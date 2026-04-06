Explained : फिट राहण्यासाठी दिवसातून किती वेळ व्यायाम करावा? जिम की कार्डिओ

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत स्वतःला तंदुरुस्त ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे. बऱ्याचदा आपल्याला प्रश्न पडतो की, दिवसातून नेमका किती वेळ व्यायाम करावा आणि जिमला जाऊन वेट ट्रेनिंग करणे चांगले की कार्डिओ केल्यास जास्त फायदा होतो? याचे उत्तर आपल्या उद्दिष्टांवर, वयावर आणि आरोग्यस्थितीवर अवलंबून असते, याबाबत डॉ. लक्ष्मण गायकवाड सल्लागार आणि कार्डिओलॉजिस्ट AIMS हॉस्पिटल, डोंबिवली यांनी खालील माहिती दिली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी राहण्यासाठी प्रौढ व्यक्तींनी आठवड्यात किमान 150 मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम करणे गरजेचे आहे. दिवसाला साधारण 20 ते 30 मिनिटे चालणे, धावणे, सायकलिंग किंवा जलद चालणे यांसारखा कार्डिओ व्यायाम पुरेसा ठरतो. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते आणि तणावाची पातळी कमी होतो.
कार्डिओ व्यायाम म्हणजे शरीराची हालचाल वाढवणारे आणि हृदयाची गती वाढवणारे प्रकार. जसे की जॉगिंग, स्किपिंग, सायकलिंग, स्विमिंग इत्यादी. हा व्यायाम कॅलरी बर्न करण्यासाठी आणि स्टॅमिना वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ज्यांना वजन कमी करायचे आहे किंवा हृदयविकाराचा धोका कमी करायचा आहे, त्यांच्यासाठी कार्डिओ विशेष फायदेशीर ठरतो.
दुसरीकडे, जिममधील स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वजन उचलणे) हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आठवड्यातून किमान 2 ते 3 वेळा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यास स्नायू मजबूत होतात, स्नायूंची बळकटी वाढते आणि मेटाबॉलिझम सुधारतो. यामुळे शरीरातील फॅट कमी होऊन शरीर अधिक सुडौल दिसते.
फक्त कार्डिओ किंवा फक्त जिम यापैकी एकावर भर देणे पुरेसे नसते. उत्तम फिटनेससाठी या दोन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आठवड्यातील काही दिवस कार्डिओ आणि काही दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यास संपूर्ण शरीराचा विकास होतो. तसेच योगा आणि स्ट्रेचिंग यांचा समावेश केल्यास लवचिकता वाढते आणि इजा होण्याचा धोका कमी होतो.
यासोबतच, योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि नियमितता या गोष्टी देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. केवळ व्यायाम करून चालत नाही, तर संतुलित आहार घेणे आणि शरीराला विश्रांती देणेही तितकेच आवश्यक आहे. “फिटनेस” म्हणजे केवळ सडपातळ दिसणे नव्हे, तर शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी ठेवणे होय. त्यामुळे आपल्या क्षमतेनुसार आणि आवडीनुसार व्यायाम निवडा, दररोज न चुकता व्यायाम करा आणि निरोगी आयुष्याचा आनंद घ्या.
योग्य व्यायाम (Exercise)
एरोबिक व्यायाम: आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा (उदा. वेगाने चालणे) किंवा ७५ मिनिटे तीव्र स्वरूपाचा (उदा. धावणे, पोहणे) व्यायाम करावा.
शक्ती प्रशिक्षण (Strength Training): स्नायूंच्या मजबुतीसाठी आठवड्यातून किमान दोनदा वेट ट्रेनिंग किंवा शरीराच्या वजनावर आधारित व्यायाम (Push-ups, Squats) करावेत.
लवचिकता: शरीरातील चपळता आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी योगासने किंवा स्ट्रेचिंग करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
चालणे: हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी व्यायाम मानला जातो.
संतुलित आहार (Balanced Diet)
केवळ व्यायाम करून चालत नाही, तर शरीराला पोषक घटक मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे.
सकस आहार: आहारात प्रथिने (Proteins), कर्बोदके (Carbs) आणि निरोगी चरबीचा (Healthy Fats) समावेश करा.
टाळावे: साखरेचे पदार्थ, प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) आणि जास्त तेलकट पदार्थांचे सेवन कमी करा.
हायड्रेशन: दिवसभरात पुरेसे पाणी प्यावे.
विश्रांती आणि मानसिक आरोग्य
झोप: शरीराच्या आणि स्नायूंच्या रिकव्हरीसाठी दररोज ७ ते ९ तासांची शांत झोप आवश्यक आहे.
ताण-तणाव: मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी ध्यान (Meditation) किंवा प्राणायाम करावा, कारण मानसिक फिटनेसचा परिणाम शारीरिक स्वास्थ्यावर होतो.
सातत्य
कोणताही बदल एका दिवसात होत नाही. दररोज थोडे पण सातत्याने व्यायाम करणे आणि चांगल्या सवयी पाळणे हाच उत्तम फिटनेसचा खरा मंत्र आहे. व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या शारीरिक क्षमतेचा विचार करा आणि आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.