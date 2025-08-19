English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुरुषांनो सावधान! शरीरातील 'हा' अवयव अतिप्रमाणात वाढल्यास 3 प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका

पुरुषांनी देखील आपल्या शरीराची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनेकदा कामात दुर्लक्ष होतं पण त्याचा काय परिणाम होतो. डॉक्टरांना दिला इशारा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 19, 2025, 11:27 PM IST
पुरुषांनो सावधान! शरीरातील 'हा' अवयव अतिप्रमाणात वाढल्यास 3 प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका
अनेकदा शरीराकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. शरीरातील असे काही भाग असतात ज्याकडे आपण लक्ष देत नाही. अशावेळी शरीरातील काही अवयवांची होणारी चुकीची वाढ तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून घातक असते. असाच एक अवयव पुरुषांच्या शरीरात असतो ते म्हणजे 'स्तन'. 'पुरुषांचे स्तन' हे टेस्टिक्युलर कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि यकृत रोग यासारख्या अनेक गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकते. जर पुरुषांना त्यांच्या छातीत किंवा शरीरात काही असामान्य बदल दिसले तर त्यांनी स्वतःची तपासणी करावी आणि ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

डॉक्टर सूरज कुकडिया यांनी इशारा दिला आहे की, पुरुषांमध्ये छाती वाढली तर त्याचे प्रमुख कारण हे टेस्टिक्युलर कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. जो स्तनाचा कर्करोग आणि यकृत कर्करोग असू शकतो. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेले डॉक्टर सूरज कुकडिया यांनी या विषयी माहिती दिली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की पुरुषांच्या छातीशी संबंधित हे लक्षण अनेक गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकते.

डॉक्टरांनी (संदर्भ) सांगितले आहे की, कधीकधी हे लक्षण सामान्य असते आणि त्यामुळे कोणतीही समस्या उद्भवत नाही परंतु ते दुर्लक्षित केले जाऊ नये आणि ताबडतोब डॉक्टरांकडून तपासणी केली पाहिजे. हे लक्षण टेस्टिक्युलर कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि यकृत रोग दर्शवू शकते.

मोठे स्तन असणे म्हणजे काय?

डॉक्टर सूरज म्हणाले की, पुरुषांमध्ये मोठ्या स्तनांच्या लक्षणाला वैद्यकीय भाषेत गायनेकोमास्टिया म्हणतात. गायनेकोमास्टिया ही अशी स्थिती आहे जेव्हा मुलांचे किंवा पुरुषांच्या छातीवरील स्तन मोठे होतात. जेव्हा असे होते तेव्हा स्तनाग्र किंवा छातीत सूज आणि वेदना होऊ शकतात.

पुरुषांचे वाढणारे स्तन हे धोक्याचे लक्षण?

डॉक्टर म्हणतात की, ही समस्या खूप सामान्य आहे आणि अनेक लोकांना होते. त्यासाठी नेहमीच उपचारांची आवश्यकता नसते. परंतु कधीकधी ते गंभीर आजारांचे लक्षण देखील असू शकते.

​गायनेकोमास्टियाकडे दुर्लक्ष करु नका

डॉ. कुकडिया यांनी सांगितले की, गायनेकोमास्टिया हे एक अतिशय महत्त्वाचे लक्षण आहे ज्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ते यकृत रोग, टेस्टिक्युलर कर्करोग आणि अगदी स्तनाचा कर्करोग यासारख्या अनेक आजारांचे लक्षण असू शकते. अनेकदा असे मानले जाते की स्तनाचा कर्करोग फक्त महिलांना होतो, पुरुषांना नाही. डॉक्टर म्हणाले की पुरुषांनाही स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो. म्हणून, जर तुम्हाला तुमच्या छातीत कोणतीही गाठ किंवा सूज दिसली तर ताबडतोब डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्या.

लक्षणे दिसल्यास काय करावे

डॉक्टरांनी सांगितले की, या परिस्थितीत, डॉक्टर तुमचा मागील वैद्यकीय इतिहास पाहतील, तुमची तपासणी करतील आणि गरज पडल्यास, रक्त तपासणी आणि हार्मोन प्रोफाइल सारख्या चाचण्या करू शकतात. चाचणी अहवालाच्या आधारे पुढील उपचार ठरवले जातात. परंतु हे लक्षण कधीही हलके घेऊ नका. डॉक्टरांनी सांगितले की गायनेकोमास्टियाची अनेक कारणे असू शकतात, ज्यामध्ये हार्मोनल असंतुलन, औषधांचे दुष्परिणाम, यकृत किंवा मूत्रपिंडाचा आजार किंवा थायरॉईड समस्या यांचा समावेश असू शकतो. जर ही लक्षणे दिसली तर न लाजता डॉक्टरांशी संपर्क साधा. 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

