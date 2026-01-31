English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • हेल्थ
  बर्ड फ्लूच्या धोक्यामुळे हायअलर्ट जारी, शूज-गाड्यांचेही होणार स्कॅनिंग; प्रशासनाने काय पावलं उचलली?

बर्ड फ्लूच्या धोक्यामुळे हायअलर्ट जारी, शूज-गाड्यांचेही होणार स्कॅनिंग; प्रशासनाने काय पावलं उचलली?

Bird flu: कोणतीही जोखीम हलक्यात घेणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 31, 2026, 02:59 PM IST
बर्ड फ्लूच्या धोक्यामुळे हायअलर्ट जारी, शूज-गाड्यांचेही होणार स्कॅनिंग; प्रशासनाने काय पावलं उचलली?
बर्ड फ्लू

Bird flu: पटना शहरात अलीकडेच इंडियन गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (IGIMS) परिसरात 15 ते 20 मृत पक्षी आढळल्याने आरोग्य विभाग आणि वन विभागाची चिंता वाढलीय. हा बर्ड फ्लूच्या संसर्गाचा संकेत असू शकतो, म्हणून संजय गांधी जैविक उद्यान म्हणजेच पटना प्राणिसंग्रहालयात प्रशासनाने सतर्कता वाढवलीय. यामुळे प्राणिसंग्रहालयातील प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी तात्काळ पावले उचलण्यात आली आहेत. 30 जानेवारी 2026 रोजी हे प्रकरण उघडकीस आले असून कोणतीही जोखीम हलक्यात घेणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. अशा घटनांमुळे संपूर्ण शहरात सतर्कता बाळगण्याची गरज निर्माण झालीय.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन अलर्ट मोडवर 

प्राणिसंग्रहालयातील प्राणी आणि पक्ष्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलंय. कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आलीय. बाहेरील संसर्ग आत येऊ नये आणि आतून बाहेर पसरू नये, यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना विशेष सावधानी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्राणिसंग्रहालयातील दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम झाला असून पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठीही हे उपाय महत्वाचे ठरणार आहेत.  लोकांच्या आरोग्याची प्राथमिकता लक्षात घेऊन तसेच मोठा धोका टाळता यावा, यासाठी हे सर्व केले जात असल्याची माहिती देण्यात आली.

प्रवेश व्यवस्थेतील बदल

प्राणिसंग्रहालयात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात आलीय. आत येण्यापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीच्या जोड्या आणि वाहनांच्या टायरांची तपासणी आणि स्वच्छता अनिवार्य करण्यात आलीय. दोन्ही मुख्य द्वारांवर पोटॅशियम परमॅंगनेटचा फवारा मारला जातोय. यामुळे संसर्गाची शक्यता कमी होणार आहे. मुख्य गेटवर पाणी साठवून त्यात पोटॅशियम परमॅंगनेट मिसळण्यात आलंय. याद्वारे प्रत्येकाचे शूज पूर्णपणे निर्जंतुक करण्यात येत आहेत. हे बदल पर्यटकांना थोडे त्रासदायक वाटू शकतात, पण सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे आवाहन प्रशासनाने केलंय.

स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणाच्या पद्धती

प्राणिसंग्रहालयात स्वच्छतेच्या नवीन पद्धती लागू करण्यात आल्या आहेत. पोटॅशियम परमॅंगनेट हे मुख्य साहित्य वापरून सर्वत्र निर्जंतुकीकरण केलं जातंय. मुख्य द्वारांवर फवारा आणि पाण्यात मिसळून वापर केला जात असल्याने बाहेरील संसर्ग आत येणार नाही. याशिवाय प्राणिसंग्रहालयातील प्राणी आणि पक्ष्यांची नियमित आरोग्य तपासणी सुरू आहे. कोणत्याही असामान्य लक्षण किंवा वागणुकीवर लक्ष ठेवले जात असून, त्वरित संबंधित विभागाला कळवण्याची व्यवस्था आहे. हे उपाय प्रभावी ठरून संसर्ग रोखण्यात मदत करणारे ठरणार आहेत.

प्राणी आणि लोकांच्या सुरक्षेचे उपाय

प्राणिसंग्रहालयातील प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आरोग्यावर सतत नजर ठेवली जातेय. कर्मचाऱ्यांना असामान्य काही दिसल्यास लगेच माहिती देण्याचे आदेश आहेत. हे केवळ प्राणिसंग्रहालयातील जीवांसाठी नाही, तर पर्यटक आणि शहरवासीयांच्या सुरक्षेसाठीही आहे. प्राणिसंग्रहालय सुरक्षित राहील आणि पर्यटकही निर्धास्तपणे भेट देऊ शकतील, याची काळजी घेण्यात आलीय.

