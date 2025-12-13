डोळ्यांमध्ये दिसतात High Cholesterol चा अलर्ट? डॉक्टरांनी सांगितले 4 संकेत, पाहता क्षणीच...

उच्च कोलेस्ट्रॉल बहुतेकदा केवळ हृदयरोगाशी संबंधित असते, परंतु आपले डोळे देखील संकेत देतात. जेव्हा शरीरात जास्त प्रमाणात वाईट कोलेस्ट्रॉल जमा होते तेव्हा ते नसा, कॉर्निया आणि पापण्यांवर परिणाम करू शकते. डोळ्यांची ही लक्षणे वेदनारहित असतात, ज्यामुळे दृष्टी कमी होणे, स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटका यासारख्या जीवघेण्या समस्या उद्भवू शकतात.
वैद्यकीय शास्त्रानुसार, आपले डोळे शरीराच्या रक्तवाहिन्यांची स्थिती प्रकट करतात. जर रक्तात जास्त चरबी असेल तर ती लहान रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होऊ लागते, ज्याचा डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
जर तुम्हाला तुमच्या वरच्या किंवा खालच्या पापण्यांवर पिवळे गुठळे दिसले तर ते उच्च कोलेस्टेरॉलचे लक्षण असू शकते. हे गुठळे बहुतेकदा वेदनारहित असतात. ते हळूहळू आकारात वाढतात आणि बहुतेकदा डोळ्यांच्या आतील कोपऱ्यात दिसतात. ते शस्त्रक्रिया किंवा लेसरद्वारे काढले जाऊ शकतात, परंतु जर कोलेस्टेरॉल नियंत्रित केले नाही तर ते पुन्हा दिसू शकतात.
डोळ्याच्या बाहुलीभोवती राखाडी किंवा पांढरे रिंग दिसल्यास त्याला कॉर्नियल आर्कस म्हणतात. जर ही रिंग 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या दिसली तर ती अनुवांशिक डिस्लिपिडेमिया किंवा उच्च कोलेस्ट्रॉलचे लक्षण असू शकते. डॉक्टर म्हणतात की ही रिंग कॉर्नियामध्ये लिपिड जमा झाल्यामुळे होते.
उच्च कोलेस्ट्रॉल आपल्या डोळ्यांच्या रेटिनावर देखील परिणाम करू शकते. जेव्हा रक्त जाड होते तेव्हा ते रेटिनाच्या लहान वाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करू शकते. लक्षणांमध्ये अचानक अस्पष्ट दृष्टी, प्रकाश चमकणे, एका डोळ्यात दृष्टी कमी होणे किंवा डोळ्यांसमोर काळे डाग येणे यांचा समावेश आहे. ही स्थिती वैद्यकीय आणीबाणी मानली जाते कारण यामुळे कायमचे दृष्टी कमी होऊ शकते.
उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे शरीरात जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढतो, ज्यामुळे डोळ्यांच्या पृष्ठभागावर देखील परिणाम होऊ शकतो. डोळ्यांमध्ये जडपणा, कोरडेपणा, वारंवार लालसरपणा किंवा जळजळ ही लक्षणे आहेत. बहुतेक लोक याचा संबंध स्क्रीन टाइमशी जोडतात, परंतु जर ते दीर्घकाळ टिकून राहिले तर ते रक्तातील लिपिड असंतुलनाचे लक्षण देखील असू शकते.
जर डोळ्यांखाली सूज, सूज किंवा चरबीचे स्वरूप कायम राहिले तर ते केवळ झोपेच्या कमतरतेमुळे नसते. याला लिपिड घुसखोरी म्हणतात. उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे रक्तवाहिन्यांमधून चरबी बाहेर पडते आणि ऊतींमध्ये जमा होते, ज्यामुळे डोळे थकलेले दिसतात. डोळ्यांखाली सूज आणि जडपणा येतो.