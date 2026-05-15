/Explained: कॅन्सरवर 7 मिनिटात उपचार करणारे इंजेक्शन; केमोथेरपीची गरजच नाही, त्वचा आणि शिरेतून दिला जाणार डोस; खर्च किती येणार?

7-minute cancer shot launched in India: Roche ने भारतात त्वचेखालील एटेझोलिझुमॅब आणलं आहे. या इंजेक्शनच्या एका डोसची किंमत 3 लाख 70 हजार रुपये असून बहुतेक रुग्णांना सुमारे सहा डोसची आवश्यकता असते.
7-minute cancer shot launched in India: गुरुग्राम येथे वास्तव्यास असणारे जय सिंग (बदललेलं नाव) मागील डिसेंबर महिन्यात फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचं निदान झाल्याने मेदांता रुग्णालयाच्या कॅन्सर विभागात पोहोचले होते. कॅन्सर आधीच त्यांच्या मेंदू, यकृत आणि हाडांमध्ये पसरला होता. त्यांनी रेडिओथेरपी सुरू केली असली तरी, त्यांना केमोथेरपी (कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी वापरली जाणारी शक्तिशाली औषधं) घेण्याची भीती वाटत होती. तेव्हाच त्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना इम्युनोथेरपीवर ठेवले, जी आता इंजेक्शनद्वारे देणं सोपं झालं आहे.
"त्यांनी इतर रुग्णांकडून केमोथेरपीच्या दुष्परिणामांबद्दल ऐकलं होतं. सुदैवाने, त्यांची PD-L1 पातळी 75 टक्के इतकी जास्त होती. याचा अर्थ रुग्णाच्या शरीरात या प्रोटीनची जास्त अभिव्यक्ती आहे. याचा अर्थ तपासलेल्या कर्करोगाच्या तीन-चतुर्थांश पेशी तुमच्या रोगप्रतिकार शक्तीपासून लपण्यासाठी त्याचा सक्रियपणे एखाद्या ढालीसारखा वापर करत आहेत. यामुळे ते इम्युनोथेरपीसाठी एक योग्य उमेदवार होते. सामान्यतः ही एक इन्फ्युजन (शिरेतून दिली जाणारी) उपचारपद्धती आहे. आम्ही नव्याने सुरू करण्यात आलेले त्वचेखालील इंजेक्शन, एटेझोलिझुमॅब, याची शिफारस केली,” असं रुग्णालयातील मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. सज्जन राजपुरोहित यांनी सांगितलं.
औषधनिर्माण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Roche ने नुकतंच भारताक आपल्या एटेझोलिझुमॅब या कर्करोगावरील इम्युनोथेरपी औषधाला ‘टेसेंट्रिक’ या ब्रँड नावाने भारतीय बाजारपेठेत आणलं आहे. हे त्वचेखालून दिलं जातं. डॉ. राजपुरोहित म्हणाले की, इंजेक्शनद्वारे इम्युनोथेरपी देण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना रुग्णालयात खर्ची करावा लागणारा वेळ कमी होतो. तसंच इन्फ्युजनशी संबंधित दुष्परिणामही कमी असल्याने, रुग्णही त्याला चांगला प्रतिसाद देतात.
इम्युनोथेरपीचे इंजेक्शन नेमके कोणासाठी आहे?
हे उपचार नॉन-स्मॉल सेल फुफ्फुसाचा कर्करोग असलेल्यांसाठी आहे. भारतात दरवर्षी निदान होणाऱ्या कॅन्सरच्या 81 हजारांहून अधिक फुफ्फुसाच्या प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणं यातील असतात. तथापि, ही थेरपी या प्रकारच्या कर्करोगाच्या सर्व रुग्णांसाठी नाही. हे एक इम्युनोथेरपी औषध आहे जे विशेषतः PD-L1 रिसेप्टर्सना लक्ष्य करतं, त्यामुळे ज्यांच्या कर्करोगाच्या बहुतेक पेशींवर हे रिसेप्टर्स असतात, तेच या उपचारासाठी पात्र ठरतात. नॉन-स्मॉल सेल फुफ्फुसाचा कर्करोग असलेल्या रुग्णांपैकी जवळपास निम्मे रुग्ण या उपचारासाठी पात्र आहेत.
हे औषध, शिरेवाटे (IV) आणि त्वचेखालील (subcutaneous) या दोन्ही प्रकारे दिलं जातं. या औषधामुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग असणाऱ्या रुग्णांचा एकूण जगण्याचा कालावधी आणि रोगमुक्त जगण्याचा कालावधी वाढवतो. तसंच मृत्यूचा धोका कमी होतो असं दिसून येत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्वचेखाली दिलं जाणारं औषध रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात प्रशिक्षित नर्सकडून मांडीमध्ये इंजेक्शनद्वारे केवळ सात मिनिटांत दिलं जाऊ शकतं. आतापर्यंत हे औषध शिरेवाटे (intravenous) दिले जात होते.
रुग्णालयांसाठीदेखील हे फायदेशीर आहे, याचं कारण एका रुग्णाला सलाईनमधून औषध देताना लागणाऱ्या वेळेत किमान पाच रुग्णांना सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिलं जाऊ शकतं. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक अभ्यासात असेही दिसून आले आहे की, पाचपैकी चार रुग्णांनी IV प्रकारापेक्षा सबक्यूटेनियस प्रकाराला पसंती दिली.
हे औषध फार महाग आहे. एका डोससाठी 3 लाख 70 हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. एका रुग्णाला जवळपास सहा डोसची गरज भासणार आहे. यामुळे, उपचारांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि ते रुग्णांना अधिक सुलभ करण्यासाठी, ही कंपनी 'Blue Tree' नावाचा रुग्ण-सहाय्य कार्यक्रम राबवत आहे.
या औषधाचा समावेश आता 'केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजने'अंतर्गतही करण्यात आला आहे. त्वचेखालून आणि शिरेतून दिल्या जाणाऱ्या औषधाच्या किंमतीत 25 ते 30 हजारांचा फरक आहे.
Atezolizumab कॅन्सरच्या पेशींची रोगप्रतिकार प्रणालीपासून लपण्याची क्षमता काढून टाकून कर्करोगावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करते. यामुळे रोगप्रतिकार पेशींना त्या पेशी शोधून त्यांच्यावर हल्ला करणे शक्य होते. सामान्यतः टी-पेशी नावाच्या रोगप्रतिकार पेशी शरीरात फिरत घालतात आणि असामान्य पेशी नष्ट करतात. परंतु अनेक कर्करोगाच्या पेशी त्यांच्या पृष्ठभागावर PD-L1 नावाचे प्रथिन प्रदर्शित करून स्वतःचे संरक्षण करतात.
हे प्रथिन टी-पेशींवरील रिसेप्टर्सना चिकटतं आणि एक खोटा संकेत पाठवते, जो रोगप्रतिकार प्रणालीला हल्ला न करण्यास सांगतो, ज्यामुळे कर्करोग अनियंत्रितपणे वाढतो. एटेझोलिझुमॅब PD-L1 प्रथिनाला चिकटून ही आंतरक्रिया रोखण्याचे काम करते. एकदा हा "बंद करण्याचा संकेत" रोखला गेला की, टी-पेशी कर्करोगाच्या पेशींना हानिकारक म्हणून ओळखू शकतात आणि पुन्हा सक्रिय होतात. या पुन्हा सक्रिय झालेल्या रोगप्रतिकार पेशी नंतर कर्करोगाच्या पेशींवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करतात.