/त्यांना जाऊन 6 वर्षे झाली पण अद्याप फोटोला हार चढवला नाही, कारण...

काही लोकं या जगातून गेल्यानंतरही कायम जिवंत राहतात ते एका वेगळ्या रुपाने. हेमंत कुमार अग्रवाल देखील असेच एक व्यक्तीमत्त्व आहे. कुटुंबासाठी जगणारा, मित्र परिवारासाठी कायम तयार असणारा आणि प्रत्येक क्षण जगणारे हेमंत. मेरठ ते दिल्लीपर्यंतचा रोजचा प्रवास असो किंवा मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांनी प्रत्येक जबाबदारी मनापासून निभावली. जवळपास 10 वर्षांपूर्वी त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी दिल्लीतील द्वारकेत एक छान घर बांधलं आहे. मात्र त्यांना काय माहित की, जे घर आनंदासाठी बांधल तिथे राहायला त्यांना वेळच मिळणार नाही. मात्र जाता जाता त्यांनी असं काम केलं की, ज्यामुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद उमटला आहे.
29 फेब्रुवारी, 2020 हा तो दिवस होता, ज्याने सर्व काही कायमचे बदलून टाकले. हेमंतला अचानक उलट्या, तीव्र ताप आणि त्याच्या मानसिक स्थितीत अचानक बदल जाणवू लागला. त्याला सुरुवातीला स्थानिक आकाश रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे सीटी स्कॅनमध्ये इंट्राव्हेंट्रिक्युलर हॅमरेज (मेंदूच्या आत रक्तस्राव) असल्याचे निदान झाले. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने, त्याला तात्काळ आर्टेमिस रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले, अगदी एक यशस्वी शस्त्रक्रियाही केली, पण नियतीचा डाव वेगळाच होता. 12 मार्च, 2020 रोजी डॉक्टरांनी त्याला ब्रेन डेड (मेंदू मृत) घोषित केले.
जेव्हा आर्टेमिस रुग्णालयातील डॉक्टर्स आणि मोहन फाऊंडेशनच्या समुपदेशकांनी कुटुंबाशी संवाद साधला, तेव्हा हेमंतच्या मेहुण्याला परिस्थिती समजली. मुलगी अपूर्वाने वडिलांचे अवयव दान करण्याची इच्छा आधीच व्यक्त केली होती. पत्नी बरखाने जड अंतःकरणाने पण प्रचंड धैर्याने होकार दिला. हेमंतचे दोन्ही मूत्रपिंड आणि यकृत दान करण्यात आले. त्याचे यकृत दान करुन एका निष्पाप मुलाला आणि एका प्रौढ व्यक्तीला नवीन जीवन देण्यात आले. त्याचा मुलगा आर्यन म्हणतो, "मी केवळ माझे वडीलच नाही, तर माझे गुरू, मार्गदर्शक आणि जिवलग मित्र गमावले आहेत."
हेमंतने एकदा आपल्या पत्नीला सांगितले होते की, सेवानिवृत्तीनंतर कोणताही प्लान न करता लाँग ड्राईव्हला जाईल. पण आयुष्य इतक्या लवकर संपेल हे कोणाला ठाऊक होते. हेमतच्या अशा अचानक जाण्याने इतरांचा प्रवास सुंदर झाला आहे. जेव्हा झी मीडियाच्या टीमने त्याची पत्नी बरखा हिच्याशी संवाद साधला, तेव्हा तिच्या डोळ्यात अश्रू होते, पण अभिमानही होता. ती सांगते की हेमंतला कोणताही आजार नव्हता आणि तो पूर्णपणे निरोगी होता. बरखा म्हणाली, "मी आजपर्यंत माझ्या पतीच्या फोटोला फुलांचा हार अर्पण केलेला नाही. कारण माझ्यासाठी आणि माझ्या मुलांसाठी, तो मेला नाही; तो अजूनही या जगात दुसऱ्या कोणाच्यातरी रूपात जिवंत आहे आणि श्वास घेत आहे."