अमेरिकन फिट, भारतीय फॅट! वजन कमी तरी पोट सुटलेले? भारतीयांना फॅटी लिव्हरचा धोका का जास्त?

Why do Indians have more belly fat than Americans?: तुम्ही बऱ्याचवेळा असे ऐकले असेल की, पाश्चात्य देशांतील लोक भारतीयांपेक्षा अधिक निरोगी असतात, त्यांचे वजनही भारतीयांपेक्षा नियंत्रित असते. 40 वर्षे वयोगटाली एका भारतीय व्यक्तीला आणि एका अमेरिकी व्यक्तीला समोरासमोर उभे केल्यास एक साधा फरक दिसतो. तो म्हणजे या वयोगटातील भारतीय व्यक्तीची पोटोची ढेरी आणि त्याच्यासमोर उभा असलेला एक निरोगी आणि योग्य शरीरयष्टी असलेला अमेरिकी व्यक्ती. पण हा फरक का जाणवतो? यामागचे नेमके कारण काय आहे? याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? चला तर मग तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, भारतीयांमध्ये 'एशियन फीनोटाइप' हा प्रकार अधिक प्रमाणात आढळतो. एशियन फीनोटाइप म्हणजे आशियाई वंशाच्या लोकांमध्ये आढळणारी विशिष्ट शारीरिक रचना आणि चयापचय वैशिष्ट्ये. म्हणजेच पाश्चात्य देशातील लोकांच्या तुलनेत भारतीयांचे वजन अधिक नसूनही त्यांच्या पोटावर अतिरिक्त चरबी दिसते. याला अशी शरीरयष्टी असलेल्या भारतीय व्यक्तिला 'थिन-फॅट भारतीय' असेही म्हटले जाते. जर तुमचेही वजन कमी असेल आणि तरीही पोटाची घेरी, फुगलेले शरीर असेल तर याकडे दुर्लक्ष न करणे योग्य नाही. कारण, पोटाची ही अतिरिक्त चरबी थेट फॅटी लिव्हर आणि हृदयाच्या आजारांना निमंत्रण देऊ शकते.
याचे मुळ कारण भारतीयांचा रोजचा आहार आहे. एक सामान्य व्यक्ती त्याच्या रोजच्या जीवनात भात, चपाती, ग्लुकोजयुक्त भाज्या अशा पदार्थांचे सेवन करतो. तसेच भारतीय पदार्थ बनवताना मोठ्या प्रमाणात मसाले, तेल आणि तुपाचा वापर केला जातो. तसेच काही पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर असते. कार्बोदकांचा अतिप्रमाणात समावेश असतो. जेव्हा शरीर आहारातून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा वापर करत नाही, तेव्हा यकृत त्याचे रूपांतर अतिरिक्त चरबीमध्ये करते. आजकाल सर्व ठिकाणी बैठ्या कामाचे प्रमाण वाढले आहे. ऑफिसमध्ये तासनतास बसून काम करणे आणि शारीरिक हालचाल याला कारणीभूत ठरते. यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या होते. ज्यामुळे शरीरात इन्सुलिनचे कार्य योग्य प्रकारे होत नाही. परिणामी वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत मधुमेह होण्याची शक्यता अधिक वाढते.
पाश्चात्य देशातील नागरिकांच्या आहारात इतर पदार्थांसह हिरव्या भाज्या, सॅलेड, फळे अशा आरोग्यदायी पदार्थांचाही समावेश असतो. ज्यामुळे कार्बोदकांसह योग्यप्रमाणात पोषणही मिळते. याचेच उदाहरण घेता भारतीयांनीही त्यांच्या आहारत बदल करायला हवा.
