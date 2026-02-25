गर्भाशयाचा कर्करोग रोखण्यासाठी केंद्राचं मोठे पाऊल, मुली 14 व्या वर्षात येताच घेतली जाणार काळजी

स्त्रियांमध्ये होणारा गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. लवकरच देशभरातील 14 वर्षांवरील मुलींसाठी ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस अर्थात एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. मुलींनी गार्डासिल ही लस एकाच डोसच्या स्वरुपात देण्यात येईल. ही मोहीम विशेष अभियानाच्या स्वरुपात राबवली जाणार असल्याची माहिती आहे..तशीच हे लसीकरण पूर्णपणे मोफत असणार आहे. गर्भाशय मुखाचा कर्करोग (Cervical Cancer) रोखण्यासाठी 14 वर्षांच्या मुलींचे लसीकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. भारत सरकारने नुकतीच या वयोगटातील मुलींसाठी विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे.
भारतात महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरवर्षी देशात 80000 नवीन रुग्ण आढळतात आणि 42000 हून अधिक मृत्यू होतात. योग्य वेळी लसीकरण केल्यास हा आजार मोठ्या प्रमाणावर टाळता येऊ शकतो. लसीकरणासाठी सर्वाधिक योग्य मानले जाते. संभाव्य संसर्ग होण्यापूर्वीच लस दिल्यास प्रतिबंधात्मक फायदा जास्त मिळतो.
सध्या खुल्या बाजारामध्ये या लसीच्या एका डोसची किंमत सुमारे 3927 रुपये आहे, मात्र सरकारी मोहिमेमुळे सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरातील मुलींना ही लस मोफत उपलब्ध होणार आहे. ही लस एच प्रकार 16 व 18 पासून संरक्षण देते, जे भारतात 80 टक्क्यांहून अधिक गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या प्रकरणांसाठी कारणीभूत आहेत.
पासून जागतिक स्तरावर 50 कोटींहून अधिक डोस दिले गेले असून ही लस 93 ते 100 टक्के प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 3 देशांनी आधीच ही लस आपल्या वेळापत्रकात समाविष्ट केली आहे, भारत आता या यादीत सामील होईल.
वैद्यकीय संशोधनानुसार, या वयात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती सर्वोत्तम असते, ज्यामुळे लसीचा प्रभाव जास्त काळ टिकतो. 'ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस' (HPV) हा विषाणू या कर्करोगास कारणीभूत असतो. लैंगिक संबंध सुरू होण्यापूर्वी ही लस दिल्यास ती 93% ते 100% पर्यंत संरक्षण देते. केंद्र सरकार लवकरच 14 वर्षांच्या मुलींसाठी गार्डसिल (Gardasil) ही लस सरकारी आरोग्य केंद्रांवर मोफत उपलब्ध करून देणार आहे.
या वयोगटासाठी साधारणपणे 2 डोस पुरेसे असतात. पहिला डोस दिल्यानंतर 6 ते 12 महिन्यांनी दुसरा डोस दिला जातो. एकल डोस (Single Dose): नवीन सरकारी मोहिमेअंतर्गत, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशीनुसार १४ वर्षांच्या मुलींसाठी एकच डोस (Single-shot) देण्याचे नियोजन आहे, जो प्रभावी मानला जातो.