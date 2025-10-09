Mental Health : आरोग्याची 'ती' बाजू जी आपण अनेकदा विसरतो

आपले मानसिक आरोग्य-आपले भावनिक आणि मानसिक कल्याण- निरोगी आणि परिपूर्ण जीवन जगण्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या सभोवतालच्या जगाचा आपण कसा विचार करतो, अनुभवतो आणि त्याला कसा प्रतिसाद देतो यावर मानसिक आरोग्याचा प्रभाव पडतो. हे आपले नातेसंबंध, कामाच्या ठिकाणी आपली कामगिरी आणि आव्हानांचा सामना करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर परिणाम करते. तरीही, आपल्या अस्तित्वाचा इतका अविभाज्य भाग असूनही, तो आरोग्याच्या सर्वात दुर्लक्षित पैलूंपैकी एक आहे.
आपण अशा जगात जगतो जे तग धरण्याचा (resilience) गौरव करते, पण विश्रांती कशी घ्यावी हे क्वचितच शिकवते. अशा संस्कृतीत, जिथे उत्पादनक्षमता (productivity) ला महत्त्व दिलं जातं, पण मन:शांती अनेकदा दुर्लक्षित राहते. अनेक लोक अजूनही शांततेत पीडा सहन करतात. भावनिक थकव्याला फक्त “ताण” समजून दुर्लक्ष करतात, किंवा स्वतःला सतत “मजबूत राहायलाच हवं” असं पटवून देतात. पण मानसिक आरोग्य हा आजाराचा अभाव नाही; तो भावनिक संतुलन, मानसिक स्थैर्य आणि स्वत:शी व इतरांशी जोडण्याची क्षमता असणे हे आहे. जागतिक आकडेवारीनुसार, पाचपैकी एक व्यक्तीला त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी मानसिक आरोग्याचा आव्हान येतो. तरीही, कलंक आणि जागरूकतेचा अभाव अनेकांना आवश्यक मदत शोधण्यात अडथळा निर्माण करतो. चिंता, नैराश्य, मानसिक थकवा किंवा फक्त ओव्हरव्हेल्म झाल्यासारखे वाटणे. हे दुर्बलतेची लक्षणं नाहीत. हे स्वतःसाठी उपलब्ध असण्याची लक्षणे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ते नुसते निघून जात नाहीत; फक्त बरे होणे अधिक कठीण बनते.
मानसिक आरोग्याबद्दलच्या वाढत्या चर्चा असूनही, जागरूकता आणि स्वीकृती अजूनही मागे आहे. गैरसमज, सांस्कृतिक कलंक आणि मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांपर्यंत मर्यादित पोहोच अनेकांना वेळेवर मदत घेण्यापासून रोखते. आपण अनेकदा ताप येण्यासाठी डॉक्टरकडे धावतो, परंतु जेव्हा आपले मन जड वाटते तेव्हा संपर्क साधण्यास संकोच करतो. हा संकोच गरजेच्या अभावामुळे नव्हे, तर भीतीमुळे उद्भवतो-न्याय होण्याची, गैरसमज होण्याची किंवा लेबल लावण्याची भीती. आता ती बदलण्याची वेळ आली आहे.
आपल्या आजूबाजूचा जग आजवर कधी नव्हता इतका अनिश्चित वाटतोय. संकटे, संघर्ष आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या बातम्या आपल्या पडद्यांवर सतत झळकत असतात. आपण थेट त्यांचा भाग नसला तरी, या नकारात्मकतेचा आणि अस्थैर्याचा परिणाम आपल्या भावनांवर होतोच. आपण थकून जातो, रिकामे वाटते. ठीक नसणे हेही ठीकच आहे. मदत मागणे चुकीचे नाही. आणि बरे होण्यासाठी वेळ घेणेही योग्यच आहे.
खरे आरोग्य हे फक्त तुम्ही किती वेगाने धावू शकता किंवा तुमचा आहार किती पौष्टिक आहे यावर मोजले जात नाही. ते तुमचा दिवस संपल्यावर मन किती शांत आहे यात प्रतिबिंबित होते. खरा निरोगी माणूस तोच, जो शरीर, मन आणि आत्मा या तिन्ही पातळ्यांवर संतुलित असतो. मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नेहमीच मोठे बदल करावे लागतात असे नाही. अनेकदा ती सुरुवात होते छोट्या पण जाणीवपूर्वक केलेल्या कृतींनी:
• स्वतःशी संवाद साधण्यासाठी आणि श्वास घेण्यासाठी थोडा थांबणे.
• आपल्या भावनांबद्दल मोकळेपणाने बोलणे.
• आपल्या मन:शांतीचे रक्षण करणाऱ्या मर्यादा ठरवणे.
• आणि गरज भासल्यास, कुठलाही संकोच न बाळगता व्यावसायिक मदत घेणे.
लहान कृती मोठा परिणाम घडवतात. भावनिक आरोग्याकडे जाण्यासाठी दररोजच्या काही सोप्या पायऱ्या येथे दिल्या आहेत:
1.बोलणे आणि जोडले राहणे – कुटुंबीय, मित्र किंवा विश्वासू व्यक्तीशी संपर्क साधा. मन मोकळं केल्याने स्पष्टता आणि दिलासा मिळतो.
2.मदत देणे आणि स्वीकारणे – इतरांसाठी उपस्थित राहणे आपलेही नातेसंबंध अधिक घट्ट करते.
3.आनंद देणाऱ्या गोष्टी करा – आवडीचे छंद, सर्जनशील कामे किंवा साध्या आनंददायी क्षणांचा आस्वाद घ्या.
4.सक्रिय राहा आणि पौष्टिक आहार घ्या – शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा परस्परांशी खोल संबंध आहे.
5.माहितीचा वापर नियंत्रित ठेवा – जास्त ताण देणाऱ्या माध्यमांपासून थोडा वेळ दूर राहा आणि माइंडफुलनेस जोपासा.
मानसिक आरोग्याविषयीचा संवाद आता शांततेतून संवेदनशीलतेकडे कलंकातून सहकार्याकडे नेण्याची वेळ आली आहे. आपण जितके जास्त बोलतो, तितके ते सामान्य होते. कारण चांगले मानसिक आरोग्य हे विशेषाधिकार नाही ते प्रत्येकाचा अधिकार आहे. आणि स्वतःच्या मनाची काळजी घेणे हे स्वार्थीपण नाही ते आवश्यक आहे.
मानसिक आरोग्य ही फक्त व्यक्तीची नव्हे, तर कुटुंब, शाळा, कार्यस्थळे आणि संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. मोकळेपणाने संवाद साधण्यासाठी सुरक्षित जागा निर्माण करणे, व्यावसायिक मदत उपलब्ध करून देणे आणि सहानुभूती वाढवणे या सगळ्यामुळे लोकांच्या आयुष्याच्या अनुभवात खरा फरक पडू शकतो. जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त, हे लक्षात ठेवू या की मानसिक आरोग्य ही चैनीची गोष्ट नाही ती जीवनाची गरज आहे.
हा लेख नेहा रेगे, भाटवडेकर- इंडस्ट्रीयल सायकोलॉजिस्ट यांनी 'झी 24 तास'साठी विशेष लिहिला आहे.