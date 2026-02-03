English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महागड्या टेस्ट करुन सुधारणार नाही तब्येत, डॉक्टरांनी दिला फ्री 'जादुई' फॉर्मुला!

Doctor Magical Formula: महागड्या तपासण्या करणयापेक्षा चांगल्या सवयी लावणे आवश्यक आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 3, 2026, 10:22 PM IST
महागड्या टेस्ट करुन सुधारणार नाही तब्येत, डॉक्टरांनी दिला फ्री 'जादुई' फॉर्मुला!
हेल्दी लाईफस्टाईल

Doctor Magical Formula: आजकाल लोक फिट राहण्यासाठी विविध प्रकारच्या महागड्या वैद्यकीय तपासण्या करतात. पैथॉलॉजी आणि डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये सध्या जास्त गर्दी असते. जिथे संपूर्ण शरीराची तपासणी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च केले जातात. पण डॉक्टरांच्या मते या खर्चापासून वाचण्यासाठी काही सोप्या आणि विनामूल्य पद्धती आहेत. पूर्वी लोक या तपासण्यांशिवायही निरोगी राहत होते. खरे म्हणजे जीवनशैली बदलून तुम्ही लाखो रुपयांच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांपासून स्वतःला वाचवू शकता. यामागचं खरं रहस्य काय? जाणून घेऊया. 

डॉक्टरांचा 'जादुई' फॉर्मूला

दिल्लीचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. शैलेश सिंह यांनी याबद्दल सिक्रेट फॉर्मुला सांगितला.  महागड्या तपासण्या करणयापेक्षा चांगल्या सवयी लावणे आवश्यक आहे. यासाठी एक पैसाही खर्च करण्याची गरज नसते. रोग झाल्यावर उपचार करणे खूप महाग आणि वेदनादायक असते. उदाहरणार्थ, एंजियोप्लास्टीसाठी 3 ते 5 लाख रुपये लागतात, तर बायपास शस्त्रक्रियेसाठी 4 ते 8 लाख. आयसीयूमध्ये एका दिवसाचा खर्च 50 हजारांपर्यंत असतो. याउलट प्रतिबंध करण्यासाठी मोफत मार्ग आहेत. रोज चालणे आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी करणे यासारख्या सवयींमुळे तुम्ही या मोठ्या खर्चापासून वाचू शकता. हा 'जादुई' फॉर्मूला तुमची आयुर्मान वाढवू शकतो. 

प्रतिबंधाचा खर्च विरुद्ध दुर्लक्षाचा परिणाम

प्रतिबंधासाठी खर्च: चालणे - 0 रुपये, चावल कमी खाणे - 0 रुपये, वर्षातून एकदा लिपिड प्रोफाइल तपासणी - 800 रुपये, रक्तदाबाच्या गोळ्या - महिन्याला 300 रुपये. याउलट, दुर्लक्ष केल्यास: एंजियोप्लास्टी - 3 ते 5 लाख, बायपास - 4 ते 8 लाख, आयसीयू - 50 हजार प्रतिदिन, उत्पन्नाचे नुकसान - अमूल्य, कुटुंबासोबतचे वर्षे गमावणे - अमूल्य. डॉक्टर सांगतात की, प्रतिबंध हीच खरी शक्ती आहे. छोट्या गुंतवणुकीने तुम्ही मोठ्या संकटापासून वाचू शकता. जीवनशैली न बदलल्यास खर्च वाढतच राहतात.

रोज चालण्याचे फायदे

आरोग्य तज्ज्ञ चालण्याला संजीवनीसारखे मानतात. शरीराला 'जंग' लागू नये म्हणून हालचाल आवश्यक आहे. रोज चालल्याने हृदय निरोगी राहते, स्नायू आणि हाडे मजबूत होतात. यामुळे मन प्रसन्न राहते आणि तणाव कमी होतो, असे अपोलोचे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार सांगतात. तांदूळ आणि इतर कार्बोहायड्रेट्स कमी करून तुम्ही वजन नियंत्रित ठेवू शकता. हे मोफत असून याच्या सवयीने लाखो रुपयांच्या तपासण्यांची गरज भासणार नाही. नियमित चालणे ही एक सोपी सवय आहे जी तुम्हाला दीर्घकाळ फिट ठेवते.

रक्तदाब आणि लिपिड नियंत्रणाचे महत्त्व

औषधे वेळेवर घ्या, रक्तदाब नियंत्रित ठेवा आणि वर्षातून एकदा लिपिड तपासणी करा. हे छोटे प्रयत्न तुम्हाला मोठ्या आजारांपासून वाचवतात, असा सल्ला डॉक्टर देतात. महागड्या सेंटर्सवर जाण्याऐवजी या साध्या पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करा. अशा प्रकारे तुम्ही सेहत राखू शकता आणि अनावश्यक खर्च टाळू शकता. आरोग्य महागड्या रिपोर्ट्सवर नव्हे तर तुमच्या जीवनशैलीवर अवलंबून आहे. या फ्री टिप्सचा अवलंब केल्यास तुमचे आयुष्य सुखकर होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

