English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रत्येक पुरूषाने 'या' 4 आरोग्य चाचण्या नियमितपणे करायला हव्या! नाहीतर...

पुरुषांनी वाढत्या वयात हृदयविकार, मधुमेह आणि कर्करोगासारखे गंभीर आजार टाळण्यासाठी लिपिड प्रोफाइल, रक्तदाब, रक्तातील साखरेची पातळी आणि कोलोनोस्कोपी या चार नियमित चाचण्या अवश्य कराव्यात. आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनानिमित्त स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच चेकअप करा.

Updated: Nov 19, 2025, 01:09 PM IST
प्रत्येक पुरूषाने 'या' 4 आरोग्य चाचण्या नियमितपणे करायला हव्या! नाहीतर...

Men's Health Tips : आजकाल प्रत्येकजण त्यांच्या आरोग्याबाबतीत जागरूक झाले आहेत. आरोग्य सुरक्षित रहावे यासाठी अनेकजण वेगवेगळ्या प्रकारचे डाएट करत असतात. शिवाय व्यायाम करणे, योगासने करणे, ध्यान धारणा करणे या सगळ्या सवयी त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये समाविष्ट करत असतात.  पण यासागल्यासोबतच रूटीन चेकअप करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः पुरुषांच्या आरोग्यासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरते. यामुळे तुम्हाला कोणते आजार आहेत किंवा कोणते आजार होण्याची संभाव्यता आहे याबद्दल जागरूक राहता येते आणि वेळीच योग्य उपचार करता येतात. बरेचजण या रूटीन चेकअपला तितकेसे प्राधान्य देत नाहीत किंवा यासागळ्यात वेळ वाया जाईल असा विचार करतात पण याकडे दुर्लक्ष न देता पुरुषांनी नियमितपणे काही आवश्यक चाचण्या नक्कीच कराव्या.

Add Zee News as a Preferred Source

 वाढत्या वयासह शरीरात अनेक प्रकारचे आजार उद्भवू लागतात. काही आजार असे असतात ज्यांची लक्षणे सुरुवातीला दिसून येत नाहीत पण पुढे हे आजार गंभीर स्वरूप घेऊ शकतात. या आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनानिमित्त असे कोणते 4 आरोग्य चाचण्या आहेत ज्या प्रत्येक पुरुषाने नियमितपणे करायला हव्या या बाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

 

लिपिड प्रोफाइल चाचणी

आज जगभरात हृदयविकाराचा धोका हे मृत्यूचे प्रमुख कारण बनले आहे. लिपिड प्रोफाईल टेस्ट केल्याने तुमच्या रक्तातील चांगल्या आणि खराब कॉलेस्ट्रॉल च्या पातळीची पडताळणी केली जाते. उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होऊन हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. वयाच्या 30व्या वर्षांनंतर प्रत्येक पुरुषाने कमीत कमी 4 ते 5 वर्षात लिपिड प्रोफाईल टेस्ट करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच जर आनुवंशिकरित्या तुमच्या कुटुंबामध्ये कोणालाही कॉलेस्ट्रॉलची समस्या असेल तर लवकरात लवकर ही चाचणी करून घ्या.

 

 

रक्तदाब चाचणी

रक्तदाब ही एक सामान्य पण सर्वात महत्त्वाची चाचणी आहे. उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर असे म्हटले जाते. याचे कारण असे की, उच्च रक्तदाबाची लक्षणे खूपच सामान्य असतात पण यामुळे हृदयविकाराचा धोका, किडनी किंवा मेंदूवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. साधारणतः रक्तदाब 120/80 mmHg पेक्षा कमी असतो. रक्तदाबाची चाचणी तुम्ही दर 6 महिन्यांनी करू शकता. टेस्ट करताना रक्तदाबाची रीडिंग सतत वाढत असेल तर त्वरित तुमच्या जवळच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 

 

 

रक्तातील साखरेची पातळी

मधुमेह एक असा आजार आहे ज्यामुळे शरीरातील प्रत्येक अवयवावर परिणामकारक ठरतो. रक्तातील साखरेची पातळी तपासल्याने तुमचे शरीर साखरेला किती चांगल्या प्रकारे प्रोसेस करत आहे याबद्दल माहिती मिळते. यामुळे तुम्ही योग्यप्रकारे तुमच्या जीवनशैलीत तसेच खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये आवश्यक बदल करू शकता आणि वेळीच उपचार सुरू करू शकता. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहील. वयाच्या 40व्या वर्षांनंतर तुम्ही ही चाचणी करू शकता.

 

 

कोलोनोस्कोपी 

कोलोरेक्टल कर्करोग हा आणखी एक गंभीर आजार आहे ज्याचे लवकर निदान होणे आवश्यक आहे. यामध्ये एक पातळ, लवचिक नळी असते जी डॉक्टर तुमच्या मोठ्या आतड्याच्या आतील भागाची तपासणी करण्यासाठी आणि कर्करोगात विकसित होऊ शकणारे पॉलीप्स काढून टाकण्यासाठी वापरतात. वयाच्या 50 व्या वर्षानंतर दर 10 वर्षांनी ही चाचणी करण्याची आवश्यकता असते. 

 

 

 

१. पुरुषांनी नियमित कोणत्या ४ आरोग्य चाचण्या करायलाच हव्यात?

उत्तर : लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्टेरॉल), रक्तदाब, रक्तातील साखरेची पातळी आणि कोलोनोस्कोपी या चार चाचण्या प्रत्येक पुरुषाने वयानुसार नियमित कराव्यात, कारण यामुळे हृदयविकार, मधुमेह आणि आतड्याचा कर्करोग लवकर ओळखता येतो.

 

२. लिपिड प्रोफाइल आणि रक्तदाब चाचणी किती वारंवार करावी?

उत्तर :३० वर्षांनंतर लिपिड प्रोफाइल दर ४-५ वर्षांनी (कुटुंबात समस्या असल्यास लवकर) आणि रक्तदाबाची चाचणी दर ६ महिन्यांनी करावी; १२०/८० पेक्षा जास्त आल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना भेटावे.

 

३. रक्तातील साखर आणि कोलोनोस्कोपी चाचणी कधीपासून आणि किती वेळा करावी?

उत्तर : ४० वर्षांनंतर रक्तातील साखरेची चाचणी दरवर्षी किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, तर ५० वर्षांनंतर कोलोनोस्कोपी दर १० वर्षांनी (जोखीम असल्यास आधीही) करावी, जेणेकरून मधुमेह आणि कोलोरेक्टल कर्करोग टाळता येईल.

About the Author
Tags:
international men's day 2025. Health TipsMen Healthregularl 4 health tests

इतर बातम्या

निवडणुका काही दिवसांवर; जाणून घ्या मतदार यादीत नाव तपासण्या...

महाराष्ट्र बातम्या