English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Heart Attack vs Acidity Symptoms: हार्ट अटॅक आणि ऍसिडिटीच्या लक्षणांमध्ये काय आहे फरक?

Heart Attack vs  Acidity Symptoms: छातीत दुखणे हे अनेकदा अ‍ॅसिडिटी किंवा हार्ट अटॅकचे लक्षण असू शकते, म्हणून फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 24, 2025, 11:03 PM IST
Heart Attack vs Acidity Symptoms: हार्ट अटॅक आणि ऍसिडिटीच्या लक्षणांमध्ये काय आहे फरक?

तुम्हाला अचानक छातीत दुखणे येते आणि तुम्हाला भीती वाटते की हा हृदयविकाराचा झटका असू शकतो? किंवा तुम्हाला वाटते की ते फक्त गॅस किंवा अ‍ॅसिडिटीमुळे आहे? जर असेल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. पोषण आणि आहार तज्ञ सोनिया नारंग त्यांच्या इंस्टाग्राम चॅनेल @sonianarangsdietclinics वरील एका खास व्हिडिओमध्ये स्पष्ट करतात की तुम्ही छातीत दुखण्याशी संबंधित लक्षणे कशी समजून घेऊ शकता आणि ते हृदयविकाराचे लक्षण आहे की फक्त अ‍ॅसिडिटी कसे ठरवू शकता. खरं तर, भारतात दरवर्षी लाखो लोकांना हृदयविकाराचा झटका येतो. लोक अनेकदा सुरुवातीच्या लक्षणांना हलके मानतात, त्यांना वाटते की ते फक्त अपचन किंवा गॅस आहे. अशा परिस्थितीत, वेळेवर ओळख आणि प्रतिसाद जीव वाचवू शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

छातीत दुखण्याची लक्षणे?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दरवर्षी जगभरात सुमारे ६८ दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो. यापैकी बहुतेक मृत्यू हृदयरोग, स्ट्रोक आणि श्वसनाचे आजारांमुळे होतात. भारतात दरवर्षी लाखो लोकांना हृदयविकाराचा झटका येतो. लोक अनेकदा सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, जे धोकादायक असू शकतात. छातीत दुखणे हृदयविकाराचा झटका, आम्लता, गॅस, स्नायूंचा ताण आणि ताण यासारख्या अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. तथापि, जर वेदना वारंवार होत असतील किंवा इतर लक्षणांसह असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

हृदयविकाराचा झटका आणि ऍसिडिटी यात फरक कसा करायचा?

१. वेदना कुठे पसरत आहे?

सोनिया नारंग यांच्या मते, जर वेदना घशापुरती मर्यादित असतील तर ते सहसा आम्लतेचे लक्षण असते. तथापि, जर वेदना तुमच्या खांद्यावर, जबड्यात किंवा डाव्या हातापर्यंत पसरत असतील तर ते हृदयविकाराच्या झटक्याचे चेतावणी चिन्ह असू शकते.

२. वेदनांचे स्वरूप काय आहे?

जर तुम्हाला जळजळ वाटत असेल तर ते आम्लतेचे असू शकते. तथापि, जर तुम्हाला तुमच्या छातीत जडपणा किंवा दाब जाणवत असेल तर ते हृदयविकाराचे लक्षण असू शकते. हे टाळले पाहिजे.

३. झोपल्यावर वेदना वाढतात का?

सोनिया नारंग म्हणतात, जर झोपल्यावर वेदना वाढल्या तर ते आम्लपित्त असू शकते. तथापि, जर झोपल्याने काही फरक पडला नाही आणि वेदना कायम राहिली तर ते हृदयरोग असू शकते.

४. तुमच्या तोंडाला वाईट चव येते का?

जर तुम्हाला तोंडात कडूपणा, ढेकर येणे किंवा पोटात जळजळ जाणवत असेल तर ही आम्लपित्तची लक्षणे आहेत. तथापि, जर तुम्हाला घाम येणे, चक्कर येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर ताबडतोब सावध रहा, कारण ही हृदयविकाराच्या झटक्याची उत्कृष्ट लक्षणे आहेत.

आम्लपित्तेसाठी घरगुती उपाय

एक ग्लास कोमट पाण्यात थोडे लिंबू आणि मध मिसळून प्या.

चमूटभर ओरेगॉन आणि काळे मीठ चावा.

जेवल्यानंतर लगेच झोपणे टाळा.

चहा, कॉफी आणि तळलेले पदार्थ टाळा.

तणाव कमी करण्यासाठी योग आणि ध्यान करा.

डॉक्टरांना कधी भेटावे

छातीत सतत जडपणा येणे

घाम येणे, चक्कर येणे किंवा मळमळ होणे

श्वास घेण्यास त्रास होणे

खांदा, जबडा आणि डाव्या हातापर्यंत वेदना पसरणे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
acidity symptomsheart attack symptomshow to differentiate between acidity and heart attackhome remedy of acidityheart attack kaise aata hai

इतर बातम्या

मोहम्मद सिराजने लाईव्ह सामन्यात कॅमेऱ्याशी केली छेडछाड, नेम...

स्पोर्ट्स