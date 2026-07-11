/BP, मधुमेह आणि हृदयाच्या औषधांवर सरकारचा मोठा निर्णय; जाहीर केली नव्या दरांची यादी

मागील काही दिवसांपासून नवीन औषधांच्या किमतींमध्ये वाढ होणार असे सांगण्यात आले होते. आता नवीन औषधांच्या किमतींमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी राष्ट्रीय औषध प्राधिकरणाने नव्या किंमतीं जाहीर केल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (NPPA) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 अंतर्गत 39 नवीन औषध प्रकारांसाठी किरकोळ किंमती, किंवा कमाल किरकोळ किंमती, निश्चित केल्या यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखात देण्यात आली आहे.
रसायन आणि रासायनिक मंत्रालयाने या किंमती जाहीर करणारे एक राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आले आहे आणि या किंमती जीएसटीशिवाय लागू होतील हे देखील स्पष्ट केले आहे. उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या कंपन्यांद्वारे ही अधिसूचना नवीन औषध प्रकारांसाठी कमाल किरकोळ किंमती निर्दिष्ट करते. औषध उत्पादक हे औषध प्रकार या किंमतींपेक्षा जास्त दराने विकू शकणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे.
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39 औषधांच्या किमती एनपीपीएच्या मार्फत निश्चित करण्यात आल्या आहेत, यामध्ये उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, मधुमेह, जिवाणू संसर्ग, अपस्मार, वेदना, एचआयव्ही, डोळ्यांचे आजार आणि कर्करोग यांसारख्या आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे. किंमतींबद्दल सांगायचे झाले तर नेबिव्होलोल हायड्रोक्लोराईड आणि अम्लोडिपाइन टॅब्लेट (1 टॅब्लेट) 13.71 रुपयांना मिळणार आहे. व्हिटॅमिन डी3 ओरल सोल्युशन (1 मिली) 15.88 रुपयांना तर क्लोबाझाम ओरल सस्पेंशन (1 मिली) 2.80 रुपयांना आणि सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन हायड्रोक्लोराईड व ग्लिमेपिराइड (1 टॅब्लेट) 13.27 रुपयांना मिळणार आहेत.
अधिसूचनेत पुढे असे म्हटले आहे की, जर कोणताही उत्पादक किंवा विपणन कंपनी अधिसूचित किरकोळ किमतींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला आकारलेली अतिरिक्त रक्कम लागू व्याजासह जमा करावी लागेल. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 'जर वरीलपैकी कोणत्याही उत्पादनाची किरकोळ किंमत या किंमत अधिसूचनेनुसार आणि वर नमूद केलेल्या सूचनांनुसार निश्चित केली गेली नाही, तर संबंधित उत्पादक/विपणन कंपनी, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 सह वाचन केलेल्या डीपीसीओ, 2013 च्या तरतुदींनुसार, आकारलेली अतिरिक्त रक्कम त्यावरील व्याजासह जमा करण्यास जबाबदार असेल.'