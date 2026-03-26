उन्हाळ्यात पचायला काय सोपं चिकन की मटण? तज्ज्ञ काय सांगतात?

इतर ऋतूंच्या तुलनेत उन्हाळ्यात शरीराची पचनक्रिया मंदावलेली असते. उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, भूक कमी लागते आणि जड, तेलकट किंवा मसालेदार अन्न खाल्ल्यास अपचन, अॅसिडिटी, जडपणा किंवा थकवा जाणवू शकतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात जास्त मांसाहार केल्यामुळे होणारी सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे अपचन किंवा गॅस. अशा परिस्थितीत मांसाहारी पदार्थांमध्ये चिकन आणि मटण यापैकी काय खावे हा प्रश्न अनेकांना पडतो. तज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात मटणापेक्षा चिकन पचायला हलके आणि शरीरासाठी अधिक योग्य मानले जाते. डॉ. ऋषिकेश मालोकार, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट,और थैरेप्यूटिक जीआई एंडोस्कोपिस्ट झायनोवा शाल्बी हॉस्पिटल, मुंबई
चिकन हे पांढरे मांस (white meat) म्हणून ओळखले जाते, तर मटण हे लाल मांस (red meat) असते. पांढऱ्या मांसामध्ये चरबीचे प्रमाण तुलनेने कमी असते, तर लाल मांसामध्ये सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण (saturated fat) जास्त असते. उन्हाळ्यात शरीर आधीच उष्णतेशी झुंज देत असते, त्यामुळे जास्त चरबीयुक्त अन्न पचवण्यासाठी शरीराला अधिक ऊर्जा लागते. यामुळे आळस, जडपणा आणि घाम जास्त येणे अशा तक्रारी वाढू शकतात. त्यामुळे या ऋतूमध्ये कमी चरबीयुक्त आणि हलके अन्न घेणे फायदेशीर ठरते. उन्हाळ्यात जिवाणूंची वाढ होते. मांसाहारी अन्न योग्य प्रकारे साठवले किंवा शिजवले नाही तर अन्न विषबाधेचा धोका वाढतो.
चिकनमध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात, पण त्याचबरोबर ते मटणाच्या तुलनेत कमी जड असते. योग्य प्रकारे शिजवलेले चिकन शरीराला आवश्यक ताकद देते, पण पचनावर जास्त ताण आणत नाही. विशेषतः उकडलेले, ग्रिल केलेले किंवा कमी तेलात बनवलेले चिकन उन्हाळ्यासाठी चांगला पर्याय आहे. उलट, मटण हे स्वादिष्ट असले तरी ते पचायला वेळ लागतो. जास्त मसाले आणि तेल वापरून बनवलेले मटण खाल्ल्यास अपचन, गॅसेस किंवा अॅसिडिटी होण्याची शक्यता वाढते.
उन्हाळ्यात आपली पचनसंस्था मंदावते , त्यामुळे हलका आहार, ताजे आणि कमी मसालेदार पदार्थांचे सेवन करावे. चिकन सूप, चिकन स्ट्यू किंवा हलका चिकन करी यांसारखे पदार्थ शरीराला ऊर्जा देतात आणि पचनासाठी सोपे असतात. चिकन पचायला सोपे असून त्यात कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीचे प्रमाण कमी असते. त्यात व्हिटॅमिन B3 आणि B6 जास्त प्रमाणात आहेत, जे ऊर्जा आणि मेटाबॉलिझमसाठी आवश्यक आहेत. दुसरीकडे, मटण खायचे असल्यास ते कमी प्रमाणात आणि हलक्या मसाल्यात शिजवून खाणे योग्य राहिल. जास्त प्रमाणात आणि वारंवार मटण खाल्ल्यास शरीरात उष्णता वाढल्याची शक्यता असते.चिकनच्या तुलनेत मटण पचण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे तुम्हाला जर पोटाच्या निगडीत काही समस्या असतील तर मटण खाणे टाळायला हवे.
उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रमाण वाढवणे खूप महत्त्वाचे असते. मांसाहार घेताना सोबत सॅलड, ताक, लिंबूपाणी किंवा फळे घेतल्यास पचन सुधारते. तेलकट आणि तळलेले पदार्थ टाळल्यास शरीर हलके राहते आणि थकवा कमी जाणवतो. एकूणच पाहता, उन्हाळ्याच्या दिवसांत मटणापेक्षा चिकन पचायला हलके, कमी चरबीयुक्त आणि शरीरासाठी अधिक अनुकूल असते. मात्र कोणतेही अन्न प्रमाणात, योग्य पद्धतीने आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून घेतल्यास तेच आरोग्यासाठी सर्वात फायदेशीर ठरते.