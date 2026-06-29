/दररोज किती मटण खावं? कोणता भाग जास्त फॅटी असतो, जाणून घ्या सविस्तर

जगामध्ये मांसाहारी खाणाऱ्यांची सख्या ही अगणित आहे, अनेकांना मांसाहारी पदार्थ खायला आवडतात. अनेकजण हे आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस मांसाहारी पदार्थ खात असतात, तर काही जण हे आठवड्याचे सातही दिवस हे मांसाहारी पदार्थ खात असतात. जे आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस मांसाहारी पदार्थ खातात, पण कोंबडी असो वा मटण, त्यांचे अतिसेवन देखील योग्य नाही. प्रथिने असलेले आणि अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले मटण त्याच्या चवीमुळे अनेकांना मटण खायला आवडते. पण तुम्हाला माहिती आहे का दिवसाला किती मटण खावे आणि कोणत्या भागामध्ये किती चरबी असते, यासंदर्भात या लेखामध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार आहोत.
पोषक तत्वांबद्दल सांगायचे झाले तर मटणामध्ये प्रथिने, व्हिटॅमिन बी 12, झिंक, लोह इत्यादी अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात ते शरीरासाठी फायदेशीर असतात. तथापि, जेव्हा आपण मटण खरेदी करता तेव्हा आपण त्यातील काही घेणे टाळले गरजेचे आहे. म्हणूनच, मटणाचे सर्व भाग आरोग्यदायी असतात असे नाही त्यामुळे कोणते भाग घ्यावे आणि कोणते भाग घेऊ नये यासंदर्भात जाणून घ्या. कारण काही भागांमध्ये, चरबी आणि कॅलरीचे प्रमाण बरेच जास्त असते. काही भागात चरबी आणि कॅलरी जास्त असल्याने त्यांचे सेवन केल्याने आरोग्यास हानी पोहोचू शकते.
जेव्हा आपण मटन खरेदी करायला जातो त्यावेळी अनेकजण मटण विक्रेत्याला त्यांना कोणता भाग आवडतो याबद्दल सांगतात आणि ते विकत घेतात. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जाते की, मटणाच्या काही भागांमध्ये जास्त प्रमाणात चरबी असते त्यामुळे ते भाग टाळणे गरजेचे आहे. शेपटीच्या सभोवतालच्या बरगड्या, ओटीपोटात, छातीच्या भागात चरबीचे प्रमाण सर्वाधिक असते, त्यामुळे जर एखाद्याला हे भाग खायला आवडत असेल तर मग आपल्या शरीरात संतृप्त चरबी आणि कॅलरी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. मटणामध्ये अनेक भागांमध्ये पांढरा लेप असतो, तो चरबी ट्रिमिंग्ज देखील असतो, जो उच्च चरबीचा स्रोत आहे.
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जर एखाद्या व्यक्तीकडे कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण जास्त असेल तर मग पोटामध्ये चरबी आणि कमी चरबीयुक्त मटण खरेदी करणे हे योग्य ठरेल. मटण घेताना पायाचा भाग, कंबर आणि खांद्याच्या भागाचे तुकडे घ्या, ज्यात अतिरिक्त चरबी कमी दिसते. जरी आपण स्वयंपाक करण्यापूर्वी जादा चरबी काढून टाकली तरी कॅलरीचे प्रमाण कमी होते. जर आपण सातत्याने जास्त चरबी असलेले किंवा उच्च कॅलरी असलेले मटण खाल्ले तर शरीरामध्ये जास्त कॅलरी जमा होऊ शकतात आणि त्यामुळे वजन वाढणे आणि लठ्ठपणाचा वाढण्याचा धोका देखील होऊ शकतो.