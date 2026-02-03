English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  अमेरिकन फिट, भारतीय फॅट! वजन कमी तरी पोट सुटलेले? भारतीयांना फॅटी लिव्हरचा धोका का जास्त?

अमेरिकन फिट, भारतीय फॅट! वजन कमी तरी पोट सुटलेले? भारतीयांना फॅटी लिव्हरचा धोका का जास्त?

Fatty Liver Causes: बऱ्याचदा तुम्ही पाहता की, 40 वर्षाच्या भारतीय व्यक्तीची शरीरयष्टी वाढलेले पोट, अतिरिक्त चरबीने फुगलेले शरीर अशी असते. पण याउलट त्याच वयाचा एखादा अमेरिकन व्यक्ती अगदी फिट असतो. यामागे नेमके काय कारण आहे? आणि अशाप्रकारच्या शरीरयष्टीमुळे भारतीयांच्या आरोग्यावर कोणता गंभीर परिणाम होतो. जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 3, 2026, 04:00 PM IST
Why do Indians have more belly fat than Americans?: तुम्ही बऱ्याचवेळा असे ऐकले असेल की, पाश्चात्य देशांतील लोक भारतीयांपेक्षा अधिक निरोगी असतात, त्यांचे वजनही भारतीयांपेक्षा नियंत्रित असते. 40 वर्षे वयोगटाली एका भारतीय व्यक्तीला आणि एका अमेरिकी व्यक्तीला समोरासमोर उभे केल्यास एक साधा फरक दिसतो. तो म्हणजे या वयोगटातील भारतीय व्यक्तीची पोटोची ढेरी आणि त्याच्यासमोर उभा असलेला एक निरोगी आणि योग्य शरीरयष्टी असलेला अमेरिकी व्यक्ती. पण हा फरक का जाणवतो? यामागचे नेमके कारण काय आहे? याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? चला तर मग तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.

फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवल्यास काय शरीरावर होणारे परिणाम

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, भारतीयांमध्ये 'एशियन फीनोटाइप' हा प्रकार  अधिक प्रमाणात आढळतो. एशियन फीनोटाइप म्हणजे आशियाई वंशाच्या लोकांमध्ये आढळणारी विशिष्ट शारीरिक रचना आणि चयापचय वैशिष्ट्ये. म्हणजेच पाश्चात्य देशातील लोकांच्या तुलनेत भारतीयांचे वजन अधिक नसूनही त्यांच्या पोटावर अतिरिक्त चरबी दिसते. याला अशी शरीरयष्टी असलेल्या भारतीय व्यक्तिला 'थिन-फॅट भारतीय' असेही म्हटले जाते. जर तुमचेही वजन कमी असेल आणि तरीही पोटाची घेरी, फुगलेले शरीर असेल तर याकडे दुर्लक्ष न करणे योग्य नाही. कारण, पोटाची ही अतिरिक्त चरबी थेट फॅटी लिव्हर आणि हृदयाच्या आजारांना निमंत्रण देऊ शकते.

 

भारतीयांना फॅटी लिव्हर होण्याचे मुळ कारण काय?

याचे मुळ कारण भारतीयांचा रोजचा आहार आहे. एक सामान्य व्यक्ती त्याच्या रोजच्या जीवनात भात, चपाती, ग्लुकोजयुक्त भाज्या अशा पदार्थांचे सेवन करतो. तसेच भारतीय पदार्थ बनवताना मोठ्या प्रमाणात मसाले, तेल आणि तुपाचा वापर केला जातो. तसेच काही पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर असते. कार्बोदकांचा अतिप्रमाणात समावेश असतो. जेव्हा शरीर आहारातून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा वापर करत नाही, तेव्हा यकृत त्याचे रूपांतर अतिरिक्त चरबीमध्ये करते. आजकाल सर्व ठिकाणी बैठ्या कामाचे प्रमाण वाढले आहे. ऑफिसमध्ये तासनतास बसून काम करणे आणि शारीरिक हालचाल याला कारणीभूत ठरते. यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या होते. ज्यामुळे शरीरात इन्सुलिनचे कार्य योग्य प्रकारे होत नाही. परिणामी वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत  मधुमेह होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

 

पाश्चात्य देशातील नागरिकांच्या आहारात इतर पदार्थांसह हिरव्या भाज्या, सॅलेड, फळे अशा आरोग्यदायी पदार्थांचाही समावेश असतो. ज्यामुळे कार्बोदकांसह योग्यप्रमाणात पोषणही मिळते. याचेच उदाहरण घेता भारतीयांनीही त्यांच्या आहारत बदल करायला हवा.

फॅटी लिव्हर आणि थिन-फॅटपासून वाचण्यासाठी काय कराल?

  • आहारात साखर, गूळ आणि मधाचे प्रमाण कमी करा. मैद्याऐवजी संपूर्ण धान्य वपरा.
  • आहारात डाळी, पनीर, अंडी किंवा कडधान्ये यांसारख्या प्रथिनांचा समावेश करा.
  • दिवसातून किमान 3 वेळा उकडलेल्या भाज्या खा.
  • आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे व्यायम करा.
  • वय 30 पेक्षा जास्त असल्यास नियमितपणे यकृताची तपासणी करा.

 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

