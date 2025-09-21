English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
च्युइंगम तोंडात किती वेळ चघळण योग्य? तुम्हीही करताय 'ही' चूक?

Chew Gum Benefits: च्युइंग गम किती वेळ तोंडात चघळत राहायचे? याचेही काही नियम आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 21, 2025, 02:26 PM IST
Chew Gum Benefits: तुम्ही तुमच्या आजुबाजूला अनेकांना तोंडात च्युइंग गम चघळताना पाहिले असेल. अनेकजण तोंडाच्या दुर्गंधीसाठी याचा वापर करतात. हा केवळ तोंडाला ताजेतवाने ठेवण्याचा किंवा कंटाळा घालवण्याचा मार्ग नाही, तर तोंडाच्या स्वच्छतेसाठीही तो उपयुक्त आहे. पण च्युइंग गम किती वेळ तोंडात चघळत राहायचे? याचेही काही नियम आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया.  

काय आहेत फायदे?

नेदरलँड्समधील ग्रोनिंगेन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, योग्य वेळेपर्यंत च्युइंग गम चघळल्यास तोंडातील बॅक्टेरिया कमी होतात. अभ्यासात असे दिसून आले की, 10 मिनिटे गम चघळल्याने तब्बल 100 दशलक्ष बॅक्टेरिया तोंडातून बाहेर पडतात, ज्यामुळे दात आणि हिरड्यांची स्वच्छता राखली जाते.

योग्य वेळ कोणती?

संशोधकांनी पाच वेगवेगळ्या ब्रँडच्या च्युइंग गमची चाचणी 10 आणि 30 मिनिटे चघळून केली. 10 मिनिटे चघळल्याने बॅक्टेरिया प्रभावीपणे कमी होतात, परंतु 30 मिनिटांनंतर गमची बॅक्टेरिया शोषण्याची क्षमता कमी होते. म्हणजेच, जास्त वेळ चघळणे फायदेशीर ठरत नाही आणि उलट नुकसानकारक ठरू शकते.

लाळेची भूमिका काय असते?

च्युइंग गम चघळताना लाळेचा प्रवाह वाढतो, ज्यामुळे तोंडातील मृत पेशी आणि बॅक्टेरिया बाहेर टाकले जातात. सुरुवातीच्या 10 मिनिटांत गम स्पंजसारखे काम करतो आणि बॅक्टेरियाला आकर्षित करतो. मात्र, जास्त वेळ चघळल्यास त्याची कार्यक्षमता कमी होते, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकन डेंटल असोसिएशनने काय म्हटलंय?

अमेरिकन डेंटल असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार, साखरमुक्त च्युइंग गम 20 मिनिटे चघळल्याने दात स्वच्छ राहण्यास मदत होते. मात्र, जास्त वेळ चघळणे टाळावे, कारण यामुळे जबड्यावर ताण येऊ शकतो, विशेषतः ज्यांना जबड्याच्या सांध्याच्या (TMJ) समस्या आहेत त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो.

वेळ मर्यादा पाळणे खूप गरजेचे 

दोन्ही अभ्यासांनुसार, च्युइंग गम चघळण्याची आदर्श वेळ 10 ते 20 मिनिटे आहे. यामुळे तोंड स्वच्छ राहते, श्वास ताजा राहतो आणि लाळेचा प्रवाह वाढतो. मात्र, ही वेळ ओलांडल्यास फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते, विशेषतः जबड्याच्या आरोग्यासाठी. त्यामुळे, च्युइंग गमचा आनंद घ्या, पण वेळेचे भान ठेवा!

FAQ

च्युइंग गम किती वेळ चघळावी?

उत्तर: संशोधनानुसार, च्युइंग गम चघळण्याची आदर्श वेळ १० ते २० मिनिटे आहे. यामुळे तोंडातील बॅक्टेरिया कमी होतात, लाळेचा प्रवाह वाढतो आणि श्वास ताजा राहतो. ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चघळल्यास त्याचा फायदा कमी होतो आणि जबड्यावर ताण येऊ शकतो.

च्युइंग गम चघळण्याचे फायदे काय आहेत?

उत्तर: च्युइंग गम चघळल्याने लाळेचा प्रवाह वाढतो, ज्यामुळे तोंडातील बॅक्टेरिया आणि मृत पेशी बाहेर टाकल्या जातात. साखरमुक्त गम १० ते २० मिनिटे चघळल्याने दात स्वच्छ राहतात आणि तोंडाची स्वच्छता राखली जाते. तसेच, श्वास ताजेतवाने राहण्यास मदत होते.

जास्त वेळ च्युइंग गम चघळणे हानिकारक आहे का?

उत्तर: होय, २० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ च्युइंग गम चघळल्याने जबड्यावर ताण येऊ शकतो, विशेषतः ज्यांना TMJ (जबड्याच्या सांध्याच्या) समस्या आहेत. तसेच, जास्त वेळ चघळल्याने गमची बॅक्टेरिया शोषण्याची क्षमता कमी होते, त्यामुळे फायदा मर्यादित राहतो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

