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कॅन्सरविरुद्धच्या लढाईत पहिली पायरी महत्त्वाची; जाणून घ्या 7 आवश्यक टिप्स डॉक्टरांच्या सल्ल्याने!

एखाद्याला कॅन्सर सारखा आजार होतो अशावेळी मग सर्वजण चिंतेत असणे सहाजिक आहे. आज आम्ही तुम्हाला जर एखाद्या व्यक्तीला कॅन्सर झाला असेल तर त्याने कशा प्रकारे काळजी घ्यावी. कॅन्सर तज्ञांनी तुम्हाला कर्करोगाचे निदान झाल्यास पाळण्यासाठी सात टिप्स सांगितल्या आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 14, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:57 PM IST
कॅन्सरविरुद्धच्या लढाईत पहिली पायरी महत्त्वाची; जाणून घ्या 7 आवश्यक टिप्स डॉक्टरांच्या सल्ल्याने!

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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