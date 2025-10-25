सकाळी उठल्यावर रिकाम्या पोटी पाण्या प्यावे का? डॉ. हंसा योगेंद्र यांनी सांगितलं थंड की कोमट पाणी प्यावं

Good Morning Habits: सकाळी उठल्यानंतर सर्वात आधी पाणी पिण्याचा सल्ला अनेक जण देतात. यामुळे शरीराला अनेक फायदे होतात. बहुतेक लोकांना हे माहित आहे. पण प्रश्न पडतो की, सकाळी रिकाम्या पोटी किती पाणी प्यावे? सकाळी थंड, गरम की सामान्य पाणी प्यावे? प्रसिद्ध योगगुरू आणि लेखिका हंसा योगेंद्र यांनी याबाबक सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे नेमकं कोणतं पाणी प्यावं हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
योगगुरू काय म्हणतात?
डॉ. हंसा योगेंद्र स्पष्ट करतात की सकाळी उठल्याबरोबर प्रौढ व्यक्तीने अंदाजे 250 ते 500 मिली पाणी प्यावे. ही पद्धत केवळ शरीराला हायड्रेट करत नाही तर पचन सुधारते. पाणी पिण्यामुळे विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि चयापचय वाढतो. शिवाय, ते मन आणि शरीराला ऊर्जा देण्यास देखील मदत करते.
गरम किंवा थंड कोणतं पाणी प्यावे?
या प्रश्नाबाबत, योगगुरू म्हणतात की, तुम्ही पित असलेल्या पाण्याचे तापमान देखील खूप महत्वाचे आहे. सकाळी कोमट किंवा खोलीच्या तापमानाचे पाणी पिणे चांगले. रात्रीच्या झोपेनंतर, सकाळी शरीर डिहायड्रेट होते. म्हणून, सकाळी कोमट पाणी पिणे चांगले. थंड पाणी पचनशक्ती कमकुवत करू शकते आणि पोटाचे कार्य मंदावते.
सकाळी अशा प्रकारे पाणी प्या
पाणी पिण्यासाठी एक ग्लास किंवा कप वापरा आणि हळूहळू प्या.
पाणी पिण्यापूर्वी दात घासू नका; यामुळे पचन सुधारते.
बसून पाणी प्या, उभे राहून नाही.
चांगल्या परिणामांसाठी, तुम्ही पाण्यात लिंबू, पुदिना, काकडी किंवा आल्याचे तुकडे घालू शकता. हे शरीराला विषमुक्त करण्यास मदत करते.
डॉ. हंसा योगेंद्र यांच्या मते, उठताच पाणी पिणे ही एक सोपी आणि प्रभावी आयुर्वेदिक सवय आहे. ते शरीराला हायड्रेट करते, पचन सुधारते, विषारी पदार्थ बाहेर काढते आणि दिवसभरासाठी शरीराला ऊर्जा देते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही आजपासून दररोज सकाळी योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने पाणी पिण्याची सवय देखील अंगीकारू शकता.
FAQ
सकाळी किती गरम पाणी प्यावे?
सामान्यतः १-२ ग्लास (सुमारे २५०-५०० मिली) पुरेसे असते. तुमच्या शरीराच्या गरजेनुसार (वजन, व्यायाम इ.) हे बदलू शकते. जास्त पाणी पिणे टाळा जेणेकरून वारंवार लघवी होणार नाही.
गरम पाणी कसे तयार करावे आणि कधी प्यावे?
तयारी: साधे गरम पाणी (४०-५०° सेल्सिअस) वापरा. त्यात लिंबू, मध किंवा आले मिसळू शकता फायद्यासाठी.
वेळ: सकाळी उठल्याबरोबर, ब्रश करून आणि नाश्त्यापूर्वी. रात्री झोपण्यापूर्वी २ तास आधी प्यावे जेणेकरून झोप बिघडणार नाही.
गरम पाणी आणि थंड पाण्यात काय फरक आहे?
गरम पाणी पचन आणि रक्ताभिसरणासाठी चांगले असते, तर थंड पाणी तहान मिटवते पण पचनावर परिणाम करू शकते. सकाळी गरम पाणी अन्न पचनासाठी अधिक प्रभावी आहे.