Meningitis Outbreak: जगभरात पुन्हा एकदा कोविडप्रमाणे लॉकडाउन लागणार? जीवघेण्या आजाराचा थैमान

Meningitis Outbreak News: युनायटेड किंगडम (UK) सध्या 'मेनिनजाइटिस' (Meningitis) या गंभीर संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रेकाचा सामना करत आहे. केंट विद्यापीठात (University of Kent) गेल्या काही दिवसांत परिस्थिती वेगाने बिघडली आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान मेनिनजाइटिसचा उद्रेक झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आजारी पडले. यामधील दोघांना उपचारादरम्यान आपला जीव गमवावा लागला आहे. रुग्णसंख्या आता 20 पेक्षा अदिक असून, यापैकी 9 रुग्णांच्या संसर्गाची पुष्टी चाचणीच्या माध्यमातून झाली आहे. तर 11 जणांची तपासणी अद्याप बाकी आहे.
युकेमधील आरोग्य सुरक्षा यंत्रणेने (UKHSA) दिलेल्या माहितीनुसार, मेनिनजाइटिसमुळे सध्या परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये फार भीतीचं वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने त्यांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं आहे. पुन्हा एकदा करोनामध्ये होता तसा लॉकडाउन लावला जावा, जेणेकरुन संसर्ग रोखता येईल आणि लोकांचे जीव वाचवता येतील अशी त्यांची मागणी आहे.
मेंदूज्वर (Meningitis) एका बाधित व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे वेगाने पसरू शकतो. यामध्ये रुग्णांना मेंदूशी संबंधित विविध गुंतागुंतींचा धोका असतो.
'यूके हेल्थ सिक्युरिटी एजन्सी'ने (UK Health Security Agency) मेंदुज्वराचा (Meningitis) प्रसार राष्ट्रीय घटना असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यातच आता 'युनिव्हर्सिटी ऑफ केंट'मधील विद्यार्थी विद्यापीठाचा परिसर तात्काळ बंद करण्याची मागणी करत आहेत. या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक निर्बंध लागू करावेत, अशी मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर आतापर्यंत सुमारे 6000 विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
युनिव्हर्सिटी ऑफ केंट व्यतिरिक्त, लंडन आणि फ्रान्समध्येही संसर्गाची काही प्रकरणं नोंदवण्यात आली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, लसी आणि अँटीबायोटिक्सची (antibiotics) मागणी पूर्ण करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 'नॅशनल फार्मसी असोसिएशन'ने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की, 'मेनिंजायटीस बी' (Meningitis B) लस सध्या खाजगीरित्या खरेदीसाठी उपलब्ध नाही. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मगतीने, विद्यापीठ 5 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना 'मेनिनजायटीस' लस आणि संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली अँटीबायोटिक्स पुरवत आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संस्थेने आणखी कडक उपाययोजना करणं गरजेचं असल्याचं विद्यार्थी म्हणत आहेत.
विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक सुरक्षेच्या नियमांचं पालन केलं जात असून, परिसर सुरु ठेवत आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांना ताप, डोकेदुखी, मान आखडणे, उलटी यासारख्या लक्षणांवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आलं आहे. यामधील काही लक्षणं दिसल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घेतली जावी.
एक्सेटर युनिव्हर्सिटी मेडिकल स्कूलमधील डॉ. भारत पंखानिया यांच्या म्हणण्यानुसार लॉकडाउन किंवा निर्बंध लादणं हा यावरील पर्याय नाही. या उद्रेकाचा सामना करण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे लॉकडाऊन किंवा व्यापक निर्बंध लादण्याऐवजी, विशिष्ट अँटीबायोटिक्स देणे आहे.
म्हणजे, या संसर्गाच्या उद्रेकाची सुरुवात गेल्या आठवड्यात कॅन्टरबरी येथील 'क्लब केमिस्ट्री' (Club Chemistry) या नाईटक्लबमध्ये झाली. ही घटना एक 'सुपर-स्प्रेडर' ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. आगामी काळात रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले, "मेंदुज्वर (Meningitis) हा आजार किती गंभीर असू शकतो, हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. तथापि, योग्य ती खबरदारी घेऊन त्याचा प्रसार नक्कीच नियंत्रित करता येतो."
जवळच्या संपर्कात आल्यास हा आजार पसरतो. ड्रिंक्स किंवा खाद्यपदार्थांची देवाणघेवाण केल्याने, तसंच किस केल्याने तो वेगाने पसरतो. रेल्वेसारख्या सामान्य गर्दीच्या ठिकाणी हा आजार पसरत नसल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादणे योग्य ठरणार नाही.
मेनिनजायटिस सामान्यतः विषाणू संसर्गामुळे होतो, तथापि तो जिवाणू, परजीवी किंवा बुरशीजन्य संसर्गामुळे देखील होऊ शकतो. या संसर्गामुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती अत्यंत गंभीर असू शकतात. यामुळे आकडी येणं आणि मज्जातंतूंचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे श्रवणशक्ती व दृष्टीदोष, स्मरणशक्तीशी संबंधित समस्या, मूत्रपिंड निकामी होणे, बेशुद्धावस्था (कोमा) आणि अगदी मृत्यूही ओढवू शकतो. संसर्ग झालेल्यांपैकी 10 ते 15 टक्के व्यक्तींसाठी हा संसर्ग प्राणघातक ठरतो.