14 महिन्याच्या बाळाच्या घशात अडकली 1/2 इंच स्प्रिंग, डॉक्टरांनी...

जर एखाद्या बाळाच्या अन्ननलिकेत स्प्रिंग अडकले तर परिस्थिती किती गंभीर असेल याची कल्पना करा. त्यामुळे बाळाचा जीवही जाऊ शकतो. नवी दिल्लीतील एम्स येथील डॉक्टरांनी 14 महिन्यांच्या बाळावर यशस्वी उपचार करून तिचा जीव वाचवला. बाळाच्या अन्ननलिकेत एक मोठा धातूचा स्प्रिंग अडकला होता, ज्यामुळे तिची प्रकृती बिकट झाली होती.
यमुना नगर येथील रहिवासी असलेली ही मुलगी एका आठवड्यापासून सतत उलट्या करत होती आणि तिचे पालक तिला काय झाले आहे हे समजू शकले नव्हते. मुलीने दोन दिवसांपासून खाणे-पिणे बंद केले होते आणि ती संवाद साधू शकत नव्हती. पालक घाबरले आणि तिला तातडीने रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी एक्स-रे केला आणि बाळाच्या अन्ननलिकेच्या वरच्या भागात एक मोठा धातूचा स्प्रिंग अडकलेला आढळला. त्यानंतर, एंडोस्कोपी वापरून स्प्रिंग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु तो अयशस्वी झाला.
कुटुंबाच्या मते, मुलीच्या शरीरात नळी खोलवर अडकली होती आणि तिच्याभोवती सूज आणि जखम होती, ज्यामुळे फाटण्याचा धोका निर्माण झाला होता. डॉक्टरांनी तिला ताबडतोब एम्समध्ये रेफर केले, जिथे तिचे यशस्वी ऑपरेशन झाले.
एम्स दिल्ली येथील बालरोग शस्त्रक्रिया विभागाचे डॉ. विशेष जैन यांनी स्पष्ट केले की केस खूप गंभीर आहे. स्प्रिंग अन्ननलिकेच्या वरच्या भागात अडकले होते आणि ते खूप जाड होते. ते सामान्य स्प्रिंगपेक्षा बरेच वेगळे होते: ते अर्धा इंच रुंद आणि दीड ते दोन इंच लांब होते. धोका लक्षात घेऊन, आम्ही ताबडतोब ऑपरेशन केले, त्यानंतर मुलगी आता निरोगी आहे आणि खात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की मुलीने दोन एंडोस्कोपिक प्रक्रिया केल्या होत्या आणि तिच्या अन्ननलिकेला नुकसान झाल्याचे आढळले, ज्यामुळे तीव्र सूज आणि काही रक्तस्त्राव झाल्यामुळे दुर्बिणीतून देखील ते पाहणे कठीण झाले. तथापि, आम्ही संयमाने काम केले आणि मुलीचा जीव यशस्वीरित्या वाचवला.
डॉ. विशेष जैन म्हणाले की पालकांनी लहान मुलांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. स्प्रिंग्ज, नाणी, बॅटरी किंवा लहान खेळण्यांचे भाग यासारख्या वस्तू त्यांच्यापासून दूर ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे, कारण त्यांना कधीच माहित नसते की ते कधी गिळतील. जर एखाद्या लहान मुलाला अचानक उलट्या झाल्या, खाण्यास किंवा पिण्यास नकार दिला किंवा जास्त लाळ आली तर ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. या प्रकरणात, सामान्य उलट्यासारखी वाटणारी समस्या गंभीर आणि जीवघेणी ठरली, परंतु वेळेवर उपचार केल्याने मुलाचा जीव वाचला.