ब्रेन हॅमरेज झालेल्या सलीम खान यांना डिस्चार्ज; त्यांना दिलेली 'डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी' ट्रीटमेंट आहे तरी काय?

Explained What Is Digital Subtraction Angiography: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध पटकथा लेखक तसेच सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना मंगळवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सलीम खान यांना फेब्रुवारीमध्ये सौम्य ब्रेन हॅमरेज झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मागील एका महिन्यापासून सलीम खान लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांच्यावर डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी करण्यात आली आहे. डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी म्हणजे नेमकं काय? त्यामध्ये काय करतात समजून घेऊयात...
सलीम खान यांना डिस्चार्ज देण्यात आल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना मंगळवारी पुन्हा लीलावती रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. लीलावती रुग्णालयात त्यांना दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी (डीएसए) करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांची भेट घेतली होती. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना घरी सोडण्यात आलं आहे.
ब्रेन हॅमरेजमध्ये मेंदूत रक्तस्त्राव होतो. मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटतात त्यामुळे मेंदूच्या आत किंवा आजूबाजूला रक्त साठते. यामुळे मेंदूच्या पेशींवर दाब वाढतो. ब्रेन हॅमरेजमुळे ऑक्सिजन आणि पोषक द्रव्ये मिळत नाहीत आणि पेशी नष्ट होऊ शकतात. ब्रेन हॅमरेज जीवघेणा ठरु शकतो. तातडीने उपचार न झाल्यास मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. कवटी आणि मेंदूच्या बाहेरील आवरणात होणारा हॅमरेज, मेंदूच्या बाहेरील आवरणात होणारा हॅमरेज, मेंदूच्या नळ्यांमध्ये होणारा हॅमरेज असे ब्रेन हॅमरेजचे काही प्रकार आहेत. उच्च रक्तदाब, डोक्याला दुखापत होणे, औषधांमध्ये ब्लड थिनरचा अधिक वापर, रक्तवाहिनी फुगणे किंवा फुटणे, धूम्रपान, मद्यपान, चरबी जमा होणे या सारख्या कारणांमुळे ब्रेन हॅमरेजचा त्रास होऊ शकतो.
डिजिटल सब्ट्रॅक्शन अँजिओग्राफी ही रक्तवाहिन्यांची सविस्तर तपासणी करण्याची एक अत्याधुनिक इमेजिंग पद्धत आहे. या तपासणीद्वारे शरीरातील विशेषतः मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमधील अडथळे, सूज (अॅन्युरिझम), गाठी किंवा रक्तस्राव यांचे अचूक निदान केलं जातं.
रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांना सुरुवातीला श्वसनविकार तज्ज्ञ डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखखाली ठेवण्यात आलं होतं. सलीम खान यांच्यावरील उपचारासाठी विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनय चौहान, कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. अजित मेनन, न्यूरोसर्जन डॉ. नितीन डांगे, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. कीर्ती उपाध्याय आणि डॉ. बिनीत आहलुवालिया यांचा समावेश होता.