Heart Attack Prevention Pill : अवघ्या 20 पैशांची गोळी Heart Attack पासून करेल बचाव, थंडीत खिशात ठेवाच; नाहीतर.....

Heart Attack In Cold Weather : थंडीत नसा आकुंचन पावतात अशावेळी ब्लड प्रेशर आणि हॉर्ट अटॅकचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच काळजी घेणं आवश्यक आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 08:01 PM IST
थंडीत हॉर्ट अटॅकचा धोका वाढतो. अशावेळी या घटना जास्त प्रमाणात घडतात. हिवाळा सुरू होताच हृदयविकाराचे रुग्ण वाढू लागतात. थंड हवेमुळे हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, ज्यामुळे शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. यामुळे रक्तप्रवाह मंदावतो, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी अधिक काम करावे लागते. यामुळे हृदयावर जास्त ताण येतो आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

आधीच हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल किंवा मधुमेह असलेल्या लोकांना हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो. हिवाळ्यात हृदयविकार टाळण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

ज्येष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. साकेत गोयल यांच्या मते, डिस्प्रिन ही एक अतिशय सामान्य आणि स्वस्त गोळी हृदयविकाराच्या बळीचे प्राण वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. त्याची किंमत फक्त 20 ते 40 पैसे आहे. ही गोळी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूचा धोका सुमारे 28% कमी करू शकते आणि त्याचा परिणाम रुग्णालयात दिलेल्या उच्च-अभिनय इंजेक्शनसारखाच असतो.

20 पैशांची गोळी

डॉक्टरांनी सांगितले की प्रत्येकाने त्यांच्यासोबत डिस्प्रिनची गोळी ठेवावी. हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे दिसताच ही गोळी जीव वाचवू शकते.

हृदयविकाराच्या झटक्यात कशी घ्यावी गोळी 

गोळी चावून घ्या आणि नंतर थोडे पाणी प्या. ही गोळी हृदयाच्या नसांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्यास प्रतिबंध करते आणि मृत्यूचा धोका 25-28% कमी करते. हा परिणाम रुग्णालयात दिलेल्या काही विशेष इंजेक्शन्ससारखाच असतो.

डिस्प्रिन घेतल्याने काही नुकसान होऊ शकते का?

डॉक्टरांनी सांगितले की बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ही गोळी निरुपद्रवी आहे. रुग्णाला गॅस, अ‍ॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होत असली तरीही, ही गोळी दिली जाऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत हे औषध जीव वाचवू शकते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गोळी दिल्यानंतर काय करावे?

डिस्प्रिन दिल्यानंतर क्षणभरही वाट पाहू नका, कारण स्ट्रोक किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यात वेळ खूप महत्वाचा असतो. रुग्णाला ताबडतोब रुग्णालयात घेऊन जा. पोहोचताच, ईसीजी करा आणि विलंब न करता हृदयरोग तज्ञांना भेटा, कारण वेळेवर आणि योग्य उपचार रुग्णाचे प्राण वाचवू शकतात.

हे लक्षात ठेवा

हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. योग्य वेळी दिलेली फक्त 20 पैशांची साधी गोळी जीव वाचवू शकते. थंडीच्या काळात तुमच्या हृदयाची विशेष काळजी घ्या, हृदयविकाराची लक्षणे ओळखा आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नेहमी तयार रहा.

(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

