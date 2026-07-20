/अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

आज दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनात अनेक विद्यार्थी आणि पोलिस देखील प्रचंड आक्रमक झाली होती. आज पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना हाणामारी केली त्याचबरोबर अश्रूधुराच्या नळकांड्या देखील फोडल्या. 'नीट' पेपर लीक प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणारी मोठी निदर्शने झाली आहेत. आंदोलकांना पळवून लावण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे त्यांच्यासोबत मीठ देखील घेऊन आले होते. पण अश्रूधुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मीठ खरच मदत करते का? यासंदर्भात सविस्तर सांगणार आहोत.
दिल्लीमधील जंतर-मंतर आंदोलना सहभागी झालेल्या आंदोलकांना पळून लावण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. अश्रुवायू सोडल्याने डोळ्यांमध्ये जळजळ, खाज सुटणे आणि पाणी येण्याची समस्या वाढते. या अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या की त्याचा डोळ्यांना त्रास होतो, डोळ्यांमध्ये इतकी वेदना होते की ती सहनशक्तीच्या बाहेर जाते. सीएस किंवा सीएन सारखी रसायने वापरुन अश्रुवायू तयार केला जातो, जी मज्जातंतूच्या संपर्कात येतात आणि तीव्र जळजळ करतात. हा वायू जर डोळ्यांमध्ये गेला तर डोळ्यांमध्ये लालसरपणा येतो, सूज आणि अंधुकपणा वाढतो.
अश्रुवायूच्या वापरानंतर डोळ्यांभोवती मीठ लावले तर यामुळे डोळ्याला तीव्र जळजळ आणि वेदना होत असतात त्यामुळे तुमच्या डोळ्याला त्रास देखील होतो, परंतु यामुळे अश्रुधुराचा प्रभाव लवकर दूर होतो आणि डोळ्यांची खाज देखील कमी होते. मीठात सोडियम क्लोराईड असते जे एक मजबूत शोषक म्हणून कार्य करते. मीठ त्वचा आणि डोळ्यांभोवती ओलावा आणि अश्रुवायूच्या रसायनांचा प्रभाव कमी करते, ज्यामुळे वेदना आणि चिडचिड कमी होते.
हे ही वाचा
अश्रुवायू हा शरीरासाठी धोकादायक असतो, अश्रुवायूचा डोळ्यांवर तीव्र परिणाम होत असेल तर यामुळे कॉर्निया, डोळ्याच्या बाह्य थर, डोळ्यांच्या पृष्ठभागावर देखील जखमा होऊ शकतात. अश्रुवायूचा परिणाम हा डोळ्यांवर झाला तर काचबिंदू, मोतीबिंदू किंवा कायमस्वरुपी अंधत्व यासारख्या अनेक गंभीर समस्या देखील उद्भवू शकतात. जर तुम्ही अश्रूधुराच्या संपर्कात आलात तर सर्वात आधी त्या ठिकाणाहून बाहेर पडा आणि मोकळ्या हवेत जा, जेणेकरून डोळ्यांना ऑक्सिजन मिळेल आणि अश्रुवायूचा प्रभाव कमी होईल. सर्वात सोपा आणि यशस्वी उपाय म्हणजे डोळे स्वच्छ आणि थंड पाण्याने धुणे. अश्रुधुराचा फटका बसल्यावर सुमारे 15 मिनिटे आपले डोळे धुवा, ज्यामुळे त्याचा प्रभाव कमी होईल आणि आराम मिळेल.