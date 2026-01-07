हिवाळ्यात मोजे घालूनही पायांना थंडी वाजते? सावधान! असू शकतात हृदयविकाराच्या धोक्याचे संकेत

Always Cold Feet Can Lead To Heart Disease: हिवाळ्यात थंडी जाणवणे हे साधारण आहे. पण काही जणांना जास्त प्रमाणात थंडी वाजते तर, काही जणांना तितकासा थंडावा जाणवत नाही. तसेच थंडाव्यापासून वाचण्यासाठी स्वेटर, हात मोजे, पाय मोज्यांचा वापर केला जातो. पण उबदार कपड्यांचा वापर करूनही थंडी वाजते. विशेषतः हातांना आणि पायांना जास्त थंडी वाजते. तुमच्या सोबतही असे होते का? जर, 'हो' तर ही बातमी नक्कीच वाचा कारण ही सामान्य लक्षणे नसून हृदय विकाराचे संकेत असू शकतात.
जेव्हा वातावरणातील तापमान घसरते आणि थंडी जाणवू लागते, शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. या प्रक्रियेला 'वासोकोनस्ट्रिक्शन' असे म्हटले जाते. यावेळी शरीरातील रक्तप्रवाह मेंदूच्या नसा, फुफ्फुसे आणि मूत्रपिंड अशा महत्त्वाच्या अवयवांकडे खेचला जातो. ज्यामुळे हात आणि पायांपर्यंत पुरेशाप्रमाणात रक्तपुरवठा होत नाही. ज्यामुळे हातांना आणि पायांना योग्यप्रमाणात ऊर्जा मिळत नाही. यामुळेच काहीवेळा हिवाळ्यात थंडीमुळे हात-पाय सुन्न पडतात, झिणझिण्या जाणवतात. काहीवेळा तर, हात-पाय निळे पडण्याची शक्यता असते. यामुळे रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी हृदयाला अधिक काम करावे लागते. ज्यामुळे हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते.
जर तुम्हालाही या समस्येला सामोरे जावे लागत असेल आणि याकडे दर्लक्ष करत असाल तर, आत्ताच सावध व्हा. कारण जेव्हा तुमचे हृदय शरीरात रक्तप्रवाहीत करण्याचे काम योग्य रित्या करण्यास असमर्थ ठरते तेव्हा तुम्हाला अतिप्रमाणात थंडी जाणवते.
तसेच उबदार वाावरणात असल्यानंतरही तुम्हाला अधिक प्रमाणात थंडी जाणवत असेल , त्वचेचा रंग पिवळा किंवा निळा होत असेल किंवा हातांना आणि पायांना झिणझिण्या येऊन सूज येत असेल तर, त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. उपचार सुरू करा.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)