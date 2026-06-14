/कॅन्सरविरुद्धच्या लढाईत पहिली पायरी महत्त्वाची; जाणून घ्या 7 आवश्यक टिप्स डॉक्टरांच्या सल्ल्याने!

how to deal with cancer : कॅन्सर या आजाराचे नाव ऐकूनच सर्वांना भिती वाटते, कारण हा आजार 100 हून अधिक आजारांचा समूह आहे. याचा उपचार त्याचबरोबर उपचारासाठी लागणारी औषधांचा खर्च करणे हे सामान्य व्यक्तीसाठी कठिण असते. कर्करोग ही एक अशी स्थिती आहे, जी तेव्हा उद्भवते जेव्हा आपल्या शरीरातील पेशी असामान्यपणे आणि अनियंत्रितपणे वाढू आणि विभाजित होऊ लागतात. या आजाराला टाळण्यासाठी आधीच आपल्या शरीराची काळजी घेणे गरजेचे आहे, पण जर या आजाराची लागण झाली असल्याच काय करावे असा प्रश्न तुम्हाला असेल.
जेव्हा एखाद्याला कॅन्सर सारखा आजार होतो अशावेळी मग सर्वजण चिंतेत असणे सहाजिक आहे. आज आम्ही तुम्हाला जर एखाद्या व्यक्तीला कॅन्सर झाला असेल तर त्याने कशा प्रकारे काळजी घ्यावी. कॅन्सर तज्ञ डॉ. रेखा आर्या यांनी, तुम्हाला कर्करोगाचे निदान झाल्यास पाळण्यासाठी सात टिप्स सांगितल्या आहेत.
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