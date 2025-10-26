English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आजकाल हृदयविकाराचा झटका ही एक गंभीर समस्या आहे, विशेषतः तरुणांमध्ये. उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल, लठ्ठपणा, धूम्रपान आणि ताण ही त्याची मुख्य कारणे आहेत. हे टाळण्यासाठी, नियमित व्यायाम, निरोगी आहार आणि ताण कमी करणे यासह निरोगी जीवनशैली स्वीकारणे महत्वाचे आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 26, 2025, 04:25 PM IST
Heart Attack : नकळत येणारा हॉर्ट अटॅक घात करतो, पण आता त्यापूर्वीच जाणून घ्या त्याची लक्षणे

हृदयविकाराच्या वाढत्या संख्येने संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेला हादरवून टाकले आहे. पूर्वी हा आजार केवळ वृद्धांपुरता मर्यादित मानला जात होता, परंतु आता अचानक हृदयविकाराच्या घटना 30-55 वयोगटात वाढत्या प्रमाणात घडत आहेत. शहरांपासून ते लहान शहरे आणि गावांपर्यंत, दर आठवड्याला हृदयविकाराच्या झटक्याने अनेक जीव जात आहेत. 

जलद बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढलेला धोका

झपाट्याने बदलणारी जीवनशैली, ताणतणाव, फास्ट फूड, धूम्रपान आणि व्यायामाचा अभाव हे हृदयासाठी सर्वात मोठे धोके बनले आहेत. डॉ. मीना कुमारी यांच्या मते, आजकाल लोक सकाळी उशिरा उठतात, नाश्ता सोडून थेट कामावर जातात आणि रात्री जड जेवण करून झोपतात.

या सवयींमुळे हृदयावर अतिरिक्त दबाव येतो. याव्यतिरिक्त, ताणतणाव, झोपेचा अभाव आणि मोबाईल फोनचे व्यसन शरीरात हार्मोन्स वाढवते जे हृदयावर नकारात्मक परिणाम करतात. त्या म्हणाल्या की कधीकधी रुग्णांना लक्षणे देखील लक्षात येत नाहीत आणि अचानक हृदयविकाराचा झटका येतो. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

तरुणांना का होतोय हा त्रास?

चिंतेची बाब आहे की, 25 ते 40 वयोगटातील तरुणांनाही आता हृदयविकाराचा झटका येत आहे. डॉ. सांगतात की हा वयोगट ताणतणाव, अनियमित दिनचर्या आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींना सर्वाधिक बळी पडतो. जास्त जिम वर्कआउट, एनर्जी ड्रिंक्स किंवा सप्लिमेंट्सचे जास्त सेवन देखील धोका वाढवते.

तिने लोकांना लहान सवयी लावून त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याचे आवाहन केले: दररोज किमान 30 मिनिटे वेगाने चालणे किंवा हलका व्यायाम करणे. तळलेले आणि फास्ट फूड टाळा आणि ताजी फळे आणि हिरव्या भाज्या खा. धूम्रपान आणि मद्यपान पूर्णपणे टाळा. ताण आणि रागावर नियंत्रण ठेवा आणि पुरेशी झोप घ्या.

रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलची तपासणी

दर सहा महिन्यांनी एकदा तुमचा रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलची तपासणी करा. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की देशात दरवर्षी ३० लाखांहून अधिक मृत्यू हृदयरोगामुळे होतात. यापैकी सुमारे २५% प्रकरणांमध्ये रुग्ण रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मरतात. डॉक्टर म्हणाल्या की हृदयविकाराचा झटका आता फक्त एक आजार नाही तर एक इशारा आहे.

जर आपण आज आपल्या सवयी बदलल्या नाहीत तर येणारा काळ अत्यंत धोकादायक असेल. जर तुम्हाला तुमचे हृदय मजबूत ठेवायचे असेल तर स्वतःला वचन द्या की आरोग्य प्रथम येते, बाकी सर्व काही नंतर. ते म्हणाले की वरिष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही केवळ वैद्यकीय समस्या नाही तर जीवनशैलीची आणीबाणी बनली आहे.

या गोष्टींकडेही लक्ष द्या

आता प्रत्येकाने आपल्या आहार, झोप आणि ताणतणावाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे कारण जीवन हेच ​​सर्वस्व आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 6 महिन्यांत हृदयविकाराने ग्रस्त सुमारे 40 लोक सुंदरबनी रुग्णालयात पोहोचले, ज्यांना डॉक्टरांनी सुखरूप वाचवले. परंतु 20% रुग्ण असे होते ज्यांचा हृदयविकारामुळे घरी जाताना मृत्यू झाला.

