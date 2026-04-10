VIDEO: शारीरिक संबंध न ठेवताच प्रेग्नेंट झाली 15 वर्षाची मुलगी; डॉक्टरही आश्चर्यचकीत; नेमकं काय घडलं?

Pregnant Without Intercourse: इंस्टाग्रामवरील डॉक्टर अंकिता शहासाने यांच्या ‘doctorankita’ चॅनेलवर शेअर झालेल्या एका केस स्टडीने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवली आहे. या केस स्टडीत सांगितल्यानुसार 15 वर्षीय मुलगी बिना कोणत्याही शारीरिक संबंध किंवा आयव्हीएफसारख्या वैद्यकीय मदतीशिवाय गर्भवती झाली. सामान्यतः गर्भधारणेसाठी शुक्राणू आणि स्त्रीबीज यांचा संपर्क हवा असतो, पण या प्रकरणात काहीतरी वेगळेच घडले. ही केस जगातील दुर्मिळ ‘ट्रॉमा-इंड्यूस्ड प्रेग्नन्सी’पैकी एक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. ही बातमी वाचून वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञदेखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुलगी पोटदुखीच्या तक्रारीने रुग्णालयात दाखल झाली. कदाचित गंभीर संसर्ग झाला असेल, असे डॉक्टरांना सुरुवातीला वाटले. पण तिला प्रसूती वेदना होत असल्याचे तपासणीत समोर आले. जन्मजात तिच्या शरीरात योनीमार्गच नव्हता. म्हणजे सामान्य शारीरिक संबंध शक्यच नव्हते. तरीही तिच्या गर्भाशयात पूर्ण विकसित गर्भ होता. ऑपरेशनद्वारे डॉक्टरांनी एक निरोगी बाळाला जन्म दिला. ही घटना पाहून डॉक्टरही आश्चर्यचकीत झाले.
मुलगी जन्मापासून ‘अॅप्लास्टिक डिस्टल व्हॅजिना’ या स्थितीत होती, म्हणजे योनीचा शेवटचा भागच तयार नव्हता. यामुळे बाह्य मार्गाने गर्भधारणा अशक्य होती. डॉक्टरांनी नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन आणि इतर जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनाचा हवाला दिला. या प्रकरणात शुक्राणूंचा प्रवास पूर्णपणे वेगळ्या आणि अनपेक्षित मार्गाने झाला. ही स्थिती जगात फारच कमी मुलींमध्ये आढळते, तरीही गर्भधारणा झाली याचे कारण पुढे समोर आले.
गर्भधारणेच्या अगदी नऊ महिने आधी मुलगी आपल्या बॉयफ्रेंडसोबत भांडली होती. यात तिच्या पोटावर चाकूने वार झाले. त्यामुळे पोटावर छोटे-छोटे छिद्र पडले. त्याच वेळी तिने ओरल सेक्स केल्याची माहिती समोर आली. सर्वसाधारणपणे पोटातील आम्लामुळे वीर्य नष्ट होते. पण पोट रिकामे किंवा आम्ल कमी असल्याने शुक्राणू पोटातील आम्लात मेले नाहीत. लाळेच्या संरक्षणामुळे ते जिवंत राहिले आणि पोटातील छिद्रांमधून बाहेर पडले. हा अपघातच गर्भधारणेचा प्रमुख कारण ठरल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
लाळेने संरक्षित शुक्राणू पोटातील छिद्रांमधून बाहेर पडून गर्भाशय, अंडाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब्सपर्यंत पोहोचले. त्याच वेळी मुलीचे ओव्ह्युलेशन चालू होते, म्हणजे अंडे तयार झाले होते. शुक्राणू आणि अंडे यांचा संपर्क झाला आणि गर्भधारणा झाली, असे डॉक्टरांनी सांगितले. हे सर्व योगायोग एकत्र आल्यामुळे शक्य झाले. रिसर्चगेट आणि इतर वैद्यकीय जर्नल्समध्ये यासारख्या ‘ओरल कॉन्सेप्शन’ प्रकरणांचा उल्लेख आहे, पण ही केस त्याहूनही अधिक दुर्मिळ आहे.
पोट रिकामे असणे, लाळेचे संरक्षण, चाकूने तयार झालेले मार्ग, ओव्ह्युलेशनचा काळ आणि शुक्राणूंची जिवंतता अशा अनेक गोष्टी एकत्र आल्याचे डॉक्टर अंकिता शहासाने यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या लाखात एका प्रकरणात हे सर्व एकत्र येऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय शास्त्रात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. ही केस सिद्ध करते की, कधीकधी अपघात आणि नैसर्गिक प्रक्रिया एकत्र येऊन अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करतात.
ही केस केवळ वैद्यकीय चमत्कार नाही तर समाजाला सावध करण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेची जाणीव, वैद्यकीय तपासणीचे महत्त्व आणि दुर्मिळ प्रकरणांबाबत जागरूकता वाढली आहे. अशा घटनांमुळे तरुण पिढीला जबाबदारीने वागण्याचे महत्त्व समजेल, असे डॉक्टर सांगतात.