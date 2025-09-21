च्युइंगम तोंडात किती वेळ चघळण योग्य? तुम्हीही करताय 'ही' चूक?

Chew Gum Benefits: तुम्ही तुमच्या आजुबाजूला अनेकांना तोंडात च्युइंग गम चघळताना पाहिले असेल. अनेकजण तोंडाच्या दुर्गंधीसाठी याचा वापर करतात. हा केवळ तोंडाला ताजेतवाने ठेवण्याचा किंवा कंटाळा घालवण्याचा मार्ग नाही, तर तोंडाच्या स्वच्छतेसाठीही तो उपयुक्त आहे. पण च्युइंग गम किती वेळ तोंडात चघळत राहायचे? याचेही काही नियम आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया.
नेदरलँड्समधील ग्रोनिंगेन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, योग्य वेळेपर्यंत च्युइंग गम चघळल्यास तोंडातील बॅक्टेरिया कमी होतात. अभ्यासात असे दिसून आले की, 10 मिनिटे गम चघळल्याने तब्बल 100 दशलक्ष बॅक्टेरिया तोंडातून बाहेर पडतात, ज्यामुळे दात आणि हिरड्यांची स्वच्छता राखली जाते.
संशोधकांनी पाच वेगवेगळ्या ब्रँडच्या च्युइंग गमची चाचणी 10 आणि 30 मिनिटे चघळून केली. 10 मिनिटे चघळल्याने बॅक्टेरिया प्रभावीपणे कमी होतात, परंतु 30 मिनिटांनंतर गमची बॅक्टेरिया शोषण्याची क्षमता कमी होते. म्हणजेच, जास्त वेळ चघळणे फायदेशीर ठरत नाही आणि उलट नुकसानकारक ठरू शकते.
च्युइंग गम चघळताना लाळेचा प्रवाह वाढतो, ज्यामुळे तोंडातील मृत पेशी आणि बॅक्टेरिया बाहेर टाकले जातात. सुरुवातीच्या 10 मिनिटांत गम स्पंजसारखे काम करतो आणि बॅक्टेरियाला आकर्षित करतो. मात्र, जास्त वेळ चघळल्यास त्याची कार्यक्षमता कमी होते, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे.
अमेरिकन डेंटल असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार, साखरमुक्त च्युइंग गम 20 मिनिटे चघळल्याने दात स्वच्छ राहण्यास मदत होते. मात्र, जास्त वेळ चघळणे टाळावे, कारण यामुळे जबड्यावर ताण येऊ शकतो, विशेषतः ज्यांना जबड्याच्या सांध्याच्या (TMJ) समस्या आहेत त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो.
दोन्ही अभ्यासांनुसार, च्युइंग गम चघळण्याची आदर्श वेळ 10 ते 20 मिनिटे आहे. यामुळे तोंड स्वच्छ राहते, श्वास ताजा राहतो आणि लाळेचा प्रवाह वाढतो. मात्र, ही वेळ ओलांडल्यास फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते, विशेषतः जबड्याच्या आरोग्यासाठी. त्यामुळे, च्युइंग गमचा आनंद घ्या, पण वेळेचे भान ठेवा!
