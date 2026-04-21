Explained: रेबीज झालेली व्यक्ती कुत्र्यासारखी भुंकते आणि पाण्याला घाबरते का?दाव्यात कितपत तथ्य? जाणून घ्या!

Rabies Symptoms: रेबीज हा एक भयानक विषाणूजन्य आजार आहे, जो प्रामुख्याने कुत्रे, मांजर किंवा इतर प्राण्यांच्या चावण्यातून पसरतो. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये रेबीज झालेल्या व्यक्ती कुत्र्यासारखे भुंकतात किंवा वागतात असे दाखवले जाते. पण हे किती खरे आहे? या आजारामुळे मनुष्य खरोखरच प्राण्यासारखा होतो का, की हे फक्त अफवा आहे? याबद्दल आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सविस्तर समजून घेऊ.
रेबीज हा आरएनए विषाणू आहे जो प्राण्यांच्या लाळेतून मनुष्यात शिरतो. चावण, ओरखडा किंवा लाळेचा संपर्क झाल्यास तो घुसतो. विषाणू प्रथम जखमेच्या जवळच्या नसांमधून प्रवास करतो आणि हळूहळू मेंदूकडे जातो. याला इनक्युबेशन पीरियड म्हणतात – सामान्यतः 1 ते 3 महिने लागतो, कधीकधी वर्षभरही. एकदा मेंदूत पोहोचला की तो नर्व्हस सिस्टीमवर हल्ला करतो. भारतात दरवर्षी हजारो लोक या आजाराने मरतात, मुख्यतः कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे. पण चांगली बातमी ही की, चावल्यानंतर ताबडतोब योग्य उपचार घेतले तर 100 टक्के बचाव शक्य आहे.
सुरुवातीला ताप, डोकेदुखी, थकवा आणि चावलेल्या जागी खाज येणे अशी फ्लू सारखी लक्षणे दिसतात. नंतर दोन प्रकारची रेबीज दिसते – ‘फ्युरियस’ आणि ‘पॅरॅलिटिक’. फ्युरियस प्रकारात व्यक्ती अति उत्तेजित होते, भ्रम पडतात, झोप उडते आणि आक्रमक वागणूक येते. श्वास, बोलणे आणि गिळणे नियंत्रित करणाऱ्या मेंदूच्या भागात सूज येते. यामुळे व्यक्ती गोंधळलेली, चिडखोर आणि भयभीत दिसते. शेवटी कोमा आणि मृत्यू. एकदा लक्षणे दिसू लागली की आजार प्राणघातक ठरतो.
‘हायड्रोफोबिया’ हा शब्द रेबीजचा पर्यायी नाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण हे पाण्याची खरी भीती नाही, तर गळ्यातील स्नायूंच्या तीव्र आकुंचनामुळे (स्पॅझम) होते. पाणी पिण्याचा प्रयत्न केला की गळा बंद होतो, श्वास घेणे कठीण होते आणि प्रचंड वेदना होतात. फक्त पाण्याचा विचारही स्पॅझम ट्रिगर करतो. यामुळे व्यक्ती पाण्यापासून दूर राहते, जरी तहान लागली तरी. हा स्पॅझम विषाणूच्या मेंदूतील हल्ल्यामुळे येतो. हवा वाहण्याची भीती (एरोफोबिया) देखील याच कारणाने होते. हे लक्षण फक्त मनुष्यात नव्हे तर प्राण्यांतही दिसते, पण कुत्र्यांत दुर्मिळ.
विषाणू मेंदूच्या विशिष्ट भागांवर – विशेषतः स्वालोइंग, श्वास आणि भावना नियंत्रित करणाऱ्या केंद्रांवर – प्रभाव टाकतो. यामुळे आक्रमकता, भ्रम आणि असामान्य वागणूक येते. प्राण्यांत हे विषाणूला पसरवण्यासाठी उपयुक्त ठरते (चावण्याची इच्छा वाढते), पण मनुष्यात हे ‘डेड-एंड’ आहे कारण तो दुसऱ्याला सहज पसरवत नाही. संशोधनात दिसते की विषाणू मेंदूत न्यूरोट्रॉन्स बदलतो आणि सूज निर्माण करतो. यामुळे व्यक्ती भयावह अवस्थेत जाते. हे बदल इतके वेगवान असतात की एकदा सुरू झाले की मृत्यू टाळणे जवळजवळ अशक्य.
चावल्यानंतर 24 तासांच्या आत जखम साबणाने स्वच्छ धुवा, आयोडीन लावा आणि ताबडतोब डॉक्टरकडे जा. ‘पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस’ (पीईपी) – रेबीज लस (4-5 डोस) आणि कधीकधी रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन – घेतले तर आजार टाळता येतो. भारतात मोफत सरकारी लसी उपलब्ध आहेत. कुत्र्यांना नियमित लस द्या, घरगुती कुत्र्यांना टाळा. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, योग्य वेळी लस घेतली तर 100 टक्के सुरक्षितता मिळते. लक्षणे दिसण्यापूर्वीच उपचार घ्या – नंतर उपचार फक्त जीवन टिकवण्यासाठी असतात.
सोशल मीडियावर ‘रेबीज झालेला मुलगा भुंकतो’ असे व्हिडिओ व्हायरल होतात. पण डॉक्टरांच्या मते हे खरे रेबीज नसते. रेबीजमुळे व्यक्ती आक्रमक होते, ओरडते किंवा गोंधळते, पण कुत्र्यासारखे ‘भुंकणे’ किंवा चार पायांवर चालणे यासारखे वागणे येत नाही. गळ्यातील स्पॅझममुळे कधीकधी विचित्र आवाज येतात, पण ते भुंकण्यासारखे नसतात. असे व्हिडिओ बहुतेकदा ‘फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर’ किंवा चावल्यानंतरच्या भीतीमुळे होणाऱ्या मानसिक प्रतिक्रियेमुळे असतात. वैज्ञानिक अभ्यासात रेबीज मनुष्याला ‘कुत्रा’ बनवत नाही; तो फक्त नर्व्हस सिस्टीम बिघडवतो.
रेबीज हा आजार पूर्णपणे रोखता येण्यासारखा आहे, पण जागरूकतेची कमतरता दरवर्षी हजारो जीव घेते. अफवा आणि व्हायरल व्हिडिओमुळे घाबरून लोक चुकीचे निर्णय घेतात. खरी माहिती समजून घ्या: रेबीज कुत्र्यासारखे वागणे देत नाही, पण गळ्याचे स्पॅझम, भीती आणि आक्रमकता नक्की आणते. चावला तर घाबरू नका, त्वरित उपचार घ्या. सरकार, डॉक्टर आणि जनतेने मिळून ‘रेबीज मुक्त भारत’ साठी प्रयत्न केले तर हे शक्य आहे.