/Explainer : भारतात या 3 प्रसिद्ध औषधांमुळे कॅन्सरचा धोका! WHO कडून गंभीर इशारा

कॅन्सरचे नाव घेतलं की सर्वसामान्यांना भीती वाटतं. त्यात भारतातील तीन प्रसिद्ध औषधांमुळे कॅन्सरचा धोका वाढतो, असं सांगण्यात एका रिसर्चमधून समोर आलंय. जागितक आरोग्य संधटनेची कर्करोग संशोधन संस्था, इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर म्हणजे IARC ने केलेल्या एका अभ्यासात भारतीयांना मोठी गंभीर इशारा दिला आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ जी. बी. जेनासह 22 सदस्यी समितीने संशोधन करुन गंभीर इशारा दिला आहे.
IARC ने सांगितलंय की, हायड्रोक्लोरोथियाझाइडमुळे स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आणि ओठांचा कर्करोग होऊ शकतो, असं अभ्यासातून समोर आलंय. स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा हा त्वचेच्या कर्करोगाचा दुसरा सर्वात सामान्य प्रकार मानला जातो.
अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये हा अभ्यास करण्यात आलाय. या अभ्यासानुसार जे रुग्ण दीर्घकाळ हायड्रोक्लोरोथियाझाइड गोळी घेतात त्यांना त्वचेच्या कर्करोग होण्याचा धोका सर्वाधिक वाढतो. यामागील कारण म्हणजे या गोळ्यातील फोटो-टॉक्सिसिटीमुळे होतोय. याचा अर्थ असा की, हे औषध त्वचेची अतिनील (UV) किरणांप्रति संवेदनशीलता वाढवते, ज्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर डीएनएचे नुकसान होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे.
दीर्घकाळ प्रत्यारोपण झालेल्या रुग्णांमध्ये, फोटोटॉक्सिक यंत्रणेमुळेच व्होरिकोनाझोलचा संबंध स्क्वॅमस सेल त्वचेच्या कर्करोग होण्याची दाट शक्यता होते. हे औषध एका विशिष्ट प्रकारच्या त्वचेच्या कर्करोगाला प्रोत्साहन देते, असं संशोधनातून समोर आलं आहे.
टॅक्रोलिमसचा संबंध नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा आणि प्रत्यारोपणानंतरच्या लिम्फोप्रोलिफरेटिव्ह डिसऑर्डरशी आहे. ल्युकेमिया आणि त्वचेच्या कर्करोगासाठी याचे पुरावे मर्यादित असल्याचे संशोधनात आढळून आलं आहे. याचा धोका रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होतो, ज्यामुळे शरीराची असामान्य पेशी नष्ट करण्याची क्षमता कमकुवत होते, असं समोर आलंय.
भारतात उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी हायड्रोक्लोरोथियाझाइडला हे डॉक्टर सर्वाधिक देतात. रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असलेल्या रुग्णांमध्ये व्होरिकोनाझोलचा सामान्यतः वापर माोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. टॅक्रोलिमस प्रामुख्याने अवयव प्रत्यारोपणानंतरच्या खबरदारी म्हणून डॉक्टरांकडून दिली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, या औषधांचे वर्गीकरण भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आरोग्यतज्ज्ञ हिताचे ठरणार नाही. कारण तज्ज्ञ सांगतात भारतासारख्या देशात, जिथे अंदाधुंद औषधोपचार, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणारी औषधे आणि औषधोपचार व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतींचे पालन न करणे ही प्रमुख आव्हान असताना या तीन प्रसिद्ध आणि मोठ्या प्रमाणात विकली जाणारी ही तीन औषधं मोठं चिंता निर्माण करणारी गोष्ट आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेकडून सांगण्यात आलं की, आयएआरसीचे हे वर्गीकरण म्हणजे ‘धोक्याची ओळख’ (Hazard Identification) आहे, ती थेट जोखीम किंवा भीती पसरवण्यासाठी नसल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. हायड्रोक्लोरोथियाझाइड, व्होरिकोनाझोल आणि टॅक्रोलिमस ही तीनही औषधं ही जिवावर बेतणाऱ्या गंभीर आजारांवर अत्यंत प्रभावी आणि आवश्यक औषधे आहेत. त्यामुळे या बातमी नंतर कोणत्या रुग्णाने औषधं डॉक्टरांना न विचारता थांबवू नका. तुमच्या या गोष्टीमुळेही तुमच्या जीवला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्या.