषांच्या लाजिरवाण्या समस्येला योग्य पद्धतीने समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा याच्याशी काय संबंध? संशोधनात आली महत्त्वाची माहिती 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 18, 2026, 10:33 PM IST
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन म्हणजेच शारीरिक संबंधादरम्यान पुरुषांमध्ये लिंगाची ताठरता ने येणे. अनेक पुरुषांसाठी ही एक लाजिरवाणी किंवा वैयक्तिक समस्या मानली जाते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते ही समस्या केवळ लैंगिक आरोग्यापुरती मर्यादित नसून ती हृदयविकाराचा सुरुवातीचा इशारा देखील असू शकते. याबाबत  डॉ. बिपीनचंद्र भामरे, कार्डियाक सर्जन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. 

हृदय आणि लैंगिक अवयवांपर्यंत रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य एकमेकांशी संबंधित असते. रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होणे, कोलेस्ट्रॅाल वाढणे किंवा रक्तप्रवाह कमी होणे यामुळे आधी इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिसून येते आणि पुढे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. बदलती जीवनशैली, ताणतणाव, धूम्रपान, मद्यपान, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा हे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आणि हृदयविकार दोन्हींसाठी प्रमुख कारणीभूत  घटक मानले जातात. अनेकदा पुरुष छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होण्याआधीच लैंगिक समस्या अनुभवतात मात्र ते याकडे दुर्लक्ष करतात.

वैद्यकीय अभ्यासानुसार, इरेक्टाइल डिसफंक्शनची लक्षणे दिसल्यानंतर पुढील 3 ते 5 वर्षांत हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन  ही एक धोक्याची घंटा मानली जाते. लैंगिक उत्तेजना आणि हृदयाचे ठोके यांचा एकमेकांशी घनिष्ट संबंध आहे. लैंगिक उत्तेजना होत असताना लिंगाकडे रक्ताचा प्रवाह वाढतो आणि यासाठी हृदयाची कार्यक्षमता आणि रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य चांगले असणे गरजेचे असते. लिंगाकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्या आणि हृदयाकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्या या एकाच रक्ताभिसरण व्यवस्थेचा भाग आहेत.

म्हणूनच जर हृदयात काही बिघाड असेल, रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे असतील किंवा रक्तप्रवाह कमी होत असेल, तर त्याचा परिणाम सर्वप्रथम लैंगिक क्षमतेवर दिसून येतो. अनेक वेळा हृदयविकाराची लक्षणे दिसण्याआधीच लैंगिक समस्या जाणवू लागतात. यामुळेच या विषयाची योग्य आणि वेळेवर माहिती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. सध्या यावर विविध वैद्यकीय संशोधन सुरू असल्याने, लैंगिक आरोग्य आणि हृदयाचे आरोग्य यांचा संबंध अधिक स्पष्ट होत आहे. या संशोधनामुळे जनजागृती वाढत असून, पुरुषांनी अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, असा संदेश दिला जात आहे.

तज्ज्ञांनी असा सल्ला दिला आहे की, लैंगिक समस्या जाणवत असल्यास त्याबाबत लाज न बाळगता आणि दुर्लक्ष न करता त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. वेळीच तपासणी केल्यास हृदयाचे आरोग्य चांगले राखता येते आणि भविष्यातील गुंतागुंत टाळता येऊ शकते. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ताणतणाव नियंत्रण, धूम्रपान टाळणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी या सवयी केवळ लैंगिक आरोग्यच नव्हे तर हृदय निरोगी ठेवण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

