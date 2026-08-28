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हार्ट फेल्युअर म्हणजे आयुष्य थांबत नाही; योग्य काळजीने ते पुन्हा सुरळीत होऊ शकते

हार्ट फेल्युअर म्हणजे हृदय पूर्णपणे बंद पडणे नव्हे. योग्य वेळी निदान, औषधोपचार, आहार, व्यायाम आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे हार्ट फेल्युअर प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येऊ शकते. जाणून घ्या हार्ट फेल्युअरची लक्षणे, आहारातील मीठाचे महत्त्व, रोज वजन का तपासावे आणि कुटुंबाची भूमिका काय असावी.

Published: Aug 28, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:25 PM IST
हार्ट फेल्युअर म्हणजे आयुष्य थांबत नाही; योग्य काळजीने ते पुन्हा सुरळीत होऊ शकते

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