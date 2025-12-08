Heart Attack Prevention Pill : अवघ्या 20 पैशांची गोळी Heart Attack पासून करेल बचाव, थंडीत खिशात ठेवाच; नाहीतर.....

थंडीत हॉर्ट अटॅकचा धोका वाढतो. अशावेळी या घटना जास्त प्रमाणात घडतात. हिवाळा सुरू होताच हृदयविकाराचे रुग्ण वाढू लागतात. थंड हवेमुळे हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, ज्यामुळे शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. यामुळे रक्तप्रवाह मंदावतो, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी अधिक काम करावे लागते. यामुळे हृदयावर जास्त ताण येतो आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
आधीच हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल किंवा मधुमेह असलेल्या लोकांना हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो. हिवाळ्यात हृदयविकार टाळण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
ज्येष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. साकेत गोयल यांच्या मते, डिस्प्रिन ही एक अतिशय सामान्य आणि स्वस्त गोळी हृदयविकाराच्या बळीचे प्राण वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. त्याची किंमत फक्त 20 ते 40 पैसे आहे. ही गोळी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूचा धोका सुमारे 28% कमी करू शकते आणि त्याचा परिणाम रुग्णालयात दिलेल्या उच्च-अभिनय इंजेक्शनसारखाच असतो.
डॉक्टरांनी सांगितले की प्रत्येकाने त्यांच्यासोबत डिस्प्रिनची गोळी ठेवावी. हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे दिसताच ही गोळी जीव वाचवू शकते.
गोळी चावून घ्या आणि नंतर थोडे पाणी प्या. ही गोळी हृदयाच्या नसांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्यास प्रतिबंध करते आणि मृत्यूचा धोका 25-28% कमी करते. हा परिणाम रुग्णालयात दिलेल्या काही विशेष इंजेक्शन्ससारखाच असतो.
डॉक्टरांनी सांगितले की बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ही गोळी निरुपद्रवी आहे. रुग्णाला गॅस, अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होत असली तरीही, ही गोळी दिली जाऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत हे औषध जीव वाचवू शकते.
डिस्प्रिन दिल्यानंतर क्षणभरही वाट पाहू नका, कारण स्ट्रोक किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यात वेळ खूप महत्वाचा असतो. रुग्णाला ताबडतोब रुग्णालयात घेऊन जा. पोहोचताच, ईसीजी करा आणि विलंब न करता हृदयरोग तज्ञांना भेटा, कारण वेळेवर आणि योग्य उपचार रुग्णाचे प्राण वाचवू शकतात.
हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. योग्य वेळी दिलेली फक्त 20 पैशांची साधी गोळी जीव वाचवू शकते. थंडीच्या काळात तुमच्या हृदयाची विशेष काळजी घ्या, हृदयविकाराची लक्षणे ओळखा आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नेहमी तयार रहा.
(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)