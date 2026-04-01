Explained: इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात कंडोम महागणार? युद्धाचा अन् कंडोमचा काय संबंध?

Condom Shortage In India: इराण-इस्रायल युद्धाचा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अगदी किचनमधील एलपीजी गॅसपासून ते बेडरुममधील गोष्टींपर्यंत अनेक गोष्टींवर या युद्धाचा परिणाम झाला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद असल्याने एलपीजी गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. पेट्रोल उत्पादनांवर परिणाम झाल्याने पेट्रोकेमिकल्स आणि ल्युब्रिकंट्सच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. याचा थेट फटका कंडोम इंडस्ट्रीला बसणार आहे. 8031 कोटी रुपयांच्या कंडोम निर्मिती क्षेत्राला या तुटवड्याचा फटका बसलाय.
भारतात दरवर्षी 400 कोटी कंडोम तयार केले जातात. मात्र आता कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने कंडोम निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. सरकारी कंडोम निर्मिती कंपनी एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेडलाही या तुटवड्याचा फटका बसला आहे. ही कंपनी दरवर्षी 221 कोटी कंडोम तयार करते. तर मॅनकाइंड फार्मा लिमिटेड आणि क्यूपिड लिमिटेड कंपनीच्या कंडोम पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.
कंडोम निर्मिती प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणझे सिलिकॉन ऑइल आणि दुसरी अमोनिया! सिलिकॉन ऑइल हे कंडोम निर्मितीसाठी वापरलं जाणारं ल्युब्रिकंट आहे. मध्य आशियामध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे सध्या सिलिकॉन ऑइलची मोठी कमतरता आहे. बाजारपेठेत सध्या सिलिकॉन ऑइलच्या उपलब्धतेसंदर्भात मोठी अस्थिरता आणि अनिश्चितता आहे. तर अमोनिया कच्च्या लेटेक्सला स्थिर स्वरुप मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असतो. अमोनियाचे दरही 40 ते 50 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचे दरही वाढत असल्याने कंडोम निर्मिती उद्योगावरील ताण वाढतोय.
पेट्रोकेमिकल्सचा वापर ज्या ज्या क्षेत्रात केला जातो त्या सर्वांना या युद्धाचा फटका बसला आहे, असं कर्नाटक ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या जतिश सेठ यांनी सांगितलं. आमच्या उद्योगावर या युद्धाचा नक्कीच परिणाम झाला आहे. आता हा परिणाम नेमका किती आहे याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचंही सेठ यांनी म्हटलं आहे. सरकार सध्या प्राथमिकदृष्ट्या आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य देत आङे. 11 मार्च रोजी झालेल्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये पेट्रोकेमिकल युनिट्ससाठी कमी प्रमाणात पुरवठा होईल असं सांगण्यात आलं आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावरील क्षेत्रांसाठी पेट्रोकेमिकल राखून ठेवण्यात आले आहेत. याचा कंडोम उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
पीवीसी फॉइल, अॅल्युमिनियम फॉइल आणि पॅकेजिंगच्या पुरवठ्यासंदर्भातील मर्यादांमुळे आणि किमतींमधील अस्थिरतेमुळे कंडोम उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. आलेल्या ऑर्डर पूर्ण करणंही कंपन्यांना कठीण होणार आहे. 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार कंडोम निर्मिती कंपनीच्या अधिकाऱ्याने लॉजिस्टिक्समध्येही अडचणी येत असल्याने कंडोमचा पुरवठा सुरळीत ठेवणं कठीण झालं आहे. या तुटवड्यामुळे केवळ उद्योगांवर परिणाम होणार नाही असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
कंडोमच्या तुटवड्यामुळे सामजिक प्रश्न निर्माण होतील असं सांगितलं जात आहे. अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतात किमान नफा तत्वावर कंडोम निर्मिती केली जाते. त्यामुळे कंडोमची किंमत कमी ठेवता येते. किंमत कमी ठेवण्यामागील एक हेतू ही गोष्ट सर्वसामान्यांना परवडावी आणि त्याचा वापर वाढावा हा ही असतो. आता कंपन्यांकडे दर वाढवण्याचा पर्याय असला तरी त्यामुळे कंडोमचा खप कमी होण्याची भीती तज्ज्ञ मंडळींनी व्यक्त केली आहे. याचा दुरोगामी परिणाम कंडोम निर्मिती क्षेत्रावर दिसून येईल असंही सांगितलं जात आहे. या तुटवड्याचा कुटुंब नियोजनावर नकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो, असंही तज्ज्ञ सांगतात.
मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने जाहिराती आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून कंडोम वापरासंदर्भात आता कुठे साकारात्मक प्रतिसाद मिळत होता. मात्र आता कंडोम महाग झाल्यास त्याचा वापर कमी होऊन जनसंख्येचा विस्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच लैंगिक आजार आणि इतरही सामाजिक समस्या निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली जात असल्याने हा फटका केवळ आर्थिक नसून सामजिकही असणार आहे.