/Explained: लग्नानंतर मूल होईना! पतीने वंध्यत्व चाचणी केली असता डॉक्टरांसह सगळेच हादरले, त्याच्यात पोटात वाढत होता गर्भाशय; बाईच्या शरिरातील सर्व...

दिल्लीतील आर.जी. रुग्णालयात 26 वर्षीय तरुण उपचारासाठी गेला होता. त्याचे लग्न झाले होते, परंतु मूल होत नसल्यामुळे त्याने वंध्यत्व तपासणी करून घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या तपासणीतून असं काही समोर आलं ज्याचा त्याने स्वप्नातही विचार केला नसाव. एमआरआय (MRI) आणि जनुकीय चाचण्यांमधून त्याच्या पोटात गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब्स (बीजवाहिन्या) असल्याचे आढळून आले. हे अवयव सामान्यतः स्त्रीच्या शरीरात आढळतात. असे असूनही, त्याची गुणसूत्रांची रचना '46,XY' अशी होती; म्हणजेच जनुकीयदृष्ट्या तो पूर्णपणे पुरुष होता.
डॉ. सुशील खरबंदा यांच्या माहितीनुसार, हा तरुण आतापर्यंत पुरुष म्हणूनच जीवन जगत होता आणि त्याच्यामध्ये पुरुषाची सामान्य शारीरिक वैशिष्ट्येही होती. मात्र, वंध्यत्वाच्या तपासणीदरम्यान त्याच्या प्रजनन संस्थेची रचना अत्यंत असामान्य असल्याचे समोर आले.
ही वैद्यकीय प्रक्रिया 'आरजी हॉस्पिटल्स' (राजौरी गार्डन) येथील मुख्य युरोलॉजिस्ट डॉ. सुशील खरबंदा यांनी पार पाडली. डॉ. खरबंदा यांनी सांगितले की, संबंधित रुग्ण सुरुवातीला वंध्यत्वाच्या समस्येमुळे त्यांच्याकडे आला होता आणि त्याच्यामध्ये या असामान्य स्थितीकडे निर्देश करणारी कोणतीही स्पष्ट लक्षणे नव्हती. "तो वंध्यत्वाच्या समस्येबाबत माझ्याकडे आला होता. त्याव्यतिरिक्त, तो पूर्णपणे सामान्य जीवन जगत होता आणि त्याच्यामध्ये पुरुषाची सर्व वैशिष्ट्ये होती," असे डॉ. खरबंदा यांनी सांगितले.
शारीरिक तपासणीदरम्यान, डॉक्टरांना आढळले की अंडकोषामध्ये दोन्ही वृषण नव्हते. त्याच्या वीर्य तपासणीतही शुक्राणू आढळले नाहीत, या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'अझोस्पर्मिया' (azoospermia) म्हणतात. "जेव्हा मी त्याची तपासणी केली, तेव्हा दोन्ही वृषण नव्हते," असे डॉ. खरबंदा म्हणाले. "त्याच्या वीर्य तपासणीत शुक्राणू आढळले नाहीत, म्हणजेच त्याला 'अझोस्पर्मिया' होता." या निष्कर्षांमुळे डॉक्टरांनी पुढील तपासण्या करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यात गुणसूत्र चाचणी, हार्मोनल चाचण्या आणि इमेजिंग यांचा समावेश होता.
गुणसूत्रांच्या (क्रोमोझोम) तपासणीतून असे दिसून आले की, त्या रुग्णामध्ये 'XY' हे पुरुषांचे गुणसूत्र प्रारूप (पॅटर्न) होते. तरीही, अल्ट्रासाऊंड आणि एमआरआय (MRI) स्कॅनमध्ये सुविकसित गर्भाशय असल्याचे अनपेक्षितपणे आढळून आले. डॉ. खरबंदा म्हणाले, "गुणसूत्रांच्या दृष्टीने तो सामान्य होता, म्हणजेच 'XY' पुरुष होता. मात्र, पुढील तपासणीत, विशेषतः अल्ट्रासाऊंड आणि एमआरआयमध्ये आढळलेल्या गोष्टी आमच्यासाठी धक्कादायक होत्या. त्याच्या शरीराच्या आत एक सुविकसित गर्भाशय होते."
स्कॅनमध्ये दोन्ही वृषणे (testes) शरीराच्या आत असल्याचेही दिसून आले. डॉ. खरबंदा यांनी त्यांचे स्वरूप स्त्रियांच्या अंडाशयांसारखे (ovaries) असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले, "आणि ती दोन्ही वृषणे अगदी स्त्रियांच्या अंडाशयांसारखीच होती." त्यानंतर, या दुर्मिळ स्थितीचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांनी अतिरिक्त जनुकीय (genetic) आणि संप्रेरकांशी संबंधित (hormonal) तपासण्या केल्या.
'IASH इन्स्टिट्यूट ऑफ अँड्रोलॉजी अँड सेक्स्युअल हेल्थ'चे संस्थापक आणि अँड्रोलॉजिस्ट (पुरुष प्रजनन आरोग्य तज्ज्ञ) डॉ. चिराग भंडारी यांच्या माहितीनुसार, 'पर्सिस्टंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम' (PMDS) या दुर्मिळ स्थितीमुळे असे घडू शकते.
डॉ. भंडारी म्हणाले, "याला 'पर्सिस्टंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम' असे म्हणतात. याचा अर्थ असा की, पुरुषाची बाह्य जननेंद्रिये (जसे की वृषण आणि लिंग) सामान्य असूनही त्याच्या शरीराच्या आत गर्भाशय अस्तित्वात असते. त्यामुळे, ही एक अत्यंत दुर्मिळ स्थिती आहे."
शरीरात विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे अवयवांची निर्मिती होते. मुलांमध्ये पुरुषी अवयव आणि मुलींमध्ये स्त्री-सुलभ अवयव तयार होतात. हे अवयवच व्यक्तीचे लिंग निश्चित करतात. मात्र, कधीकधी या प्रक्रियेत काही बिघाड होतो आणि परिणामी अशा अवयवांची निर्मिती होते जे त्या लिंगासाठी सामान्य नसतात. उदाहरणार्थ, पुरुषाच्या शरीरात गर्भाशय असणे. 'PMDS' (पर्सिस्टंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम) ही अशीच एक दुर्मिळ स्थिती आहे.
- जेव्हा आईच्या गर्भाशयात गर्भाची वाढ होत असते, तेव्हा सुरुवातीला दोन प्रकारच्या नलिका (ducts) अस्तित्वात असतात
- मुलेरियन डक्ट्स (Müllerian ducts): ज्यांपासून पुढे मुलींमध्ये गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब्स तयार होतात.
- वोल्फियन डक्ट्स (Wolffian ducts): ज्यांपासून मुलांमध्ये पुरुष प्रजनन संस्थांचे अवयव तयार होतात.
पुरुषाच्या (46,XY) बाबतीत, शरीर एक विशिष्ट संप्रेरक (AMH) तयार करते ज्यामुळे 'म्युलरियन डक्ट्स' (Müllerian ducts) नाहीशा होतात आणि केवळ पुरुष जननेंद्रियांचा विकास होतो. याउलट, स्त्रीच्या (46,XX) बाबतीत हे संप्रेरक तयार होत नाही; परिणामी, म्युलरियन डक्ट्स तशाच राहतात आणि त्यांपासून स्त्री जननेंद्रियांचा विकास होतो.
वृषण (testes) योग्य जागी न उतरल्यास (undescended testes) प्रजननक्षमतेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. शुक्राणूंच्या निर्मितीसाठी वृषणांचे तापमान शरीराच्या अंतर्गत तापमानापेक्षा कमी असणे आवश्यक असते. जेव्हा वृषण पोटाच्या आतच राहतात, तेव्हा शुक्राणूंच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.
डॉ. भंडारी यांनी सांगितले की, वंध्यत्व हे केवळ शुक्राणूंच्या संख्येमुळेच उद्भवते असे नाही, तर ते शारीरिक रचना, संप्रेरके (हार्मोन्स), जनुकीय किंवा विकासात्मक समस्यांमुळेही उद्भवू शकते. ते म्हणाले, "PMDS च्या काही प्रकरणांमध्ये, वृषण हे अंडकोषाच्या पिशवीत (scrotum) असण्याऐवजी पोटाच्या भागात किंवा 'इंग्विनल कॅनाल'मध्ये (inguinal canal) अशा चुकीच्या ठिकाणी असू शकतात."
तथापि, PMDS असण्याचा अर्थ असा नाही की ती व्यक्ती पिता होऊ शकत नाही. प्रजननक्षमता ही वृषणांचे कार्य आणि फलक्षम शुक्राणूंची उपलब्धता यांवर अवलंबून असते. डॉ. भंडारी म्हणाले, "जर पुरुषाची वृषणे कार्यक्षम असतील – म्हणजेच वृषणांचा आकार व घनफळ सामान्य असेल आणि वीर्यामध्ये शुक्राणू असतील – तर तो नैसर्गिकरित्या पिता होऊ शकतो."
डॉ. खरबंदा यांनी सांगितले की, वैद्यकीय पथकाने लॅपरोस्कोपिक प्रक्रियेद्वारे गर्भाशय आणि दोन्ही वृषण काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. "मी रुग्णाला समजावून सांगितले की आम्हाला त्या स्त्री-प्रजननाशी संबंधित अंडाशय (ovaries) काढून टाकावे लागतील. ती काढून टाकण्यामागचे कारण म्हणजे त्यात कर्करोग होण्याची शक्यता असते," असे ते म्हणाले.
"ती काढून टाकली हे चांगले झाले. जर आम्ही ती काढली नसती, तर भविष्यात त्या वृषणांमध्ये कर्करोग विकसित होऊ शकला असता," असे डॉ. खरबंदा म्हणाले.
डॉ. भंडारी म्हणाले की, पीएमडीएस (PMDS) अत्यंत दुर्मिळ आहे, वैद्यकीय इतिहासात याची केवळ काही शेकडो प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. त्यांनी यावर जोर दिला की, पुरुष म्हणून वाढलेल्या आणि ओळखल्या गेलेल्या व्यक्तीमध्ये गर्भाशय आढळणे, याकडे केवळ एक विचित्र वैद्यकीय निष्कर्ष म्हणून पाहू नये. यासाठी तज्ञांकडून सविस्तर तपासणीची आवश्यकता असते.