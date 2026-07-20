Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /हेल्थ
  • /अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनात अनेक विद्यार्थी आणि पोलिस देखील प्रचंड आक्रमक झाली होती. आज पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना हाणामारी केली त्याचबरोबर अश्रूधुराच्या नळकांड्या देखील फोडल्या. अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे त्यांच्यासोबत मीठ देखील घेऊन आले होते, मीठ खरच मदत करते का? 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:42 PM IST
अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण
Image Credit: Tear Gas डोळ्यांवर किती घातक? मिठामागचं विज्ञान (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अश्रुधूराचा डोळ्यांवर किती परिणाम? मिठाचा काय संबंध? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण
CJP Protest3 min ago
2
pune17 min ago
3
cockroach janta party35 min ago
4
maharashtra weather50 min ago
5
CJP57 min ago