पावसाळ्यात वारंवार पोटदुखीचा त्रास होतोय? 'ही' कारणे असू शकतात जबाबदार

Monsoon Health : पावसाचे दिवस सुरु झाले आहेत, त्यामुळे आता सर्वांना उन्हापासून दिलासा मिळणार आहे. उन्हाळ्यामध्ये डी-हायड्रेशनचा त्रास होत असतो तर पावसाळ्यामध्ये अनेक वेगवेगळे आजार होत असतात. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये दवाखान्याच्या फेऱ्या देखील जास्त वाढतात. पावसाळा सुरु झाला की सर्दी होणे तर कधी पोटामध्ये दुखणे हे सामान्य त्रास सातत्याने होत असतात. या ऋतूत एक सामान्य समस्या म्हणजे पोटाशी संबंधित त्रास. मान्सूनच्या काळात लोकांना अनेकदा पोटदुखी, गॅस, पोटात गोळे येणे, उलट्या, जुलाब आणि अपचनाचा त्रास होतो. पण एवढ्या चांगल्या मान्सूनच्या काळामध्ये सातत्याने पोटाचे त्रास का होतात? या समस्येमागील काही सामान्य कारणे समजून घेऊया, ज्याकडे लोक अनेकदा दुर्लक्ष करतात.
पावसाळ्यामध्ये ठिकठिकाणी अस्वच्छ पाणी साचते त्यामुळे मग हवामानामध्ये दमटपणा जाणवतो. आपण ज्या नळाला पाणी पितो ते देखील कधी कधी अशुद्ध येते त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळामध्ये पाणी उकळुन आणि गाळुण पिणे गरजेचे आहे. हवामानमध्ये दमटपणा असल्यामुळे अन्न त्याचबरोबर पेये ही लवकर दुषित होतात, कधीकधी, बाहेरचे खाणे किंवा अन्न उघड्यावर ठेवणे पोटासाठी हानिकारक ठरू शकते. दूषित पाणी आणि दूषित अन्नातून जिवाणू शरीरात प्रवेश करतात, ज्यामुळे पोटदुखी, उलट्या, जुलाब आणि अन्नातून विषबाधा होते.
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पावसाळ्याच्या ऋतूत शरीराची पचनसंस्था मंदावते त्यामुळे तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ पोटावर अतिरिक्त ताण टाकतात, ज्यामुळे गॅस, जडपणा, आम्लपित्त आणि पोटात गोळे येतात. त्यामुळे डॅाक्टर देखील पावसाळ्यामध्ये हलके आणि ताजे अन्न खाण्याचा सल्ला देत असतात. पावसाळ्यात पोटदुखीमागे अनेक कारणे असू शकतात. ही कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून तुम्ही वेळेवर खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.