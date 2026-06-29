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दररोज किती मटण खावं? कोणता भाग जास्त फॅटी असतो, जाणून घ्या सविस्तर

अनेकजण हे आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस मांसाहारी पदार्थ खात असतात, तर काही जण हे आठवड्याचे सातही दिवस हे मांसाहारी पदार्थ खात असतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का दिवसाला किती मटण खावे आणि कोणत्या भागामध्ये किती चरबी असते, यासंदर्भात या लेखामध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST
दररोज किती मटण खावं? कोणता भाग जास्त फॅटी असतो, जाणून घ्या सविस्तर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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