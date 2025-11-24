Herpes : शरीरावर आलेल्या पाणीदार जखमांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष, असा करा बचाव

बऱ्याचदा आपल्या शरीराच्या विविध भागांवर लहान मुरुमे दिसतात. आपण अनेकदा त्यांना ऍलर्जी किंवा बुरशीजन्य संसर्गाची लक्षणे समजतो आणि सखोल तपासणी करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु असे करणे धोकादायक ठरू शकते. हे लहान मुरुमे नंतर नागीणांचे लक्षण बनू शकतात. हा एक आजार आहे ज्यामध्ये लहान, पाणचट पुरळ असतात जे शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरतात आणि आकारात वाढत राहतात.
संशोधनानुसार, हा आजार 40 वर्षांनंतर अधिक सामान्य आहे. नागीण हा व्हॅरिसेला झोस्टर विषाणूमुळे होतो. हा एक संसर्गजन्य रोग असल्याने, अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जरी हा आजार 40 वर्षांच्या वयानंतर आणि कधीही कोणालाही होऊ शकतो, परंतु असे मानले जाते की हा विषाणू सर्वात जास्त अशा लोकांना प्रभावित करतो ज्यांना पूर्वी कांजिण्या झाल्या आहेत. जर कांजिण्या विषाणू, किंवा व्हॅरिसेला झोस्टर विषाणू, शरीरात आधीच उपस्थित असेल, तर नागीण विकसित होऊ शकते.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अलिकडच्या अहवालानुसार, जगात दर सेकंदाला किमान एका व्यक्तीला जननेंद्रियाच्या नागीण संसर्गाचे निदान होते. या संसर्गाचे प्रमाण दरवर्षी ४२ दशलक्षांपर्यंत पोहोचत आहे. ही चिंताजनक आकडेवारी लैंगिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवण्याची गरज अधोरेखित करते.
जननेंद्रियाच्या नागीण
अहवालानुसार, 15 ते 49 वयोगटातील 846 दशलक्ष लोक, किंवा पाचपैकी एक, या संसर्गाने ग्रस्त आहेत. हा संसर्ग हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणू (HSV) मुळे होतो, जो प्रामुख्याने त्वचेपासून त्वचेच्या संपर्काद्वारे पसरतो.
जननेंद्रियाच्या नागीण म्हणजे काय?
जननेंद्रियाच्या नागीण हा एक सामान्य संसर्ग आहे ज्यामुळे वेदनादायक फोड आणि अल्सर होऊ शकतात. या संसर्गाची लक्षणे सहसा सौम्य असतात, परंतु गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे वारंवार फोड आणि अस्वस्थता येऊ शकते. उपचार शक्य आहेत, परंतु ते पूर्णपणे बरे होऊ शकत नाहीत.
प्रमुख आकडेवारी आणि परिणाम
2020 मध्ये प्रभावित लोक: असा अंदाज आहे की 2020 मध्ये 200 दशलक्षाहून अधिक लोकांना या संसर्गाची लक्षणे किमान एकदा जाणवली.
HSV-2 संसर्ग: ५२० दशलक्ष लोकांना HSV-2 विषाणूची लागण झाली आहे, जो लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो आणि अधिक गंभीर आहे.
HSV-1 संसर्ग: हा संसर्ग प्रामुख्याने बालपणात लाळ किंवा त्वचेच्या संपर्काद्वारे पसरतो, परंतु लैंगिक संपर्काद्वारे देखील पसरू शकतो.
महिलांवर अधिक परिणाम
WHO च्या अहवालानुसार, जननेंद्रियातील HSV-2 संसर्ग महिलांमध्ये अधिक गंभीर आहे. हा संसर्ग HIV चा धोका तीन पटीने वाढवू शकतो, ज्यामुळे तो आणखी चिंताजनक बनतो.
जननेंद्रियातील नागीण संसर्ग
कंडोम वापर: कंडोमचा योग्य आणि नियमित वापर नागीणांचा प्रसार नियंत्रित करू शकतो.
काळजी घ्या: सक्रिय लक्षणे असलेल्या लोकांना लैंगिक संपर्क टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
आरोग्यसेवा सेवांवर दबाव: WHO ने या संसर्गाशी संबंधित आरोग्य परिणाम कमी करण्यासाठी नवीन लसी आणि उपचारांची आवश्यकता यावर भर दिला आहे.
जनजागृती आणि शिक्षण आवश्यक
डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एचआयव्ही, हेपेटायटीस आणि लैंगिक संक्रमित संसर्ग कार्यक्रमाच्या संचालक डॉ. मेग डोहर्टी यांनी सांगितले की, या संसर्गामुळे लाखो लोकांना असह्य वेदना आणि मानसिक ताण येत आहे. या समस्येवर जागरूकता आणि शिक्षण हा एकमेव उपाय आहे.
जननेंद्रियाच्या नागीण संसर्ग ही एक गंभीर आरोग्य समस्या आहे जी दुर्लक्षित करता येणार नाही. तिच्या प्रतिबंध आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी वैयक्तिक दक्षता, सुरक्षित लैंगिक पद्धती आणि सुधारित वैद्यकीय सुविधा आवश्यक आहेत. डब्ल्यूएचओच्या या अहवालामुळे लैंगिक आरोग्याबाबत नवीन धोरणे आणि जागरूकता मोहिमा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.