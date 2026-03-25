हरीश राणाच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरला क्वाड्रीप्लेजिया, काय आहे नेमकी ही स्थिती? 80 टक्के पुरुषांना असतो धोका

Explained What Is Quadriplegia :13 वर्षांपर्यंत जीवनमरणाशी झुंज आणि शेवटी इच्छामृत्यूची परवानगी, गेल्या काही दिवसांपासून गाजियाबादमधील 32 वर्षाच्या हरीश राणाची संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यूथेनेशिया म्हणजेच इच्छा मृत्यूची परवानगी मिळणारे हे पहिला भारतीय होते. यानंतर त्यांना दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले. आणि हळूहळू सर्व जीवनरक्षक प्रणाली काढून त्यांना इच्छामरण देण्यात आले. त्यांना अशा कोणत्या आजाराला बळी पडले होते, ज्याने त्यांना इच्छा मरणाच्या दारात ढकलेले जाणून घेऊया.
हरीश राणा हे 19 वर्षांचे असताना पेइंग गेस्ट हाऊसच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडल्याने त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. ज्यामुळे त्यांना क्लाड्रिप्लेजिया या आजाराने घेरले. या स्थितीमुळे जणू त्यांच्या शरीराच्या पूर्ण हालचालींवर बंदी आली आणि ते 100 टक्के विकलांग झाले. यानंतर 13 वर्षांपासून ते पूर्णपणे बेड-रिडन होते. हातापायांची हालचाल, शरीराची हालचाल, बोलणे, पाहणे, एकणे किंवा ओळखणे यापैकी काहीही करणे शक्य नव्हते. एम्स रुग्णालय आणि इतर मेडिकल बोर्डाने त्यांना पूर्ण अपंगत्व असल्याचे स्पष्ट केले. ज्यामध्ये त्यांचा मेंदू आणि स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित झाले होते. यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी अखेर हरीश राणांच्या इच्छामृत्यूसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 11 मार्च रोजी त्यांना याबाबतची परवानगी मिळाली आणि 24 मार्च रोजी त्यांचे निधन झाले.
क्वाड्रिप्लेजिया ही एक वैद्यकीय स्थिती आहे ज्यामध्ये शरीराच्या चारही अंगांची हालचाल बंद होते. तसेच छाती, पोट आणि मानेच्या खालचा भागही प्रभावित होऊ शकतो. हे या आजाराचे मुख्य लक्षण आहे. हा आजार पूर्ण बरा होणे शक्य नाही, पण फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन आणि इतर तंत्रज्ञानाने जीवन गुणवत्ता सुधारता येऊ शकते. यासाठी श्वास, मूत्राशय आणि त्वचेची काळजी घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
क्वाड्रिप्लेजिया ही स्थिती कोणालाही होऊ शकते. एका अधिकृत रिपोर्टनुसार असे सांगितले जाते की, पुरुषांमध्ये याचे प्रमाण 78 ते 80 टक्के इतके असते. 16 ते 30 वर्षांच्या तरुणांमध्ये बाईक किंवा खेळामध्ये होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे, तसेच 65 अधिक वयाच्या वृद्धांना पडण्यामुळे या स्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. ग्रामीण भागातील शेतकी, मजूर, दुचाकी चालक, बांधकाम कामगार, रस्ते अपघात आणि उंचीवरून पडून अपघात हे या स्थितीला कारणीभूत ठरू शकते.
भारतात दरवर्षी पाठीच्या कण्याच्या दुखापतीच्या सुमारे 20,000 नवीन रूग्णांची नोंद होते. ज्याचे कारण रस्त्यावरील अपघात हे असते. 44 ते 45 टक्के अपघातात दुचाकी स्वारांचा समावेश असतो. कारण अपघातात हेल्मेट न घातल्यास, तसेच मर्यादित वेग न राखल्यास मान आणि छातीच्या भागाला थेट धक्का बसतो. तसेच एका अभ्यासानुसार हे ही समोर आले आहे की, दुचाकी चालकांना अपघात होऊन क्वाड्रीप्लेजिया या स्थितीचा धोका चारचाकी वाहने चालवणाऱ्यांपेक्षा सर्वाधिक असतो. हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकी चालकांना हेड इंजरीसोबत पाठीच्या कण्याची दुखापत होण्याची शक्यता 66 टक्क्यांनी अधिक असते.
अनेक बाईकर्स भाराताच्या काना-कोपर्यात केवळ दुचाकीनेच लांब पल्ल्याचा प्रवास करत असतात. यावेळी हाय-वे वरून जाताना किंवा खराब गुणवत्तेच्या रस्त्यावरून जाताना अपघात होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर असते. यासाठी एअपबॅग वेस्ट किंवा जॅकेटचा वापर करणे फायदेशीर ठरेल. जी अपघात झाल्यास 1 सेकंदातच फुगते आणि मान, पाठीचा कणा, छाती यांना संरक्षण देते. तसेच पूर्ण हात, खांदे आणि मान झाकले जाणारे जॅकेट्स, पन्ट्स, ग्लोव्हज आणि बूट्स वापर करणेही अधिक सुरक्षित ठरेल. याशिवाय दुचाकीची नियमित सर्व्हिसिंग करणे महत्त्वाचे आहे.
मुख्यतः अपघातात मानेच्या किंवा पाठीच्या कण्याला दुखापत झाल्यास क्वाड्रीप्लेजिया ही स्थिती उद्भवू शकते. तसेच मेंदूची दुखापत झाल्यासही ही स्थिती निर्माण होऊ शकते, मात्र ते खुपच दुर्मिळ आहे. यामध्ये सी1 ते सी8 असे टप्पे असतात. सी1 ते सी3 या टप्प्यात पूर्ण अर्धांगवायु तसेच श्वास घेण्यास अडथळा येतो जे अनेकदा जीवघेणे ठरते. सी4 ते सी5 या टप्प्यात खांदे आणि हात अंशतः काम करतात, पण हात-पाय प्रभावित झाल्यामुळे हालचाल बंद होते. तसेच सी6 ते सी8 या टप्प्यात हात आणि बोटे काही प्रमाणात कार्यरत राहतात, पण खालचे शरीर पूर्णपणे अपंग होते.