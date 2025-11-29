English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिवसातून किती वेळा लघवी होणे सामान्य? मूत्ररोगतज्ज्ञांनी सांगितली डॉक्टरांकडे जाण्याची योग्य वेळ!

Urologists Tips: तुम्ही किती वेळा लघवी करता हे तुमच्या आरोग्याचे एक महत्त्वाचे सूचक असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 29, 2025, 10:47 PM IST
लघवी प्रमाण

Urologists Tips: मूत्रपिंड रक्तातील शरीरातील कचरा फिल्टर करतात आणि मूत्राच्या स्वरूपात शरीरातून बाहेर टाकतात. म्हणूनच, तुम्ही किती वेळा लघवी करता हे तुमच्या आरोग्याचे एक महत्त्वाचे सूचक असते. काही लोक रात्री अनेक वेळा शौचालयात जाण्यासाठी उठतात, तर काही लोक दिवसभर ऑफिसमध्ये बसूनही फक्त एकदाच जातात. ही सवय सामान्यपेक्षा जास्त किंवा कमी असेल तर ती शरीरात बदल किंवा आजाराचे लक्षण असू शकते, असे डॉक्टर सांगतात. मग हे नेमकं प्रमाण किती असतं? याबद्दल न्यू व्हिक्टोरिया हॉस्पिटलमधील कन्सल्टंट यूरोलॉजिस्ट डॉ. हमीद अबौदी यांनी माहिती दिली आहे. 

लहान मुले (3-12 वर्षे):

दिवसातून 6 ते 14 वेळा लघवी होणे अगदी सामान्य आहे. मुले मोठी होत गेल्यावर ही संख्या 6-12 पर्यंत कमी होते. यापेक्षा जास्त वेळा जात असतील तर जास्त कोल्ड्रिंक, बद्धकोष्ठता किंवा ऍलर्जी असू शकते, असे डॉक्टरांनी सांगितले. 

किशोरवयीन मुले (13-19 वर्षे):

दिवसातून फक्त 4 ते 6 वेळाच लघवी होणे हे सामान्य आहे. हार्मोन्समुळे काही काळ जास्त वेळा होऊ शकते, पण ते आपोआप बरे होते. जर बराच काळ जास्त वेळा होत राहिली तर मधुमेह किंवा मूत्रमार्गाचे इन्फेक्शन (UTI) असू शकते, असे डॉक्टर सांगतात. 

प्रौढ (60 वर्षांखालील):

सामान्यपणे दिवसातून 5 ते 8 वेळा आणि रात्री फक्त एकदाच लघवीला जाणे हे बरोबर आहे. स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा थोडे जास्त वेळा जाते कारण गर्भावस्थेत बाळाचा दाब पडतो आणि UTIही जास्त होतात. कॉफी, चहा, कोल्ड्रिंक, दारू यामुळेही जास्त वेळा लघवी येत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षांवरील):

वय वाढले की मूत्राशय आणि किडनी कमजोर होतात. त्यामुळे दिवसातून 7-8 वेळा आणि रात्री 2 वेळा लघवीला उठणे सामान्य आहे. पुरुषांना प्रोस्टेट वाढल्यामुळे आणि स्त्रियांना हार्मोन्स कमी झाल्यामुळे जास्त त्रास होतो. बऱ्याचदा घेत असलेली औषधेही लघवी वाढवतात.

कधी डॉक्टरांकडे जायचे?

जर तुम्हाला नेहमीपेक्षा खूप जास्त किंवा खूप कमी वेळा लघवी येत असेल, लघवी करताना जळजळ, दुखणे, रक्त पडणे किंवा रात्री 2-3 पेक्षा जास्त वेळा उठावे लागत असेल तर लगेच मूत्ररोगतज्ज्ञांना भेटा. हे मधुमेह, प्रोस्टेटची समस्या, कर्करोग किंवा इन्फेक्शनचे लक्षण असू शकते, असे डॉक्टर सांगतात.

FAQ

प्रौढ माणसाने दिवसातून किती वेळा लघवीला जाणे सामान्य आहे?

उत्तर: ६० वर्षांखालील प्रौढांसाठी दिवसातून ५ ते ८ वेळा आणि रात्री फक्त एकदाच लघवीला जाणे अगदी सामान्य आहे. स्त्रियांना थोडे जास्त वेळा जाऊ शकते, विशेषतः गर्भावस्थेत किंवा UTI असल्यास.

६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना किती वेळा लघवी येणे ठीक समजावे?

उत्तर: वयस्क लोकांना दिवसातून ७-८ वेळा आणि रात्री २ वेळा लघवीला उठणे सामान्य आहे. याचे कारण मूत्राशय कमजोर होणे, प्रोस्टेट वाढणे (पुरुषांमध्ये) आणि काही औषधांचा परिणाम असतो.

लघवी खूप जास्त किंवा खूप कमी वेळा येत असेल तर कधी डॉक्टरांना भेटावे?

उत्तर: जर नेहमीपेक्षा खूप जास्त वेळा (उदा. दिवसातून १० पेक्षा जास्त) किंवा खूप कमी वेळा लघवी येत असेल, लघवी करताना जळजळ-दुखणे असेल, रक्त पडत असेल किंवा रात्री २-३ पेक्षा जास्त वेळा उठावे लागत असेल तर लगेच मूत्ररोगतज्ज्ञांना (यूरोलॉजिस्ट) दाखवावे. हे मधुमेह, इन्फेक्शन, प्रोस्टेटची समस्या किंवा गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.

