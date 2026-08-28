/हार्ट फेल्युअर म्हणजे आयुष्य थांबत नाही; योग्य काळजीने ते पुन्हा सुरळीत होऊ शकते

डॉ. मंगेश बी. दाणेज, MBBS, MD Medicine, DNB Cardiology
हार्ट फेल्युअर म्हटलं की अनेकांच्या मनात पहिला विचार येतो—“आता हृदय कामच करत नाही!” पण हा एक मोठा गैरसमज आहे. हार्ट फेल्युअर म्हणजे हृदय पूर्णपणे बंद पडणे नव्हे. हृदयाची पंपिंग क्षमता कमी होणे किंवा हृदयाच्या कार्यक्षमतेत बिघाड होणे याला हार्ट फेल्युअर म्हणतात.
डॉ. मंगेश दाणेज यांच्या मते, योग्य वेळी निदान, उपचार, आहार आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे हार्ट फेल्युअर असलेल्या रुग्णांचे आयुष्य अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापित करता येते.
हृदय हे शरीरासाठी पंपासारखं काम करतं. सामान्यतः त्याची पंपिंग क्षमता एका विशिष्ट मर्यादेत असते. ही क्षमता कमी झाली तर सिस्टॉलिक हार्ट फेल्युअर होऊ शकतो. मात्र काही वेळा पंपिंग नॉर्मल असूनही हृदयाचा स्नायू कडक किंवा stiff झालेला असतो. अशा परिस्थितीतही हार्ट फेल्युअरची लक्षणे दिसू शकतात.
म्हणूनच हार्ट फेल्युअरकडे फक्त “हृदयाची ताकद कमी झाली” या एका दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नाही.
हार्ट फेल्युअरचे निदान झाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य अनेकदा अतिशय काळजीपोटी रुग्णाला पूर्ण बेडरेस्ट देतात किंवा प्रत्येक गोष्टीपासून दूर ठेवतात. पण ही योग्य पद्धत नाही.
डॉक्टरांच्या मते, उपचारानंतर रुग्णाला शक्य तितक्या सामान्य जीवनाकडे परत नेणे महत्त्वाचे आहे. औषधे वेळेवर घेणे, तपासण्या नियमित करणे आणि डॉक्टरांनी सांगितलेला आहार पाळणे यात कुटुंबाची भूमिका मोठी असते.
हार्ट फेल्युअरचा धोका कमी करण्यासाठी ब्लड प्रेशर, रक्तातील साखर आणि वजन नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासोबत योग्य आहार, व्यायाम आणि पुरेशी झोप याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
काही संसर्गांपासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक लसीकरणाचाही विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. डॉक्टरांनी विशेषतः शिंगल्ससारख्या संसर्गांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपायांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
हार्ट फेल्युअर असलेल्या रुग्णांनी व्यायाम पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही. उलट योग्य प्रकारचा कार्डिओ किंवा एरोबिक व्यायाम फायदेशीर ठरू शकतो.
चालणे, पोहणे आणि सायकलिंग यांसारख्या व्यायामांचा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने समावेश करता येतो. मात्र उच्च तीव्रतेचे वर्कआउट किंवा अचानक खूप जोर लावणारे व्यायाम प्रत्येक रुग्णासाठी योग्य असतीलच असे नाही. त्यामुळे व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
हार्ट फेल्युअरमध्ये शरीरात अतिरिक्त पाणी आणि सोडियम साचण्याची समस्या होऊ शकते. त्यामुळे आहारातील अतिरिक्त मीठ कमी करणे महत्त्वाचे ठरते.
फक्त जेवणात वरून मीठ न टाकणे पुरेसे नाही. लोणचे, पापड, चटण्या, ठेचा आणि काही बेकरी पदार्थांमध्येही लपलेले मीठ असू शकते. त्यामुळे अशा पदार्थांचे प्रमाण नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
डॉक्टरांचा स्पष्ट संदेश आहे—हार्ट फेल्युअर असलेल्या रुग्णांनी अतिरिक्त मीठ टाळण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.
हार्ट फेल्युअरमध्ये वजनकाटा हा केवळ वजन मोजण्यासाठी नसतो. अचानक वजन वाढणे हे शरीरात अतिरिक्त द्रव साचत असल्याचे संकेत देऊ शकते.
उदाहरणार्थ, कालच्या तुलनेत आज वजन अचानक वाढले असेल, तर ते फक्त चरबी वाढल्यामुळे असेलच असे नाही. शरीरात पाणी साचल्यामुळेही वजन वाढू शकते. अशा बदलांकडे वेळीच लक्ष दिल्यास उपचारांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास मदत होऊ शकते.
हार्ट फेल्युअरची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा दुर्लक्षित केली जातात. वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर आणि कोलेस्ट्रॉल यांची नियमित माहिती ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय दम लागणे, पाय किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे, थोडे चालल्यानंतरही धाप लागणे यांसारखी लक्षणे दिसली तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांनी अशा परिस्थितीत वैद्यकीय मदत घेण्याचे महत्त्व सांगितले आहे.
हार्ट फेल्युअरच्या उपचारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती झाली आहे. नवीन औषधांमुळे अनेक रुग्णांचे जीवन अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापित करता येते.
मात्र रुग्णाला काही दिवसांनी बरे वाटू लागले म्हणून स्वतःहून औषधे बंद करणे योग्य नाही. उपचारांमध्ये बदल किंवा औषधे बंद करण्याचा निर्णय फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावा.
हार्ट फेल्युअरचा परिणाम फक्त शरीरावर होत नाही; त्याचा मानसिक आणि सामाजिक परिणामही होऊ शकतो. त्यामुळे कुटुंबीयांनी रुग्णाची काळजी घेताना त्याला सतत “तू पेशंट आहेस” अशी भावना होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
घरातील वातावरण शक्य तितके सामान्य ठेवणे, रुग्णाला निर्णयांमध्ये सहभागी करणे आणि त्याची स्वायत्तता जपणे महत्त्वाचे आहे.
हार्ट फेल्युअर केवळ वयोवृद्धांनाच होतो हा आणखी एक गैरसमज आहे.
लहान मुलांमध्ये जन्मजात हृदयविकार, तर तरुण आणि मध्यमवयीन व्यक्तींमध्ये काही संसर्ग, उच्च रक्तदाब, किडनीशी संबंधित समस्या किंवा हृदयाच्या ठोक्यांमधील विकार यांसारख्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे हार्ट फेल्युअर होऊ शकतो. वृद्धांमध्ये पूर्वी झालेला किंवा नवीन हार्ट अटॅक हेही एक कारण असू शकते.
म्हणून कोणत्याही वयात दिसणारी हृदयाशी संबंधित लक्षणे दुर्लक्षित करू नयेत.
हार्ट फेल्युअरचे निदान म्हणजे आयुष्य संपले असे नाही. योग्य उपचार, योग्य आहार, नियमित तपासण्या, जीवनशैलीतील बदल आणि कुटुंबाचा सकारात्मक पाठिंबा यामुळे परिस्थिती नियंत्रित ठेवणे अनेकदा शक्य असते.
डॉ. दाणेज यांचा संदेश साधा आहे—आपल्या हातात असलेल्या गोष्टींवर काम करा. मूळ कारण शोधा, त्यावर उपचार करा आणि आजार वाढू नये यासाठी सातत्याने काळजी घ्या.
कारण हार्ट फेल्युअरसोबत जगताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट फक्त उपचार नाही—तर योग्य वेळी जागरूक होणे आणि योग्य पद्धतीने पुढे जाणे आहे.
Medical Disclaimer: हा लेख सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. हार्ट फेल्युअरचे निदान, औषधे, आहार, व्यायाम किंवा उपचारांमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.