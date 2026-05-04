Hantavirus : हंटाव्हायरस उद्रेक! तिघांचा मृत्यू; WHO नं सांगितलं किती जीवघेणा?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अटलांटिक महासागरातील एका क्रूझ शिपवर हंटाव्हायरस संसर्गाच्या संशयित प्रादुर्भावामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका वृद्ध विवाहित जोडप्याचा समावेश आहे. किमान इतर तीन जणही आजारी पडले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, WHO ने म्हटले आहे की या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, परंतु हँटाव्हायरसच्या किमान एका प्रकरणाची पुष्टी झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, एक रुग्ण दक्षिण आफ्रिकेतील एका रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात आहे आणि लक्षणे असलेल्या इतर दोन प्रवाशांना जहाजावरून बाहेर काढण्यासाठी ही संस्था अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. हंटाव्हायरस जगभर आढळतो. उंदीर व खारींच्या मूत्र किंवा विष्ठेच्या संपर्कातून पसरतो. गेल्या वर्षी जेव्हा हॉलिवूड अभिनेता जीन हॅकमन यांची पत्नी बेट्सी अराकावा यांचा न्यू मेक्सिकोमध्ये या संसर्गामुळे मृत्यू झाला, तेव्हा हा विषाणू लोकांच्या नजरेत आला होता.
एमव्ही होंडियस (MV Hondius) या डच क्रूझ शिपवर हंटाव्हायरसचा प्रादुर्भाव झाला आहे. नेदरलँड्स-स्थित ओशनवाइड एक्सपेडिशन्सने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, त्यांच्या एमव्ही होंडियस या ध्रुवीय मोहीम जहाजावर "एका गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीवर" काम सुरू आहे. हे जहाज सध्या आफ्रिकेच्या पश्चिमेला अटलांटिक महासागरात वसलेल्या केप वर्दे या बेट राष्ट्राजवळ आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ही मोहीम सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी अर्जेंटिनामधून अंदाजे 150 प्रवाशांना घेऊन निघाली होती. केप वर्देच्या मार्गावर, ते अंटार्क्टिका आणि इतर ठिकाणी थांबले होते.
डच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दोन डच प्रवाशांच्या मृत्यूची पुष्टी केली, परंतु अधिक तपशील दिला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, आजारी प्रवाशांपैकी एक दक्षिण आफ्रिकेतील अतिदक्षता विभागात आहे. स्काय न्यूजने दक्षिण आफ्रिकेच्या आरोग्य विभागाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, तो प्रवासी ब्रिटिश नागरिक आहे. ओशनवाइड एक्सपेडिशन्सने कळवले आहे की, केप वर्देच्या अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारांची गरज असलेल्या प्रवाशांना जहाजातून उतरण्याची परवानगी दिली नाही. डच अधिकारी दोन आजारी प्रवाशांचे मृतदेह आणि एका मृत प्रवाशाचा मृतदेह मायदेशी परत आणण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हंटाव्हायरसचा संसर्ग प्रामुख्याने उंदीर आणि खारी यांसारख्या कुरतडणाऱ्या प्राण्यांमुळे पसरतो. जगभर आढळणारे हंताव्हायरस हे विषाणूंचे एक कुटुंब आहे, जे प्रामुख्याने उंदीर आणि खारी यांसारख्या संक्रमित कुरतडणाऱ्या प्राण्यांच्या मूत्र किंवा विष्ठेच्या संपर्कातून पसरते.
अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्राच्या (CDC) मते, हंटाव्हायरसमुळे दोन गंभीर सिंड्रोम होतात:
१. हंटाव्हायरस पल्मोनरी सिंड्रोम — फुफ्फुसांवर परिणाम करणारा एक गंभीर आजार.
२. हेमोरेजिक फिव्हर विथ रीनल सिंड्रोम — मूत्रपिंडांवर परिणाम करणारा एक गंभीर आजार.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, जरी दुर्मिळ असले तरी, हंताव्हायरसचा संसर्ग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरू शकतो. यावर कोणताही विशिष्ट उपचार किंवा औषध नाही, परंतु लवकर वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास रुग्णाच्या जगण्याची शक्यता वाढते.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) म्हटले आहे की, हंटाव्हायरसमुळे श्वसनाचा गंभीर आजार होऊ शकतो. अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्राच्या (US Centers for Disease Control and Prevention) मते, या विषाणूमुळे फुफ्फुसांचा एक गंभीर आणि कधीकधी प्राणघातक संसर्ग होऊ शकतो, ज्याला 'हँटाव्हायरस पल्मोनरी सिंड्रोम' (Hantavirus Pulmonary Syndrome) म्हणतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे की, जरी दुर्मिळ असले तरी, हँटाव्हायरसचा संसर्ग लोकांमध्ये पसरू शकतो. हंटाव्हायरस एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाहीत (दक्षिण अमेरिकेत आढळणाऱ्या अँडीज विषाणूचा अपवाद वगळता). जर संक्रमित उंदरांची विष्ठा, मूत्र किंवा लाळ सुकली आणि धुळीसारखी झाली, तर ती श्वासावाटे फुफ्फुसात जाऊ शकते.