/शरीराकडून दिले जाणारे संकेत ओळखा; दम लागणे, थकवा येणे यामुळे नेमकं कसं होतंय नुकसान?

मुंबई : सध्या सतत दम लागणे, थकवा जाणवणे आणि शारीरिक क्षमता कमी होणे अशा तक्रारी घेऊन रुग्ण डॉक्टरांकडे उपचारांसाठी येत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही लक्षणं अनेकदा वाढते वय, तणाव किंवा शारीरिक बळकटीचा अभाव यामुळे असल्याचे समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, ही लक्षणे हृदयाच्या झडपांच्या (हार्ट व्हॉल्व्ह) आजाराचे संकेत असू शकतात. वेळीच निदान आणि योग्य उपचार केल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळून रुग्णाचा जीव वाचवता येऊ शकतो.
हृदयातील झडपा रक्तप्रवाह योग्य दिशेने नियंत्रित करण्याचे काम करतात. एक किंवा अधिक झडपा खराब झाल्यास, अरुंद झाल्यास किंवा केस गळती होऊ लागल्यास हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे कालांतराने रुग्णाची प्रकृती बिघडू शकते.
अलीकडेच मुंबईतील 58 वर्षीय व्यावसायिक श्री. रमण भल्ला (नाव बदलले आहे) यांना सलग दोन ते तीन महिने सतत थकवा जाणवत होता. कामानिमित्त देशभर प्रवास करावा लागत असल्याने त्यांनी हा थकवा तणाव किंवा अति श्रमामुळे होत असल्याचे समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी पुरेसे पाणी पिणे, नारळपाणी पिणे आणि विश्रांती घेणे असे घरगुती उपायही करून पाहिले, परंतु कोणताही फायदा झाला नाही. थकवा इतका वाढला की त्यांनी कामानिमित्त होणारे दौरे टाळले.
काही दिवसांपूर्वी घरी असताना त्यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील हृदय शल्यविशारद डॉ. बिपीनचंद्र भामरे यांची भेट घेतली. २डी इकोकार्डिओग्राफी (इको) तपासणीत हृदयाच्या झडपांचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. त्यावर औषधोपचार करण्यात आले तसेच झडप दुरुस्तीची (व्हॉल्व्ह रिपेअर) शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. उपचारांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाली.
मुंबईतील हृदय शल्यविशारद डॉ. बिपीनचंद्र भामरे म्हणाले, दर आठवड्याला ५० ते ६० वयोगटातील दोन ते तीन रुग्ण दम लागणे, थकवा, पायांना सूज येणे, हृदयाची धडधड वाढणे आणि शारीरिक क्षमता कमी होणे अशा तक्रारींसह आमच्याकडे येतात. अनेकजण ही लक्षणे वाढत्या वयाचा भाग समजतात. मात्र ती हृदयाच्या झडपांच्या आजाराची लक्षणं असू शकतात. हृदयात चार झडपा असतात, ज्या रक्तप्रवाह योग्य दिशेने ठेवण्याचे काम करतात. वयोमानानुसार होणारे बदल, संधिवातजन्य हृदयरोग, संसर्ग, जन्मजात दोष किंवा इतर हृदयविकारांमुळे या झडपा खराब होऊ शकतात. काही रुग्णांमध्ये झडपा अरुंद होऊन रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होतो, तर काहींमध्ये रक्त गळती होऊन रक्त उलट दिशेने वाहू लागते. योग्य वेळी उपचार न केल्यास हृदय निकामी होणे, अनियमित हृदयाचे ठोके, स्ट्रोक, उच्च रक्तदाब आणि जीवनमान खालावणे अशा गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. इकोकार्डिओग्राफीद्वारे झडपांमधील बिघाड वेळीच ओळखता येतो. आजाराच्या तीव्रतेनुसार औषधे, नियमित तपासणी, झडप दुरुस्ती किंवा झडप बदलण्याची शस्त्रक्रिया अशा उपचारांचा अवलंब केला जातो. वेळीच निदान आणि उपचारांमुळे रुग्ण निरोगी व सक्रिय जीवन जगू शकतात.
हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल गुप्ता म्हणाले,हृदयाच्या झडपांचे आजार विशेषतः ५० ते ६० वयोगटात अधिक प्रमाणात आढळत आहेत. दर आठवड्याला किमान एक दम लागणे, थकवा येणे, छातीत धडधड वाढणे किंवा पायांना सूज येणे अशा तक्रारींसह रुग्णालयात उपचारांसाठी येतात. अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे. रुग्णांना उत्तम जीवनमान मिळावे यासाठी प्रगत निदान सुविधा आणि वैयक्तिक उपचार योजनांवर आम्ही भर देतो.