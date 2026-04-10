English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • हेल्थ
VIDEO: शारीरिक संबंध न ठेवताच प्रेग्नेंट झाली 15 वर्षाची मुलगी; डॉक्टरही आश्चर्यचकीत; नेमकं काय घडलं?

Pregnant Without Intercourse: मुलगी पोटदुखीच्या तक्रारीने रुग्णालयात दाखल झाली. कदाचित गंभीर संसर्ग झाला असेल, असे डॉक्टरांना सुरुवातीला वाटले. पण तिला प्रसूती वेदना होत असल्याचे तपासणीत समोर आले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 11:04 PM IST
तरुणी गर्भवती

Pregnant Without Intercourse: इंस्टाग्रामवरील डॉक्टर अंकिता शहासाने यांच्या ‘doctorankita’ चॅनेलवर शेअर झालेल्या एका केस स्टडीने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवली आहे. या केस स्टडीत सांगितल्यानुसार 15 वर्षीय मुलगी बिना कोणत्याही शारीरिक संबंध किंवा आयव्हीएफसारख्या वैद्यकीय मदतीशिवाय गर्भवती झाली. सामान्यतः गर्भधारणेसाठी शुक्राणू आणि स्त्रीबीज यांचा संपर्क हवा असतो, पण या प्रकरणात काहीतरी वेगळेच घडले. ही केस जगातील दुर्मिळ ‘ट्रॉमा-इंड्यूस्ड प्रेग्नन्सी’पैकी एक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. ही बातमी वाचून वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञदेखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

रुग्णालयात धक्कादायक शोध

मुलगी पोटदुखीच्या तक्रारीने रुग्णालयात दाखल झाली. कदाचित गंभीर संसर्ग झाला असेल, असे डॉक्टरांना सुरुवातीला वाटले. पण तिला प्रसूती वेदना होत असल्याचे तपासणीत समोर आले. जन्मजात तिच्या शरीरात योनीमार्गच नव्हता. म्हणजे सामान्य शारीरिक संबंध शक्यच नव्हते. तरीही तिच्या गर्भाशयात पूर्ण विकसित गर्भ होता. ऑपरेशनद्वारे डॉक्टरांनी एक निरोगी बाळाला जन्म दिला. ही घटना पाहून डॉक्टरही आश्चर्यचकीत झाले. 

गर्भधारणेचा रहस्यमय मार्ग

मुलगी जन्मापासून ‘अॅप्लास्टिक डिस्टल व्हॅजिना’ या स्थितीत होती, म्हणजे योनीचा शेवटचा भागच तयार नव्हता. यामुळे बाह्य मार्गाने गर्भधारणा अशक्य होती. डॉक्टरांनी नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन आणि इतर जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनाचा हवाला दिला. या प्रकरणात शुक्राणूंचा प्रवास पूर्णपणे वेगळ्या आणि अनपेक्षित मार्गाने झाला. ही स्थिती जगात फारच कमी मुलींमध्ये आढळते, तरीही गर्भधारणा झाली याचे कारण पुढे समोर आले.

नऊ महिने आधी घडलेली घटना

गर्भधारणेच्या अगदी नऊ महिने आधी मुलगी आपल्या बॉयफ्रेंडसोबत भांडली होती. यात तिच्या पोटावर चाकूने वार झाले. त्यामुळे पोटावर छोटे-छोटे छिद्र पडले. त्याच वेळी तिने ओरल सेक्स केल्याची माहिती समोर आली. सर्वसाधारणपणे पोटातील आम्लामुळे वीर्य नष्ट होते. पण पोट रिकामे किंवा आम्ल कमी असल्याने शुक्राणू पोटातील आम्लात मेले नाहीत. लाळेच्या संरक्षणामुळे ते जिवंत राहिले आणि पोटातील छिद्रांमधून बाहेर पडले. हा अपघातच गर्भधारणेचा प्रमुख कारण ठरल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

शुक्राणूंचा असामान्य प्रवास

लाळेने संरक्षित शुक्राणू पोटातील छिद्रांमधून बाहेर पडून गर्भाशय, अंडाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब्सपर्यंत पोहोचले. त्याच वेळी मुलीचे ओव्ह्युलेशन चालू होते, म्हणजे अंडे तयार झाले होते. शुक्राणू आणि अंडे यांचा संपर्क झाला आणि गर्भधारणा झाली, असे डॉक्टरांनी सांगितले. हे सर्व योगायोग एकत्र आल्यामुळे शक्य झाले. रिसर्चगेट आणि इतर वैद्यकीय जर्नल्समध्ये यासारख्या ‘ओरल कॉन्सेप्शन’ प्रकरणांचा उल्लेख आहे, पण ही केस त्याहूनही अधिक दुर्मिळ आहे.

अनेक योगायोगांचा एकत्रित चमत्कार

पोट रिकामे असणे, लाळेचे संरक्षण, चाकूने तयार झालेले मार्ग, ओव्ह्युलेशनचा काळ आणि शुक्राणूंची जिवंतता अशा अनेक गोष्टी एकत्र आल्याचे डॉक्टर अंकिता शहासाने यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या लाखात एका प्रकरणात हे सर्व एकत्र येऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय शास्त्रात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. ही केस सिद्ध करते की, कधीकधी अपघात आणि नैसर्गिक प्रक्रिया एकत्र येऊन अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करतात.

वैद्यकीय जगासाठी धडा 

ही केस केवळ वैद्यकीय चमत्कार नाही तर समाजाला सावध करण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेची जाणीव, वैद्यकीय तपासणीचे महत्त्व आणि दुर्मिळ प्रकरणांबाबत जागरूकता वाढली आहे. अशा घटनांमुळे तरुण पिढीला जबाबदारीने वागण्याचे महत्त्व समजेल, असे डॉक्टर सांगतात.

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
girl pregnantPhysical relationshipgirl pregnant without Physical Relationship

महाराष्ट्र बातम्या