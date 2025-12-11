'या' व्यक्तींसाठी लिंबू पाणी पिणे ठरू शकते घातक? जाणून घ्या यामागचे नेमके कारण

Lemon Water For Health: लिंबामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात. निरोगी आरोग्यापासून ते त्वचेच्या सौंदर्यासाठी लिंबाचा वापर केला जातो. एवढेच काय तर, सध्याच्या काळात वजन कमी करण्यासाठी सकाळी गरम पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून पिणे हा एक ट्रेंड बनला आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? की, लिंबू पाणी पिणे सर्वांसाठीच फायदेशीर नसते. काही व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी ते धोकादायकही ठरू शकते. यापासून वाचण्यासाठी लिंबू पाण्याचे सेवन कोणी करावे किंवा करू नये, तसेच कशाप्रकारे केल्यास योग्य ठरते याबाबत सर्वांना योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे.
लिंबू पाणी हे एक आरोग्यदायी, शरीर डिटॉक्स करणारे आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे सुपरड्रिंक मानले जाते. लिंबाच्या आंबट आणि तजेलदार चवीमुळे लगेचच ताजे-तवाने वाटते. तसेच लिंबू पाणी पिण्याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, यामुळे शरीराची पचनसंस्था सुधारते आणि लिंबामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म शरीराला डिटॉक्स करण्याचे काम करते. लिंबामध्ये मोठ्याप्रमाणात व्हिटॅमिन सी आढळते, जे रोगप्रतिकारशक्ती तर वाढवते सोबतच शरीरात लोह शोषून घेण्यास मदत करते. तसेच त्वचेच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते. अनेक सौंदर्य प्रसाधनांमध्येही लिंबाचा वापर केला जातो. शरीरात अशक्तपणा आल्यास, भोवळ किंवा चक्कर आल्यास डॉक्टर सुद्धा लिंबू पाणी पिण्याचा सल्ला देतात. कारण ते एखाद्या एनर्जी ड्रिंकप्रमाणे काम करते.
लिंबू पाणी पिण्याचे जसे फायदे आहेत त्याचप्रमाणे तोटेही आहेत. जर तुम्हाला अॅसिड रिफ्लिक्स, गॅस्ट्राइटिस, अल्सर यांसारख्या समस्या असतील किंवा तुमचे पोट संवेदनशील असेल तर; लिंबू पाणीचे सेवन करणे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. तसेच तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी सकाळी रिकामी पोटी लिंबाच्या पाण्याचे सेवन करत असाल तर असे करणे टाळा. यामुळे तुम्हाला पोटात जळजळ, ब्लोटिंग, मळमळणे किंवा अॅसिड रिफ्लिक्सचे प्रमाण वाढू शकते. याशिवाय जर तुम्हाला दाताच्या समस्या असतील तर लिंबू पाणी पिल्याने त्यातील अॅसिडक चव दातांवर असलेल्या एनेमल थराला नुकसान पोहोचवू शकते. यामुळे दातांची संवेदनशीलचा वाढून दातांचे दुखणे वाढण्याची शक्यता असते.
तसेच जर तुम्हाला तोंडाचा अल्सर किंवा तोंड येण्याच्या समस्या असतील तरी देखील लिंबू पाणी पिणे टाळले पाहिजे, यामुळे जळजळ अधिक वाढण्याची शक्यता असते. तु्म्ही रोजच्या जीवनात कोणत्याही प्रकारच्या औषध-गोळ्यांचे सेवन करत असाल तर, लिंबू पाणी पिल्याने त्यातील अॅसिडीक गुणधर्मांमुळे औषधांच्या परिणामांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता असते. याशिवाय काहीवेळा लिंबू पाणी डोके दुखी आणि माइग्रेन वाढण्याचे कारणही बनू शकते. काहीवेळा अॅलर्जी होण्याचीही शक्यता असते. लिंबाच्या पाण्यात काहीप्रमाणात डायुरेटिक असते, ज्यामुळे शरीरातील युरीनचे प्रमाण वाढते. ज्या व्यक्तींना आधीपासूनच किडनीच्या समस्या असतील त्यांनी लिंबू पाणी पिणे प्रकर्षाने टाळले पाहिजे.
यासगळ्या समस्यांपासून वाचण्यासाठी योग्य प्रकारे लिंबू पाण्याचे सेवन करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी कधीही लिंबू पाणी बनवताना ग्लासभर पाण्यात बनवत असाल तर फक्त अर्ध्या लिंबाचा वापर करा. रिकामी पोटी लिंबू पाणी पिणे टाळा. लिंबू पाणी पिल्यानंतर साध्या पाण्याने गुळण्या करा. तेसच साधारण 30 मिनिटांनंतर दात टूथ ब्रशने स्वच्छ करा. जर तुम्ही रोजच लिंबाच्या पाण्याचे सेवन करत असाल तर, दिवसभरात केवळ 1 ते 2 ग्लास या प्रमाणात करा. तसेच दात दुखी, पोटाच्या समस्या किंवा जळजळ होत असल्यास लिंबाच्या पाण्याचे सेवन करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)