Research: 'टक्कल पडण्यावर सापडला उपाय; 21 दिवसांत मिळतील जाड, उडणारे केस', शास्त्रज्ञांचा दावा!

Hair Growth Serum: तैवानच्या संशोधकांनी एक रब-ऑन सीरम विकसित केलंय, ज्यामुळे टक्कल पडलेल्या उंदरांना फक्त तीन आठवड्यात नवीन केस वाढू लागले. या शोधात केस प्रत्यारोपणाचे आणि महागड्या उपचारांचे दिवस संपवण्याची क्षमता आहे. या शोधामुळे केसगळतीच्या पारंपरिक उपचारांना मागे पडू शकतात. कारण यात शस्त्रक्रिया किंवा महागड्या थेरपीची गरज नाहीय. उंदरांच्या प्रयोगातून मिळालेल्या यशाने मानवी चाचण्यांचा मार्ग मोकळा झालाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
त्वचेला किरकोळ जखम किंवा जळजळ झाल्यास 'हायपरट्रायकोसिस' निर्माण होते, ज्यामुळे त्या भागात असामान्य केसवाढ होते, असे संशोधकांना आढळले. याच निरीक्षणावरून त्यांनी केसांच्या मूळांपर्यंत पोहोचणाऱ्या यंत्रणेचा शोध घेतला आणि सीरमची निर्मिती केली.
टक्कल असलेल्या उंदरांच्या त्वचेवर सौम्य उत्तेजक (सोडियम डोडेसिल सल्फेट) लावल्यावर रोगप्रतिकारक पेशी सक्रिय झाल्या. त्यांनी त्वचेखालील चरबी ऊतकांना सिग्नल दिले, ज्यामुळे फॅटी अॅसिड सोडले गेले. हे अॅसिड सुप्त केसकूपांच्या स्टेम सेल्सना 'जागे' करून नवीन रोमांचा उगवतात, असे आढळले.
जळजळ टाळणाऱ्या या सीरममध्ये दोन मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड आहेत. म्हणजेच ऑलेइक आम्ल आणि पाल्मिटोलिक आम्ल आहे. हे घटक मानवी चरबीत आणि ऑलिव्ह, अवोकॅडो तेलांसारख्या वनस्पती तेलांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळतात. उंदरांवर थेट लावल्यास ते पारंपरिक उत्तेजकाइतकेच प्रभावी आणि सुरक्षित असल्याचे संशोधक सांगतात.
संशोधकांनी सीरमचे पेटंट घेतले असून आता क्लिनिकल ट्रायल्सची तयारी सुरू आहे. यशस्वी झाल्यास हे सीरम ओव्हर-द-काउंटर उत्पादन म्हणून बाजारात येईल. अनुवांशिक, हार्मोनल किंवा वयामुळे होणाऱ्या टक्कलवर हा उपाय क्रांतिकारी ठरू शकतो, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.
या शोधामुळे सौंदर्यासोबतच स्टेम सेल सक्रियतेच्या नव्या यंत्रणेचा उलगडा झालाय. त्वचेच्या निसर्गातील 'रिपेअर' प्रक्रियेचा वापर करून केसगळती थांबवणे शक्य झाल्यास जगभरातील लाखो लोकांना स्वस्त, सोपा पर्याय मिळू शकणार आहे.
मानवी चाचण्या 1-2 वर्षांत सुरू होऊ शकतात. यश मिळाल्यास दाट केस मिळवणे स्वप्न राहणार नाही. मात्र सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन परिणाम तकाय होतात? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहेत. असे असले तरी हा शोध सौंदर्य उद्योगाला नवे वळण देणारा ठरेल.
