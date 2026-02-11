English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पुरुषांमध्ये वयानुसार वंध्यत्व वाढते का? कोणत्या वयानंतर सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे?

Men Fertility Age : पुरुषांमध्ये वंध्यत्वाचा धोका वयानुसार वाढतो का? या लेखात, गर्भधारणेपूर्वीचे वय सर्वात फायदेशीर आहे आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात याबद्दल जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 11, 2026, 10:25 PM IST
वंध्यत्वाचा परिणाम पुरुषांवर महिलांइतकाच होतो, परंतु असे आढळून आले आहे की पुरुष स्वतः त्याशी झुंजत नाही तोपर्यंत ते याबद्दल विचार करत नाहीत. खरं तर, काही घटक पुरुष वंध्यत्वाच्या जलद वाढीस कारणीभूत आहेत, ज्यात मद्यपान, धूम्रपान, खराब मानसिक आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी हानिकारक रसायनांचा संपर्क यांचा समावेश आहे. डॉ. (प्राध्यापक), प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ, शारदाकेअर-हेल्थसिटीचे वरिष्ठ सल्लागार यांच्या मते, असे मानले जाते की वयाचा पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम होत नाही आणि पुरुष नंतरच्या आयुष्यात कोणत्याही जैविक समस्यांशिवाय वडील होऊ शकतात. परंतु आता वैज्ञानिक संशोधनातून असे दिसून येत आहे की पुरुषांचे वाढणारे वय त्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर, गर्भधारणेच्या प्रक्रियेवर आणि त्यांच्या मुलांच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर देखील परिणाम करू शकते.

पुरुषांच्या वंध्यत्वावर वयाचा परिणाम

३० किंवा ३५ वर्षांच्या वयानंतर महिलांची प्रजनन क्षमता कमी होते, कारण त्यांच्या शरीरात मर्यादित संख्येत अंडी असतात आणि या वयापर्यंत, त्यांची संख्या आधीच संपलेली असते. दुसरीकडे, पुरुष आयुष्यभर शुक्राणू तयार करत राहतात आणि शुक्राणूंची संख्या मर्यादित नसते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की ते नेहमीच प्रजननक्षम राहतील. कारण शुक्राणूंची निर्मिती होत राहील, परंतु वयानुसार त्यांची गुणवत्ता कमी होत जाईल. विशेषतः ४० वर्षांच्या वयानंतर, शुक्राणूंची संख्या, गतिशीलता आणि आकार हळूहळू कमकुवत होतो. यामुळे नैसर्गिक गर्भधारणा विलंबित होऊ शकते आणि गुंतागुंत होण्याचा धोका वाढू शकतो.

शुक्राणूंच्या डीएनएवर वयाचा परिणाम

पुरुषाचे वय वाढत असताना, केवळ त्याच्या शुक्राणूंची संख्या कमकुवत होत नाही तर त्याचा त्याच्या शुक्राणूंच्या डीएनएवरही परिणाम होतो. वृद्धत्वामुळे शुक्राणूंमध्ये डीएनए नुकसान आणि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होण्याची शक्यता वाढते. हे वारंवार पेशी विभाजन, वाढलेले ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि शरीराची दुरुस्ती क्षमता कमी झाल्यामुळे होते. अशा शुक्राणूंमुळे गर्भाधान होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते, गर्भाच्या विकासात अडथळा येऊ शकतो आणि गर्भपाताचा धोका वाढू शकतो, अगदी आयव्हीएफ सारख्या तंत्रांचा वापर करूनही.

मुलांवर परिणाम

बहुतेक लोक याचा विचार करत नसले तरी, संशोधनात असे आढळून आले आहे की जर एखाद्या पुरूषाने मोठ्या वयात वडील होण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या मुलांना अनेक आजारांचा धोका वाढू शकतो. संशोधनात असे आढळून आले आहे की या स्थितीमुळे मुलांमध्ये ऑटिझम आणि स्किझोफ्रेनिया सारख्या न्यूरोडेव्हलपमेंटल डिसऑर्डरचा धोका किंचित वाढू शकतो. याव्यतिरिक्त, काही जन्मजात आजार आणि बालपणातील कर्करोगाचा धोका वाढल्याचे पुरावे देखील आहेत, जरी अशा प्रकरणांची एकूण घटना कमी आहे. बहुतेक मुले पूर्णपणे निरोगी जन्माला येतात.

जीवनशैली आणि आरोग्य महत्त्वाची भूमिका बजावतात

वय हा एकमेव घटक नाही जो पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करतो; त्यांचे आरोग्य आणि जीवनशैली देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. जर एखाद्या पुरूषाला मधुमेह, हृदयरोग, हार्मोनल समस्या, लैंगिक आरोग्य समस्या किंवा लठ्ठपणा असेल तर ते त्याच्या शुक्राणूंची गुणवत्ता कमकुवत करू शकते.

