घरात चप्पल घालताय? यामुळे होऊ शकते गुडघेदुखी; डॉक्टरांनी सांगितलंय यामागचं वैज्ञानिक कारण

Explainer : चप्पल हा आता फॅशन स्टेटमेंटचा प्रकार झालाय. अगदी घरातही सर्रास चपल घातली जाते. ट्रेंडी, कलरफुल चप्पल निवडण्याकडे अनेकांचा कल असतो. पण  चुकीच्या चपलांमुळे गुडघेदुखी होऊ शकते. संशोधनानुसार, आपल्या पायांची हालचाल आणि जमिनीवर पडणारा दाब थेट गुडघ्यांच्या सांध्यांवर परिणाम करतो. त्यामुळे चप्पल कशी निवडावी याबाबत एक्सपर्ट काय सांगतात ते पाहा? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 16, 2026, 11:00 PM IST
"काय तुमच्या टाचा आणि गुडघे वारंवार दुखतात? याचं कारण तुमच्या घरातील कडक फरशी असू शकते! घरात अनवाणी चालणं फायद्याचं की तोट्याचं? वाचा, तुमच्या पायांच्या आरोग्यासाठी तज्ज्ञ काय सांगतात..." "संशोधन सांगतं की, सिमेंट किंवा लादीच्या कडक पृष्ठभागावर सतत अनवाणी चालल्याने सांध्यांवर अतिरिक्त ताण येतो. मग घरातील वापरासाठी नेमकी चप्पल कशी असावी? फॅशन की आराम? पाहा हा विशेष रिपोर्ट." योग्य पादत्राणे निवडण्यासाठी संशोधनावर आधारित काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. ते समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण या मुद्द्यांना लक्षात घेऊन चप्पल निवडल्यास गुडघेदुखीचा त्रास होणार नाही.

चपलांमुळे गुडघेदुखी का होते?

अलाईनमेंट बिघडणे: चुकीच्या चपलांमुळे चालण्याची पद्धत (gait) बदलते, ज्यामुळे गुडघे, कंबर आणि पाठदुखी सुरू होते.
आर्च सपोर्टचा अभाव: तळव्याच्या मध्यभागाला (Arch) योग्य आधार नसल्यास चालताना बसणारे झटके थेट गुडघ्यांवर येतात.
उंच टाचा (High Heels): टाचा उंच असल्यास शरीराचे वजन पुढच्या बाजूला सरकते, ज्यामुळे गुडघ्याच्या सांध्यावर प्रचंड ताण येतो.
जुनी पादत्राणे: घिसलेल्या टाचांच्या किंवा जुन्या झालेल्या चपलांमुळे पायाचा समतोल बिघडतो. 

कोणत्या ठिकाणी कोणती चप्पल वापरावी?

आपल्यापैकी एकच चप्पल मी सगळीकडे वापरतो, हे सांगून आपण किती काटकसर करतो हे दर्शवत असतात. मात्र तसे न करता योग्य ठिकाणी योग्य चप्पल घातल्यास नक्कीच फायदेशीर होईल. संशोधन आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार चप्पल कुठे वापरणार यावरुन कोणत्या वैशिष्ट्याचे चप्पल घालावे हे सांगतात. 

वापराचे ठिकाण  चपलेचा प्रकार वैशिष्ट्ये

चालायसाठी (Walking) स्टेबिलिटी शूज / स्पोर्ट्स शूज यामध्ये चांगले 'कुशनिंग' असावे जेणेकरून चालताना बसणारे झटके शोषले जातील. सोल लवचिक असावा.
घरी (Home) सॉफ्ट कुशनिंग असलेल्या चपला घरी अनवाणी चालण्यापेक्षा मऊ तळवा असलेल्या चपला वापरणे अधिक चांगले, विशेषतः फरशी कडक असल्यास.
ऑफिससाठी (Office) लो-हिल किंवा फ्लॅट शूज उंच टाचा टाळाव्या. ऑफिसमध्ये जास्त वेळ उभे राहावे लागत असल्यास स्थिर आणि सपोर्ट देणारे शूज निवडावेत.
दररोजचा वापर (Daily) आर्च सपोर्ट असलेली पादत्राणे पायाच्या आकाराला साजेसा 'आर्च सपोर्ट' असलेल्या चपला दररोजच्या वापरासाठी उत्तम ठरतात.

या प्रकारानुसार चप्पल वापरल्याने पायांना आराम मिळतो. अनेकदा गुडघेदुखी होत असते ती देखील टाळता येते. अशावेळी कोणती गोष्ट लक्षात ठेवाल? 

फ्लेक्सिबिलिटी: चप्पल अशा ठिकाणी वाकली पाहिजे जिथे आपले पाय वाकतात (बॉल ऑफ द फूट), मध्येच नव्हे.
कुशनिंग: गुडघ्यांवर येणारा दाब कमी करण्यासाठी सोलमध्ये पुरेशी गादी (Cushioning) असणे आवश्यक आहे.
साईज: चप्पल खूप घट्ट किंवा खूप ढिली नसावी; पायाची बोटे हलवण्यासाठी पुढच्या भागात पुरेशी जागा असावी.
फ्लिप-फ्लॉप टाळा: केवळ स्ट्रॅप असलेल्या पातळ चपला (Flip-flops) लांब पल्ल्यासाठी वापरू नका, कारण त्या पायाला कोणताही आधार देत नाहीत.
घरात चप्पल घालताना काय काळजी घ्यावी?
घरात अनवाणी चालण्यापेक्षा योग्य चपला वापरणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते, विशेषतः जर तुमच्या घरात फरशी कडक असेल. संशोधनानुसार, कडक पृष्ठभागावर अनवाणी चालल्यामुळे पायाच्या 'प्लांटर फॅसिआ' (Plantar Fascia) आणि कंडरांवर (Tendons) ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे टाचदुखी किंवा गुडघेदुखी सुरू होते. घरासाठी चपला निवडताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.

चपलेचा प्रकार आणि वैशिष्ट्ये

मऊ कुशनिंग (Cushioning): घराच्या कडक फरशीचा थेट झटका पायांना बसू नये म्हणून चपलेचा तळवा मऊ आणि गादीसारखा असावा.
आर्च सपोर्ट (Arch Support): सपाट पाय (Flat feet) असलेल्यांसाठी आर्च सपोर्ट असलेल्या चपला उत्तम असतात. यामुळे शरीराचे वजन पायावर समान रीतीने विभागले जाते.
न घसरणारा सोल्यूशन (Non-slip Sole): स्वयंपाकघर किंवा बाथरुममध्ये घसरू नये म्हणून रबरचा किंवा ग्रीप असलेला सोल निवडावा.
योग्य फिटिंग: चप्पल खूप ढिली नसावी. मागच्या बाजूला आधार देणाऱ्या (Back-strap) चपला अधिक स्थिर असतात आणि पडण्याचा धोका कमी करतात. 

विशिष्ट गरजांनुसार चपला

डायबिटीस किंवा सांधेदुखी असल्यास: 'डॉक्टर ऑर्थो' किंवा 'MCR' (Micro Cellular Rubber) चपला वापरणे चांगले असते. या चपला पायाला जास्त आराम देतात आणि जखम होण्यापासून वाचवतात.
हिवाळ्यासाठी: थंडीमुळे पाय दुखू नयेत म्हणून लोकरीचे किंवा ऊब देणारे 'स्लिपर बुटीज' (Plush Slippers) वापरता येतात.
उन्हाळ्यासाठी: घाम येऊ नये म्हणून कापडी किंवा हवा खेळती राहील (Breathable) अशा साध्या चपला वापराव्यात. 

काय टाळावे?

बाहेरच्या चपला: बाहेरून येणारी धूळ आणि बॅक्टेरिया टाळण्यासाठी घरासाठी पूर्णपणे वेगळ्या चपलांचा जोड ठेवावा.
अतिशय पातळ फ्लिप-फ्लॉप: केवळ स्ट्रॅप असलेल्या आणि खूप पातळ तळवा असलेल्या चपला (Flip-flops) दीर्घकाळ वापरू नका, कारण त्या पायाला आधार देत नाहीत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

Balumama Bhaknuk: तिसरे महायुद्ध, त्सुनामी, 12 वर्षांची मुल...

महाराष्ट्र बातम्या