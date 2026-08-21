/Explained: शिक्षिकेने कानाखाली लगावल्यानंतर 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; भीतीपोटी इतक्या लहान मुलाला हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? डॉक्टरांनी केला उलगडा

विशाखापट्टनममध्ये शिक्षिका ओरडल्यामुळे आणि कानशिलात लगावल्यामुळे सहा वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. प्राथमिक तपासावरून हार्ट अटॅकमुळे मुलाचा मृत्यू झाला असावा असं दिसत आहे. मुलाचा शवविच्छेदन अहवाल अद्याप येणं अद्याप बाकी असून त्यानंतरच खरं कारण समोर येईल. दरम्यान इतक्या लहान वयात हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का? शिक्षिकेने ओरडल्यानंतर नेमके असे काय घडले ज्यामुळे तो मुलगा बेशुद्ध पडला आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सीसीटीव्हीत शिक्षिका मुलाला ओरडताना दिसत आहे. ती त्याला जवळ खेचून शर्टाचं वरचं बटणही काढत आहे. यावेळी मुलगा सतत घाबरलेला आणि रडताना दिसत आहे. यानंतर शिक्षिका कानाखाली लगावते तेव्हा तो शिक्षिकेच्या अंगावरच कोसळताना दिसतो. शिक्षिकेलाही सुरुवातील काय झालं आहे हे समजत नाही.
शाळेत जाण्यापूर्वी मुलाची प्रकृती ठीक नव्हती ही शक्यता त्याच्या वडिलांनी नाकारली आहे. मुलाला आरोग्याशी संबंधित कोणतीही समस्या नव्हती असंही त्यांनी सांगितलं आहे. "त्याला काहीही त्रास नव्हता. काल रात्री तो आनंदाने खेळत होता आणि आज सकाळी उठला तेव्हाही तो ठीक होता. त्याला कोणताही व्हायरल ताप किंवा आरोग्याची इतर कोणतीही समस्या नव्हती," असं ते म्हणाले आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास करत आहेत. तसंच मृत्यूचं नेमकं कारण समजून घेण्यासाठी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
ओरडल्यामुळे किंवा कानशिलात लगावल्यामुळे सहा वर्षांचे मूल अचानक बेशुद्ध पडण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. काही मुलांमध्ये जन्मापासूनच हृदयाशी संबंधित काही दोष असतात, ज्यांचे निदान झालेले नसते. मात्र, जेव्हा तणावामुळे शरीरात 'ॲड्रेनालाईन'ची पातळी अचानक वाढते, तेव्हा हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात. रक्तदाबात बदल होतात आणि हृदयावर ताण येतो. काही प्रकरणांमध्ये, यामुळे 'कार्डियाक अरेस्ट' म्हणजेच ह्रदय बंद पडू शकतं.
मेदान्ता-मेडीसिटी(मूलचंद हॉस्पिटल येथील हृदयरोग विभागातील प्राध्यापक डॉ. तरुण कुमार यांच्या मते, इतक्या लहान वयात हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रकार अत्यंत दुर्मिळ आहेत. विशाखापट्टणममधील घटनेबाबत बोलायचे झाल्यास, मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे मानणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. कारण सहा वर्षांच्या वयात हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता नगण्य असते. अशा प्रकरणांमध्ये जन्मजात हृदयदोष, कार्डिओमायोपॅथी किंवा हृदयाच्या लयीतील दोष यांसारखे घटक कारणीभूत असू शकतात.
डॉ. तरुण यांच्या मते, अशा परिस्थितीत 'हार्ट अटॅक' (हृदयविकाराचा झटका) ऐवजी 'कार्डियाक अरेस्ट' (हृदयाचे कार्य अचानक थांबणे) जीवघेणा ठरू शकतो. एखाद्या घटनेमुळे निर्माण होणाऱ्या तीव्र तणावामुळे शरीरात 'ॲड्रेनालाईन' या हार्मोनची पातळी अचानक वाढते, ज्यामुळे 'कार्डियाक अरेस्ट' ओढवू शकतो. हे संप्रेरक हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढवते. ज्यांचे हृदय कमकुवत आहे, अशा व्यक्तींमध्ये या अचानक होणाऱ्या वाढीमुळे हृदयाच्या विद्युत लहरींमध्ये (electrical rhythm) धोकादायक बिघाड होऊ शकतो, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके थांबतात आणि मृत्यू ओढवण्याची शक्यता निर्माण होते.
डॉ. तरुण यांच्या मते, मुलाची अचानक शुद्ध हरपणे हे एखाद्या फिट किंवा मज्जासंस्थेशी संबंधित अन्य आजारामुळे असू शकते. त्यामुळे, या घटनेचे कारण केवळ हृदयविकाराचा झटका (heart attack) असल्याचे मानणे घाईचे ठरेल. जरी परिस्थितीवरून हृदयविकाराच्या झटक्यापेक्षा 'कार्डियाक अरेस्ट'ची शक्यता अधिक वाटत असली, तरी मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल, वैद्यकीय नोंदी आणि हृदयाशी संबंधित स्थितीच्या तपासणीतूनच निश्चित केले जाऊ शकते. केवळ सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे मृत्यूचे कारण ठरवणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नाही.
या संदर्भात, राजीव गांधी रुग्णालयाच्या हृदयरोग विभागातील प्राध्यापक डॉ. अजित कुमार सांगतात की, काही मुले 'लॉन्ग-क्यूटी सिंड्रोम' (Long-QT syndrome) आणि 'ब्रूगाडा सिंड्रोम' (Brugada syndrome) यांसारख्या हृदयाशी संबंधित अनुवांशिक आजारांसह जन्माला येतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला तीव्र मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा हृदयाचे ठोके अचानक वाढू शकतात, ज्यामुळे हृदयावर प्रचंड ताण येतो. काही प्रकरणांमध्ये हे जीवघेणे ठरू शकते; मात्र, विशाखापट्टणममधील घटनेत मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
हृदयविकाराचा झटका ही हृदयातील रक्तभिसरणाशी संबंधित समस्या आहे; जेव्हा हृदयाच्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण होऊन रक्तप्रवाह थांबतो, तेव्हा हा झटका येतो. याउलट, 'कार्डियाक अरेस्ट' ही हृदयाची एक 'विद्युत-संबंधित समस्या' (electrical problem) आहे, ज्यामध्ये हृदयाचे ठोके अचानक थांबतात आणि परिणामी संपूर्ण शरीरात होणारा रक्तपुरवठा खंडित होतो. हृदयविकाराच्या झटक्यापेक्षा 'कार्डियाक अरेस्ट' अधिक धोकादायक असतो; बहुतेक प्रकरणांमध्ये, वेळीच उपचार न मिळाल्यास मृत्यू ओढवतो.